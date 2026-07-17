Σειρά συλλήψεων και εξιχνιάσεων στην Πελοπόννησο: ναρκωτικά, κλοπές και εκκρεμείς καταδίκες

Αστυνομικές υπηρεσίες σε Αρκαδία, Κορινθία, Λακωνία και Μεσσηνία πραγματοποίησαν συλλήψεις για διάφορα αδικήματα, καθώς και την εξιχνίαση υπόθεσης κλοπής. Οι έρευνες συνεχίζονται από τα αρμόδια Τμήματα.

Συνεχιζόμενες επιχειρήσεις από τις αστυνομικές διευθύνσεις της Πελοποννήσου

Σε μια σειρά ελέγχων και προκαταρκτικών ενεργειών που πραγματοποιήθηκαν το τελευταίο 24ωρο στην Πελοπόννησο, οι αστυνομικές υπηρεσίες ανακοίνωσαν τη σύλληψη ατόμων για διάφορα αδικήματα, την εξιχνίαση υπόθεσης κλοπής και την κατάσχεση μικροποσοτήτων ναρκωτικών. Οι ενέργειες αφορούν τις Διευθύνσεις Αστυνομίας Αρκαδίας, Κορινθίας, Λακωνίας και Μεσσηνίας.

Στην Δημητσάνα της Αρκαδίας, αστυνομικοί του Α.Τ. Γορτυνίας συνέλαβαν έναν 67χρονο ημεδαπό την 16η Ιουλίου 2026, καθώς σε βάρος του εκκρεμούσαν αποφάσεις δικαστηρίων: απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Κακουργημάτων Ναυπλίου για φοροδιαφυγή και απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Ναυπλίου για θέματα δημόσιων εσόδων. Η σύλληψη έγινε στο πλαίσιο της εκτέλεσης καταδικαστικών εγγράφων και οι διαδικασίες διενεργούνται από την αρμόδια υπηρεσία.

Στο Λουτράκι (Κορινθία), το πρωί της 17ης Ιουλίου 2026, αστυνομικοί της Ομάδας Δίκυκλης Αστυνόμευσης (ΔΙ.ΑΣ.) του τοπικού Αστυνομικού Τμήματος συνέλαβαν δύο ανήλικους — έναν ημεδαπό και έναν αλλοδαπό — που κατείχαν συνολικά μικροποσότητα ναρκωτικών και δύο τρίφτες κάνναβης, τα οποία κατασχέθηκαν. Η προανάκριση για την υπόθεση διεξάγεται από το Α.Τ. Λουτρακίου.

Στη Λακωνία, στη Σπάρτη, το βράδυ της 16ης Ιουλίου 2026, αστυνομικοί της Ομάδας Δίκυκλης Αστυνόμευσης (ΔΙ.ΑΣ.) συνέλαβαν έναν 21χρονο ημεδαπό καθώς στην κατοχή του βρέθηκε και κατασχέθηκε μικροποσότητα κάνναβης. Την προανάκριση χειρίζεται το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σπάρτης.

Στη Μεσσηνία, αρχικά, σε τοπική κοινότητα του δήμου Τριφυλίας, αστυνομικοί της Β’ Ο.Π.Κ.Ε. συνέλαβαν το βράδυ της 16ης Ιουλίου 2026 έναν 34χρονο ημεδαπό όταν στην κατοχή του βρέθηκε μικροποσότητα κάνναβης, που κατασχέθηκε. Η προανάκριση διεξάγεται από το Αστυνομικό Τμήμα Τριφυλίας. Επιπλέον, στην Καλαμάτα το ίδιο βράδυ, αστυνομικοί της ΔΙ.ΑΣ. προσήγαγαν και συνέλαβαν τρία άτομα — δύο γυναίκες ηλικίας 36 και 37 ετών και έναν 35χρονο — κατηγορούμενα για κλοπή, καθώς είχαν αφαιρέσει προϊόντα από κατάστημα. Τα αφαιρεθέντα αντικείμενα βρέθηκαν και αποδόθηκαν.

Σημεία ενότητας και επόμενα βήματα

Από την ανακοίνωση προκύπτει ότι οι περισσότερες συλλήψεις αφορούν κατοχή μικροποσοτήτων ναρκωτικών και περιστατικά κλοπών λιανικής, ενώ σε μία περίπτωση είχε οδηγήσει σε σύλληψη άτομο για την εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων σχετιζόμενων με φορολογικά αδικήματα. Οι έρευνες και οι προανακρίσεις συνεχίζονται από τα αντίστοιχα Αστυνομικά Τμήματα, τα οποία θα αποφανθούν και για την άσκηση ποινικών διώξεων όπου απαιτείται.

Κατασχέσεις: μικροποσότητες κάνναβης και δύο τρίφτες.

μικροποσότητες κάνναβης και δύο τρίφτες. Συλληφθέντες: συνολικά τουλάχιστον 7 άτομα στις ανακοινώσεις (συμπεριλαμβανομένου του 67χρονου για καταδικαστικά έγγραφα).

συνολικά τουλάχιστον στις ανακοινώσεις (συμπεριλαμβανομένου του 67χρονου για καταδικαστικά έγγραφα). Εξιχνίαση: μία περίπτωση κλοπής σε οικία στην περιοχή του Βέλου-Βόχας, για την οποία σχηματίσθηκε δικογραφία σε βάρος 26χρονου.

Περιοχή Ημερομηνία/Ώρα Συλληφθέντες / Στοιχεία Δημητσάνα (Αρκαδία) 16.7.2026, μεσημέρι 67χρονος — εκκρεμείς καταδικαστικές αποφάσεις (φοροδιαφυγή, δημόσια έσοδα) Λουτράκι (Κορινθία) 17.7.2026, πρώτες πρωινές ώρες 2 ανήλικοι (ημεδαπός, αλλοδαπός) — μικροποσότητα, 2 τρίφτες Σπάρτη (Λακωνία) 16.7.2026, βράδυ 21χρονος — μικροποσότητα κάνναβης Τριφυλία (Μεσσηνία) 16.7.2026, βράδυ 34χρονος — μικροποσότητα κάνναβης Καλαμάτα (Μεσσηνία) 16.7.2026, βράδυ 2 γυναίκες (36, 37 ετών) & 35χρονος — κλοπή καταστήματος

Η ανακοίνωση από τις διευθύνσεις αστυνομίας επισημαίνει ότι οι υποθέσεις παραπέμφθηκαν προς διερεύνηση στα αρμόδια Τμήματα για περαιτέρω προανακρίσεις. Σε κάθε στάδιο τηρείται η αρχή της προσωρινής αθωότητας μέχρι την ολοκλήρωση των δικαστικών διαδικασιών.

Στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της μικροεγκληματικότητας, οι τοπικές αστυνομικές υπηρεσίες συνεχίζουν να διενεργούν στοχευμένους ελέγχους και επιχειρήσεις, ενώ οι πολίτες καλούνται να ενημερώνουν τις αρχές για τυχόν σχετικές υποψίες ή περιστατικά.