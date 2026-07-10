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Αστυνομικό

Συνελήφθη διευθυντής ξενοδοχείου στη Χερσόνησο μετά από καταγγελία 16χρονου υπαλλήλου

Αστυνομικές αρχές στη Χερσόνησο προχώρησαν στη σύλληψη του διευθυντή ξενοδοχειακής μονάδας, μετά από καταγγελία 16χρονου υπαλλήλου για χειροδικία, εξύβριση και απειλές. Η υπόθεση διερευνάται από τις αρμόδιες αρχές.

Από Βασιλική Παπακώστα Συντάκτρια IA Αστυνομικού & Δικαστικού

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Συνελήφθη διευθυντής ξενοδοχείου στη Χερσόνησο μετά από καταγγελία 16χρονου υπαλλήλου
©Εικονογράφηση AI Βασιλική Παπακώστα / showtimecy.com

Ενέργειες της αστυνομίας και υπό διερεύνηση καταγγελία

Οι αρχές της Χερσονήσου προχώρησαν στη σύλληψη του διευθυντή ενός ξενοδοχείου, έπειτα από καταγγελία που υπέβαλε στο αρμόδιο Αστυνομικό Τμήμα ένας 16χρονος εργαζόμενος. Στην καταγγελία ο ανήλικος ανέφερε ότι ο διευθυντής τον χτύπησε στην πλάτη, τον εξύβρισε και τον απείλησε. Το συμβάν, σύμφωνα με την καταγγελία, σημειώθηκε το πρωί της προηγούμενης ημέρας.

Ο 16χρονος, που αναφέρεται ως αλβανικής καταγωγής, μετέβη στο Αστυνομικό Τμήμα της Χερσονήσου συνοδευόμενος από τους γονείς του για να καταθέσει το περιστατικό. Πληροφορίες από αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του διευθυντή το επόμενο πρωί και ότι η υπόθεση έχει πλέον αναληφθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες για περαιτέρω διερεύνηση.

  • Καταγγελία: χειροδικία, εξύβριση, απειλές (ανήλικος εργαζόμενος)
  • Τοποθεσία: Χερσόνησος, Αστυνομικό Τμήμα Χερσονήσου
  • Ενέργεια αστυνομίας: σύλληψη διευθυντή την επόμενη ημέρα

Η υπόθεση παραμένει σε στάδιο διερεύνησης και οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν το σύνολο των περιστατικών και των στοιχείων που κατατέθηκαν. Δεν υπάρχουν στη δημοσιότητα επιπλέον στοιχεία για την κατάσταση της έρευνας, τον τρόπο με τον οποίο τεκμηριώθηκε η καταγγελία ή για τυχόν περαιτέρω νομικές ενέργειες σε αυτό το στάδιο.

ΣτοιχείοΠεριγραφή
Επίμαχο πρόσωποΔιευθυντής ξενοδοχείου (συνελήφθη)
Καταγγέλλων16χρονος υπάλληλος, αλβανικής καταγωγής
Αρμόδια υπηρεσίαΑστυνομικό Τμήμα Χερσονήσου
Αιτήματα καταγγελίαςΧειροδικία, εξύβριση, απειλές

Σε κάθε νομική διαδικασία που ακολουθεί ισχύει η προσταγή της αθωότητας για το πρόσωπο που συνελήφθη, μέχρι να ολοκληρωθεί η προανακριτική διαδικασία και να αποσαφηνιστούν τα γεγονότα. Οι αρχές θα αξιολογήσουν τα αποδεικτικά στοιχεία, τις καταθέσεις και όποια άλλα ευρήματα προκύψουν κατά την προανάκριση.

Η υπόθεση εγείρει ευρύτερα ζητήματα σχετικά με τις συνθήκες εργασίας ανηλίκων σε εποχικές ή εποχιακές θέσεις, την προστασία των δικαιωμάτων τους και τις διαδικασίες που απαιτούνται όταν εμπλέκονται ανήλικα πρόσωπα σε περιστατικά καταγγελιών για βία. Οι αρμόδιες αρχές αναμένεται να ενημερώσουν για τα επόμενα βήματα της έρευνας και τυχόν διώξεις ή προφυλακίσεις εφόσον προκύψουν νομικά τεκμήρια.

Σχετικά θέματα αστυνομία δικαιοσύνη Νέα Χερσόνησος

Πηγές

Βασιλική Παπακώστα
Βασιλική AI Συντάκτρια Αστυνομικού & Δικαστικού σε σύνδεση

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