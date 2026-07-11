Στην Αθήνα το «Μεγάλο Μονοπάτι των Ίνκας»: έκθεση έως 30/9 στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο

Η έκθεση «Το Μεγάλο Μονοπάτι των Ίνκας» φέρνει στο επίκεντρο το Qhapaq Ñan, το οδικό δίκτυο των Άνδεων, αναδεικνύοντας τεχνικά επιτεύγματα, διασυνοριακές σχέσεις και έναν απρόσμενο κρητικό σύνδεσμο.

Η έκθεση και η σημασία της για το κοινό

Το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο της Αθήνας φιλοξενεί έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2026 την έκθεση «Το Μεγάλο Μονοπάτι των Ίνκας. Περού: Ενσωμάτωση και Ποικιλομορφία», σε συνεργασία με την πρεσβεία του Περού στην Ελλάδα, με αφορμή την 205η επέτειο της ανεξαρτησίας του Περού. Η παρουσία αυτή στην ελληνική πρωτεύουσα φέρνει στο κοινό ένα από τα πιο εκτενή τεχνικά και κοινωνικά έργα της προκολομβιανής Αμερικής: το δίκτυο Qhapaq Ñan.

«Το Μεγάλο Μονοπάτι των Ίνκας»

Το Qhapaq Ñan, ένα σύστημα δρόμων που εκτεινόταν σε μήκος άνω των 30.000 χιλιομέτρων, δεν ήταν απλώς δρόμος μετακίνησης· αποτέλεσε τη ραχοκοκαλιά μιας αυτοκρατορίας, συνδέοντας κοινότητες, γλώσσες και πολιτισμικές πρακτικές σε μια έκταση που περιλάμβανε σημερινά κράτη όπως το Περού και η Χιλή. Η έκθεση προσφέρει πολυμέσα, φωτογραφικά τεκμήρια, κείμενα και αντίγραφα αντικειμένων για να αποδώσει την πολυπλοκότητα και την τεχνολογική δεινότητα των λαών των Άνδεων.

Η ιστορική αναζήτηση και η «κρητική υπογραφή»

Στο υλικό της έκθεσης γίνεται επίσης αναφορά σε ιστορικές επαφές της προκολομβιανής περιόδου με την ευρωπαϊκή εισβολή. Στο πλαίσιο αυτό παρουσιάζεται η ιστορική αναφορά στον Πέδρο ντε Κάνδια, γνωστό και ως Πέτρο από τον Χάνδακα (σημερινό Ηράκλειο). Ο Κρητικός μισθοφόρος, που υπηρετούσε υπό τις ισπανικές δυνάμεις, θεωρείται ένας από τους πρώτους Ευρωπαίους που αντίκρισαν και περπάτησαν το Μεγάλο Μονοπάτι — μια ιστορική λεπτομέρεια που δίνει στην έκθεση έναν απρόσμενα ελληνικό τόνο.

Διάρκεια έκθεσης: έως 30/9/2026

Κεντρικό αντικείμενο: το δίκτυο Qhapaq Ñan (> 30.000 χλμ. )

(> ) Συνεργασία: Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο και Πρεσβεία του Περού

Μουσείο, δημόσιοι διάλογοι και μουσειακή αφήγηση

Η παρουσία μιας τέτοιας έκθεσης στην Αθήνα ανοίγει πολλαπλά ζητήματα για τη μουσειολογία και την επικοινωνία της υλικής και άυλης κληρονομιάς. Πέρα από την αισθητική και εκπαιδευτική διάσταση, εγείρεται το ερώτημα για τον τρόπο που τα μουσεία παρουσιάζουν μεγάλες αφηγήσεις που συνδέουν τεχνολογικά επιτεύγματα με ιστορικές διαδικασίες όπως η κατάκτηση και ο πολιτισμικός μετασχηματισμός. Η περίπτωση του Qhapaq Ñan καταδεικνύει πως ένα τεχνικό δίκτυο μπορεί ταυτόχρονα να είναι και εργαλείο ενσωμάτωσης και εργαλείο ελέγχου, ανάλογα με τις ιστορικές συνθήκες.

Η έκθεση απευθύνεται σε κοινό με ποικίλα ενδιαφέροντα: από επισκέπτες που αναζητούν ιστορικές αφηγήσεις μέχρι ειδικούς της αρχαιολογίας και της ανθρωπολογίας. Η παρουσία του υλικού σε δημόσιο μουσείο, με συνοδεία κειμένων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων, προσφέρει την ευκαιρία για συστηματική προσέγγιση και κριτική κατανόηση μιας σημαντικής περιόδου της αμερικανικής ηπείρου.

Στοιχείο Περιγραφή Διάρκεια Έως 30/9/2026 Κεντρικό θέμα Qhapaq Ñan — δίκτυο > 30.000 χλμ. Ειδική αναφορά Πέτρος ντε Κάνδια (Πέτρος από τον Χάνδακα)

Η συνεργασία ελληνικών μουσείων με διπλωματικές αποστολές και ξένα ιδρύματα ενισχύει την πολιτιστική διπλωματία και προσθέτει πολυσύνθετες αφηγήσεις στο δημόσιο χώρο. Η έκθεση για το Μεγάλο Μονοπάτι των Ίνκας συνιστά μια ευκαιρία για το ελληνικό κοινό να προσεγγίσει την ιστορία των Άνδεων με τρόπο πολυεπίπεδο και τεκμηριωμένο, ενώ ταυτόχρονα υπενθυμίζει πως τα πολιτισμικά δεσμά ανά τον κόσμο ανασύρουν απρόβλεπτες συνδέσεις, όπως αυτή μεταξύ Περού και Κρήτης.