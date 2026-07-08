Ρόδος: Σε εξέλιξη έρευνες για 25χρονο μετά την απόρριψη 214 γρ. κοκαΐνης στον δρόμο

Αστυνομικοί της ΟΠΚΕ βρήκαν συνολικά 217 γρ. κοκαΐνης και περίπου 60 γρ. κάνναβης. Μία 48χρονη συνελήφθη, ενώ ο 25χρονος που πέταξε τη συσκευασία διαφεύγει και αναζητείται.

Κατηγορίες και στοιχεία της υπόθεσης

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των διωκτικών αρχών στη Ρόδο μετά από περιστατικό στο οποίο εμπλέκεται ένας 25χρονος άνδρας, ο οποίος, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, πέταξε στη μέση του οδοστρώματος μία συσκευασία με ναρκωτικές ουσίες μόλις αντιλήφθηκε επικείμενο έλεγχο από αστυνομικούς της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκλήματος (ΟΠΚΕ). Το επεισόδιο σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής 5 Ιουλίου.

Κατάσχεση και συλλήψεις

Οι αστυνομικοί περισυνελόγισαν άμεσα τη συσκευασία και, μετά από επισταμένη έρευνα, εντόπισαν και έκαναν έφοδο σε οικία που συνδέεται με την υπόθεση. Στο πλαίσιο της επιχείρησης:

Κατασχέθηκαν συνολικά 217 γραμμάρια κοκαΐνης (συμπεριλαμβανομένων των 214 γραμμαρίων που απορρίφθηκαν στο οδόστρωμα).

(συμπεριλαμβανομένων των που απορρίφθηκαν στο οδόστρωμα). Βρέθηκαν περίπου 59,4 γραμμάρια κάνναβης και επιπλέον 2,6 γραμμάρια κοκαΐνης .

και επιπλέον . Κατασχέθηκε το ποσό των 2.040 ευρώ , μία ζυγαριά ακριβείας και ποσότητα σόδας , που κατά την αστυνομία χρησιμοποιείται για νόθευση κοκασίνης.

, μία ζυγαριά ακριβείας και ποσότητα , που κατά την αστυνομία χρησιμοποιείται για νόθευση κοκασίνης. Συνελήφθη μία 48χρονη γυναίκα, σε βάρος της οποίας σχηματίστηκε δικογραφία για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών.

Είδος Κατασχεθείσες ποσότητες Κοκαΐνη (συνολικά) 217 γρ. Κοκαΐνη (περιπτ.) 214 γρ. Επιπλέον κοκαΐνη 2,6 γρ. Κάνναβη 59,4 γρ. Μετρητά 2.040 €

Διαστάσεις και επόμενα βήματα

Η σύλληψη της 48χρονης, καθώς και τα ευρήματα από την έρευνα, οδήγησαν στη σχηματοποίηση δικογραφίας για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών. Ο 25χρονος, που φέρεται να πέταξε τη μεγάλη συσκευασία της κοκαΐνης για να αποφύγει τον έλεγχο, έχει ταυτοποιηθεί, αλλά μέχρι στιγμής παραμένει ελεύθερος και αναζητείται από τις αστυνομικές αρχές.

Οι ανακριτικές ομάδες συνεχίζουν τις έρευνες για να διακριβώσουν τον βαθμό εμπλοκής των εμπλεκομένων, την προέλευση και τα δίκτυα διακίνησης που πιθανόν να συνδέονται με την κατάσχεση. Η υπόθεση αναμένεται να διαβιβαστεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ρόδου με τα αποτελέσματα των ερευνών και τα αποδεικτικά στοιχεία που έχουν συλλεχθεί.

Σημασία για την τοπική και εθνική ασφάλεια

Το περιστατικό καταδεικνύει τόσο την κινητοποίηση των περιπολούντων δυνάμεων στην άμεση ανταπόκριση κατά τη διάρκεια ελέγχων όσο και την πρόκληση που συνιστά η διακίνηση ναρκωτικών σε τουριστικές περιφέρειες. Η κατάσχεση σημαντικής ποσότητας κοκαΐνης και η ταυτόχρονη ανεύρεση υλικών που προορίζονται για νόθευση υπογραμμίζουν τον επιχειρησιακό χαρακτήρα των κυκλωμάτων που δραστηριοποιούνται σε νησιωτικές περιοχές.

Η Ελληνική Αστυνομία καλεί τους πολίτες να ενημερώνουν και να συνεργάζονται με τις αρχές και επισημαίνει ότι οι έρευνες για τον εντοπισμό του 25χρονου συνεχίζονται.