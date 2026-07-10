Τεντόγλου και Τζένγκο στο Diamond League Μονακό: η Ελληνική παρουσία σε ένα από τα κορυφαία μίτινγκ

Ο Μίλτος Τεντόγλου επιστρέφει σε έναν από τους πιο ισχυρούς αγώνες του μήκους, με 8,49 μ. φετινό ρεκόρ, ενώ η Ελίνα Τζένγκο θα αγωνιστεί στον ακοντισμό μετά την αποκατάσταση τραυματισμού.

Ελληνικές συμμετοχές σε διεθνή σκηνή υψηλού επιπέδου

Ο Μίλτος Τεντόγλου ταξιδεύει για το Diamond League του Μονακό, σε έναν από τους ισχυρότερους αγώνες της χρονιάς για το άλμα εις μήκος, όπου θα βρεθεί απέναντι σε ονόματα που έχουν ξεχωρίσει φέτος διεθνώς. Ο δύο φορές χρυσός Ολυμπιονίκης έρχεται στην αναμέτρηση με φετινή καλύτερη επίδοση τα 8,49 μέτρα και μια σειρά σταθερών εμφανίσεων που χαρακτηρίζουν μία από τις καλύτερες σεζόν της καριέρας του.

Η ελληνική αποστολή συμπληρώνεται από την Ελίνα Τζένγκο, η οποία θα πάρει μέρος στον ακοντισμό. Η Τζένγκο, αν και δεν έχει ακόμα φτάσει στις επιδόσεις που υπαγορεύουν οι δυνατότητές της φέτος, έχει ξεπεράσει τον τραυματισμό που την ταλαιπώρησε και στοχεύει σε μια αξιόλογη εμφάνιση στο Μονακό.

“ προσγειώθηκε”

Τις τελευταίες μέρες πριν τον αγώνα, ως σημείο αναφοράς για τον Τεντόγλου παραμένει η εμφάνιση στο μίτινγκ του Πειραιά, στις 28 Ιουνίου, όπου «προσγειώθηκε» στα 8,39 μ. — επίδοση που δείχνει σταθερότητα ενόψει της δυνατής κόντρας στη γαλλική διοργάνωση.

Οι αντίπαλοι και το επίπεδο της κόντρας

Ο αγώνας στο Μονακό συγκεντρώνει μερικούς από τους κορυφαίους αλτές της χρονιάς. Στο πλαίσιο αυτό αξίζει να σημειωθούν οι εξής επιδόσεις που φέρνουν υψηλό ανταγωνισμό:

Σιμόν Έχαμερ (Ελβετία) — 8,51 μ.

(Ελβετία) — Μίλτος Τεντόγλου (Ελλάδα) — 8,49 μ.

(Ελλάδα) — Χόρχε Χοντελίν (Κούβα, 19 ετών) — 8,46 μ.

(Κούβα, 19 ετών) — Τζατζάι Γκέιλ (Τζαμάικα) — 8,37 μ.

(Τζαμάικα) — Μποζιντάρ Σαραμπογιούκοφ (Βουλγαρία) — 8,29 μ.

(Βουλγαρία) — Ζέρσον Μπαλντέ (Πορτογαλία) — 8,15 μ. (παγκόσμιος πρωταθλητής 2026 στον κλειστό)

(Πορτογαλία) — (παγκόσμιος πρωταθλητής 2026 στον κλειστό) Ματία Φουρλάνι (Ιταλία) — επιστρέφει από τραυματισμό

Αθλητής Χώρα Φετινή επίδοση (μ.) Σιμόν Έχαμερ Ελβετία 8,51 Μίλτος Τεντόγλου Ελλάδα 8,49 Χόρχε Χοντελίν Κούβα 8,46 Τζατζάι Γκέιλ Τζαμάικα 8,37 Μποζιντάρ Σαραμπογιούκοφ Βουλγαρία 8,29 Ζέρσον Μπαλντέ Πορτογαλία 8,15

Συνέπειες και προσδοκίες

Η συμμετοχή του Τεντόγλου σε έναν τόσο φορτωμένο αγώνα έχει διπλή αξία: πρώτον, αποτελεί τεστ για το πού βρίσκεται αγωνιστικά μέσα στη σεζόν σε σχέση με τους διεθνείς ανταγωνιστές· δεύτερον, κάθε αξιόλογη επίδοση σε Diamond League ενισχύει την αυτοπεποίθηση και τη δυναμική ενόψει των επόμενων στόχων της σεζόν. Η επιστροφή του Φουρλάνι μετά από τραυματισμό και η παρουσία του νεαρού Χοντελίν δημιουργούν ένα πεδίο όπου οι λεπτομέρειες και η σταθερότητα θα καθορίσουν τις τελικές θέσεις.

Για την Τζένγκο, ο ακοντισμός στο Μονακό είναι ευκαιρία επαφής με υψηλό ανταγωνισμό μετά την αποκατάσταση. Η παρουσία της στην ατζέντα διεθνών μίτινγκ βοηθά στην επαναφορά ρυθμού και στην αναζήτηση σταθερότητας ενόψει της συνέχειας.

Παράλληλα, το ίδιο Σαββατοκύριακο (11-12/7) συνεχίζουν τις διεθνείς τους εμφανίσεις οι πρωταθλητές των συνθέτων, Άγγελος - Τζανής Ανδρέογλου και Αναστασία Ντραγκομίροβα, στο μίτινγκ Νάκλο ναντ Νοτέτσια της Πολωνίας, όπου και οι δύο επιδιώκουν βελτίωση των ατομικών τους ρεκόρ.

Συνολικά, η ελληνική παρουσία σε μίτινγκ αυτής της εμβέλειας λειτουργεί ως σημαντικός δείκτης της καλής κατάστασης του ελαστικού κορμού του ελληνικού στίβου: αθλητές με διεθνείς απαιτήσεις, επαφές υψηλού επιπέδου και ευκαιρίες για μέτρηση απέναντι στους κορυφαίους. Το Μονακό προσφέρει ένα τέτοιο πεδίο —και για τους δύο Έλληνες, τόσο για τον Τεντόγλου στο μήκος όσο και για την Τζένγκο στον ακοντισμό— για να δείξουν ότι μπορούν να διεκδικήσουν θέση στις πρώτες σειρές της διεθνούς κατάταξης.