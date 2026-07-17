Θετική εξέλιξη στην υγεία της 46χρονης που πυροβολήθηκε στη Λεμεσό — κρίσιμη η μελλοντική της κατάθεση

Η 46χρονη, θύμα της επίθεσης από τον σύζυγό της που υπηρετούσε στην Αστυνομία, έχει ανακτήσει επικοινωνία με συγγενείς αλλά παραμένει σε σοβαρή κατάσταση στη ΜΕΘ του ΓΝ Λευκωσίας. Η κατάθεσή της αναμένεται να είναι αποφασιστική για τη συνέχεια των ερευνών.

Νέα στοιχεία για την κατάσταση της υγείας και την έρευνα

Θετική, κατά τις τελευταίες πληροφορίες, είναι η εξέλιξη στην πορεία της υγείας της 46χρονης γυναίκας που τραυματίστηκε από πυροβολισμούς στις 30 Ιουνίου στη Λεμεσό, σε υπόθεση όπου εμπλέκεται ο σύζυγός της, αστυνομικός, ο οποίος στη συνέχεια αυτοκτόνησε. Η τραυματίας νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες από τις αρμόδιες πηγές, τις τελευταίες ώρες η 46χρονη κατάφερε να επικοινωνήσει με οικεία της πρόσωπα και δέχθηκε επισκέψεις από συγγενείς και φίλους, με τους οποίους συνομιλεί. Ωστόσο, οι θεράποντες ιατροί χαρακτηρίζουν τη γενική της κατάσταση σοβαρή και προειδοποιούν ότι η αποκατάσταση πιθανόν θα απαιτήσει μεγάλο χρονικό διάστημα και επιπρόσθετες χειρουργικές επεμβάσεις.

Διερεύνηση της υπόθεσης και ρόλος της κατάθεσης

Οι ανακριτικές Αρχές συνεχίζουν τις εργασίες τους για να φωτίσουν πλήρως τα γεγονότα που οδήγησαν στη δολοφονική επίθεση και στην αυτοκτονία του εμπλεκόμενου αστυνομικού. Η κατάθεση της τραυματία θεωρείται κομβική για την έρευνα, αλλά θα ληφθεί μόνο όταν οι γιατροί κρίνουν ότι η κατάστασή της το επιτρέπει. Η νομική διερεύνηση, όπως δηλώνεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες, θα τηρηθεί με αυστηρότητα και σεβασμό στη διαδικασία, διασφαλίζοντας παράλληλα την προστασία της μνήμης και της προσωπικής ζωής των εμπλεκομένων.

Ημερομηνία περιστατικού: 30/06

30/06 Ηλικία θύματος: 46 έτη

46 έτη Νοσηλεία: ΜΕΘ, ΓΝ Λευκωσίας

Στοιχείο Κατάσταση Επικοινωνία με οικείους Ναι Ιατρική εικόνα Σοβαρή Κατάθεση στην Αστυνομία Θα ληφθεί όταν επιτραπεί από τους γιατρούς

Η υπόθεση έχει προκαλέσει ευρύτερο ενδιαφέρον στον δημόσιο διάλογο, ιδίως λόγω της ιδιότητας του δράστη ως μέλους των σωμάτων ασφαλείας, και ανοίγει ερωτήματα για τις διαδικασίες εποπτείας και υποστήριξης εντός των υπηρεσιών. Οι Αρχές, στο πλαίσιο των ερευνών, εξετάζουν όλα τα σχετικά στοιχεία και μαρτυρίες ώστε να διαμορφωθεί πλήρης εικόνα των γεγονότων.

Η νομική και ποινική μεταχείριση της υπόθεσης θα καθοριστεί από τα ευρήματα της ανάκρισης και, όπου χρειαστεί, από περαιτέρω ιατρικές εκθέσεις. Σε κάθε στάδιο, η δημοσιογραφική κάλυψη οφείλει να σέβεται την αρχή της προϋπόθεσης της αθωότητας για τυχόν εμπλεκόμενους και την προστασία των δικαιωμάτων του τραυματία.