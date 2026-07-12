Στη δικογραφία αρχιφύλακας ως βασικό μέλος κυκλώματος διακίνησης αναβολικών

Στο πλαίσιο ερευνών των Εσωτερικών Υποθέσεων συνελήφθη 35χρονος αρχιφύλακας, ενώ στην δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη η 30χρονη σύντροφός του και άλλοι εμπλεκόμενοι. Οι Αρχές αξιοποίησαν άρσεις απορρήτου και φυσικές παρακολουθήσεις για την αποκάλυψη της δράσης.

Σύλληψη αστυνομικού και διεύρυνση της δικογραφίας

Στελέχη των Εσωτερικών Υποθέσεων οδήγησαν στη σύλληψη ενός 35χρονου αρχιφύλακα, τον οποίο η δικογραφία εμφανίζει ως βασικό μέλος εγκληματικής ομάδας που διακινούσε αναβολικά και φαρμακευτικά σκευάσματα. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, οι Αρχές αξιοποίησαν κυρίως άρσεις του απορρήτου των επικοινωνιών και φυσικές παρακολουθήσεις για να εντοπίσουν και να τεκμηριώσουν τη δράση του κύκλου.

Από την ίδια έρευνα προέκυψαν και συλλήψεις ακόμη δύο προσώπων, ανάμεσά τους η 30χρονη σύντροφός του, η οποία, όπως αναφέρεται στη δικογραφία, επικοινωνούσε με υποψήφιους αγοραστές και διαχειριζόταν πελατειακές συναλλαγές μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Στις σχετικές δημοσιεύσεις της εμφανίζεται με εκτεταμένη παρουσία στα κοινωνικά δίκτυα, ενώ υλικό που περιλαμβάνεται στη δικογραφία δείχνει κινούντες και δραστηριότητες σε γυμναστήρια.

Μορφή της παράνομης δράσης και εμπλεκόμενοι

Τα διαθέσιμα αποδεικτικά, όπως περιγράφονται στη δικογραφία, δείχνουν ότι το ζευγάρι ενημέρωνε αγοραστές για τις ουσίες, τις τιμές και τις μεθόδους χρήσης, εισπράττοντας χρήματα για τις παραδόσεις. Παράλληλα, εξετάζεται και ο ρόλος άλλων προσώπων που εμφανίζονται στη δικογραφία:

δύο ακόμη αστυνομικοί — ένας 32χρονος ειδικός φρουρός και ένας 44χρονος αρχιφύλακας — οι οποίοι αναφέρονται στη δικογραφία, και

και ένας — οι οποίοι αναφέρονται στη δικογραφία, και ένας γιατρός από νοσοκομείο αφροδισίων και δερματικών νόσων που επίσης εμπλέκεται ως χρήστης των ουσιών.

Ηλικία / Ρόλος Αναφορά στη δικογραφία 35 ετών / αρχιφύλακας Συλληφθείς, βασικό μέλος του κυκλώματος 30 ετών / σύντροφος Συλληφθείσα, επικοινωνία με υποψήφιους αγοραστές 32 ετών / ειδικός φρουρός Εμφανίζεται στη δικογραφία 44 ετών / αρχιφύλακας Εμφανίζεται στη δικογραφία Γιατρός Αναφέρεται ως χρήστης των παράνομων ουσιών

Σε επικοινωνία με τις αστυνομικές πηγές, δεν περιλαμβάνονται στην παρούσα ανακοίνωση συγκεκριμένα οικονομικά στοιχεία ή πλήρης περιγραφή της διακίνησης, αλλά τονίζεται ότι οι μέθοδοι τεκμηρίωσης περιελάμβαναν ψηφιακά ίχνη και καταγραφές επικοινωνιών.

Διαστάσεις και επιπτώσεις

Η υπόθεση εγείρει κορυφαία ζητήματα αξιοπιστίας για τις τάξεις των σωμάτων ασφαλείας, καθώς πρόκειται για ενεργό υπηρετούντα αστυνομικό με εμφανή παρουσία σε εκδηλώσεις και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η δημοσιοποίηση στοιχείων από τον κύκλο των ερευνών, όπως φωτογραφικό υλικό και αναρτήσεις από διαγωνισμούς bodybuilding, περιλαμβάνεται στην δικογραφία και αναμένεται να χρησιμοποιηθεί ως μέρος της τεκμηρίωσης.

Οι έρευνες συνεχίζονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες, ενώ τυχόν ποινικές διώξεις και πειθαρχικές ενέργειες θα εξεταστούν με βάση το αποδεικτικό υλικό που συγκεντρώνεται. Η υπόθεση ενδέχεται να έχει και ευρύτερες συνέπειες για ελέγχους σε επαγγελματικούς χώρους, γυμναστήρια και δίκτυα προμήθειας φαρμακευτικών σκευασμάτων.

Καθώς η διαδικασία προχωρά, η δικογραφία και οι αποφάσεις των αρμόδιων αρχών θα καθορίσουν το εύρος των κατηγοριών και των ποινικών ευθυνών για τους εμπλεκομένους. Η δημοσιοποίηση στοιχείων έγινε μετά από την ολοκλήρωση των πρώτων ανακριτικών ενεργειών και σύμφωνα με όσα περιγράφονται στη σχετική ανταπόκριση.