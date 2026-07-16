Σε προχωρημένες επαφές ο Απόλλωνας για τον Εμάνουελ Αιβού — συζητήσεις στα γραφεία

Ο Απόλλωνας επιταχύνει τις κινήσεις για την ενίσχυση της άμυνας: η διοίκηση εργάζεται εντατικά για την ολοκλήρωση της μεταγραφής του Εμάνουελ Αιβού, ενώ παράλληλα διαχειρίζεται θέματα τραυματισμών και προσωπικών αδειών παικτών.

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι προσπάθειες του Απόλλωνα να αποκτήσει τον κεντρικό αμυντικό Εμάνουελ Αιβού, όπως ξεκαθάρισε ο εκπρόσωπος Τύπου της ομάδας, Φανούριος Κωνσταντίνου, πριν το φιλικό με την ΑΕΚ. Η διοίκηση περιγράφει την περίπτωσή του ως προτεραιότητα, με στελέχη του συλλόγου στα γραφεία να διαπραγματεύονται ενεργά προτάσεις.

Πού βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις

Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο κ. Κωνσταντίνου στην κάμερα της Cytavision, «έγινε μεγάλη προσπάθεια για μια περίπτωση μετά την απώλεια του Γκόλντσον». Η ομάδα επιχείρησε την απόκτηση μετά την αποχώρηση ή τον τραυματισμό του Γκόλντσον, και εδώ και 12 μέρες προσπαθεί να φέρει τον Αιβού στην ομάδα.

«Δεν έχει σημασία να επιβεβαιώσω αυτή την στιγμή. Χάσαμε και παίκτες μέσα από δημοσιεύματα. Έγινε μεγάλη προσπάθεια για μια περίπτωση μετά την απώλεια του Γκόλτσον.»

Ο εκπρόσωπος τόνισε ότι στον Απόλλωνα «ο Μάκης Παπαιωάννου και ο Γιάννης Κυριακίδης είναι στα γραφεία και προσπαθούν να κλείσουν την μεταγραφή του κεντρικού αμυντικού». Η διατύπωση υποδηλώνει ότι η υπόθεση είναι σε προχωρημένο στάδιο, αλλά δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα με επίσημη ανακοίνωση.

Παράλληλα ζητήματα στο ρόστερ

Ο κ. Κωνσταντίνου αναφέρθηκε επίσης στην κατάσταση άλλων ποδοσφαιριστών: οι Όζμπολντ και Αθανασίου ακολούθησαν συντηρητικό πρόγραμμα λόγω «κάποιας σφίξιμο», με τον Όζμπολντ να προσπαθεί «να προλάβει τον πρώτο ευρωπαϊκό αγώνα». Για τον Γκόλτσον, είπε ότι δεν μίλησε αυτοπροσώπως μαζί του, ώστε να παραμείνει ήρεμος, αλλά ο εκπρόσωπός του ενημέρωσε ότι «όλα πήγαν κατ’ ευχή» και ο Απόλλωνας ελπίζει να επιστρέψει σύντομα.

Εμάνουελ Αιβού : υπό συζήτηση, έντονες επαφές, προσπάθεια 12 ημερών.

: υπό συζήτηση, έντονες επαφές, προσπάθεια 12 ημερών. Όζμπολντ & Αθανασίου : συντηρητικό πρόγραμμα λόγω σφίξιμου, στόχος ο πρώτος ευρωπαϊκός αγώνας.

: συντηρητικό πρόγραμμα λόγω σφίξιμου, στόχος ο πρώτος ευρωπαϊκός αγώνας. Γκόλτσον : πληροφορίες από εκπρόσωπο ότι όλα πήγαν καλά, ομάδα στο πλευρό του.

: πληροφορίες από εκπρόσωπο ότι όλα πήγαν καλά, ομάδα στο πλευρό του. Γκάρι Ροντρίγκες: σε καλή κατάσταση, ακολουθεί ειδικό πρόγραμμα κατά τις διακοπές.

Συνέπειες και προσδοκίες

Η επιτυχής απόκτηση ενός κεντρικού αμυντικού όπως ο Αιβού θα καλύψει το κενό που άφησε ο Γκόλτσον και θα προσφέρει επιλογές στον προπονητή ενόψει των ευρωπαϊκών αγώνων. Ωστόσο, μέχρι να υπάρξει επίσημη ανακοίνωση, η μεταγραφή παραμένει σε στάδιο συμφωνιών και τελικών υπογραφών.

Θέμα Κατάσταση Μεταγραφή Αιβού Σε προχωρημένες επαφές — λειτουργούν στελέχη στα γραφεία Όζμπολντ / Αθανασίου Συντηρητικό πρόγραμμα, στόχος συμμετοχή στον 1ο ευρωπαϊκό αγώνα Γκόλτσον Ενημέρωση από εκπρόσωπο: όλα καλά — ομάδα στο πλευρό του

Ο Απόλλωνας κινείται με ταχύτητα αλλά και προσοχή: διατηρεί την επικοινωνία με τους εκπροσώπους παικτών και προσπαθεί να ολοκληρώσει μεταγραφικές υποθέσεις χωρίς πρόωρες διαψεύσεις ή επιβεβαιώσεις, όπως υπογράμμισε ο κ. Κωνσταντίνου. Η επόμενη μέρα θα δείξει αν οι συζητήσεις θα οδηγήσουν σε επίσημη ανακοίνωση και ποιος θα είναι ο τελικός αντίκτυπος στο αγωνιστικό πλάνο της ομάδας.