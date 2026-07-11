Το εθνικό πλαίσιο για τον AI Act: πώς θα εφαρμοστεί ο κανονισμός στην Ελλάδα

Η συζήτηση για το εθνικό πλαίσιο εφαρμογής του ευρωπαϊκού Κανονισμού για την Τεχνητή Νοημοσύνη ξεκίνησε στη Βουλή και θέτει προτεραιότητες για την αξιοπιστία, τη διαφάνεια και την προστασία των δικαιωμάτων των πολιτών.

Νέος σταθμός στη ρύθμιση της Τεχνητής Νοημοσύνης

Η ένταξη της Τεχνητής Νοημοσύνης στην καθημερινότητα εκατομμυρίων πολιτών και στη λειτουργία θεμελιωδών δημόσιων υπηρεσιών φέρνει νέες προκλήσεις για το πλαίσιο διακυβέρνησης. Η συζήτηση στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή για το εθνικό πλαίσιο εφαρμογής του ευρωπαϊκού AI Act επιχειρεί να καθορίσει τον τρόπο με τον οποίο οι κανόνες της Ε.Ε. θα μεταφραστούν σε πρακτικές και δικλείδες ασφαλείας στην Ελλάδα.

Κίνδυνοι, κατηγοριοποίηση και εφαρμογές

Η θεμελιώδης λογική του Κανονισμού στηρίζεται στην προσέγγιση με βάση τον κίνδυνο: δεν αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο όλα τα συστήματα ΤΝ. Τη στιγμή που ένα «βοηθητικό» chatbot εξυπηρετεί απλές ερωτήσεις, άλλες εφαρμογές —όπως συστήματα που εμπλέκονται σε εργατικές προσλήψεις ή στην παροχή κρίσιμων δημόσιων υπηρεσιών— μπορεί να έχουν άμεσες επιπτώσεις στα δικαιώματα και την ασφάλεια των πολιτών.

Τομείς που αναφέρονται : Υγεία, Δημόσια Διοίκηση, Εκπαίδευση, Εργασία, Επιχειρηματικότητα, Γεωργία.

: Υγεία, Δημόσια Διοίκηση, Εκπαίδευση, Εργασία, Επιχειρηματικότητα, Γεωργία. Προκλήσεις : διαφάνεια, αξιοπιστία, αποφυγή διακρίσεων, επεξηγησιμότητα αποφάσεων.

: διαφάνεια, αξιοπιστία, αποφυγή διακρίσεων, επεξηγησιμότητα αποφάσεων. Στόχος: να διασφαλιστεί ότι οι τεχνολογίες ΤΝ δεν επηρεάζουν αρνητικά τα θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών.

Πρακτικές συνέπειες για δημόσιο και ιδιωτικό τομέα

Στην πράξη, το εθνικό πλαίσιο θα καθορίσει ποιες υποχρεώσεις έχουν δημόσιοι φορείς και επιχειρήσεις όταν αναπτύσσουν ή χρησιμοποιούν συστήματα ΤΝ. Αυτό αφορά την τεκμηρίωση των αλγορίθμων, την αξιολόγηση των κινδύνων, την εφαρμογή διαδικασιών ελέγχου και την παροχή διαφάνειας στους πολίτες για τις αποφάσεις που λαμβάνονται με υποστήριξη ΤΝ. Οι κανόνες αναμένεται να διαφέρουν ανάλογα με τον βαθμό επικινδυνότητας της εφαρμογής, όπως ήδη προβλέπει ο ευρωπαϊκός Κανονισμός.

Επίπεδο ρίσκου Παράδειγμα εφαρμογής Χαμηλό Chatbots ενημέρωσης πολιτών Υψηλό Συστήματα επιλογής προσωπικού, αξιολόγησης μαθητών, ιατρική διάγνωση

Δημοσιονομικές και θεσμικές επιπτώσεις

Η εφαρμογή των κανόνων θα επιφέρει ανάγκες για επενδύσεις σε τεχνογνωσία, ελεγκτικούς μηχανισμούς και εκπαίδευση προσωπικού τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα. Επίσης, θα απαιτηθεί σαφής κατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ εθνικών αρχών για την εποπτεία και την επιβολή του πλαισίου.

Σημείο προσοχής: προστασία δικαιωμάτων και αξιοπιστία

Κεντρική προτεραιότητα παραμένει η διασφάλιση ότι οι αποφάσεις που στηρίζονται στην ΤΝ είναι αξιόπιστες, επαληθεύσιμες και δεν παράγουν συστημικές διακρίσεις. Η διαφάνεια προς τον πολίτη και οι μηχανισμοί ελέγχου θα καθορίσουν την κοινωνική αποδοχή και την ασφαλή ενσωμάτωση της ΤΝ σε κρίσιμες λειτουργίες του κράτους και της οικονομίας.

Η νομοθετική επεξεργασία στη Βουλή και η τελική χάραξη του εθνικού πλαισίου θα κρίνουν πόσο αποτελεσματικά οι ευρωπαϊκές αρχές θα γίνουν λειτουργικές υποχρεώσεις στην καθημερινή πρακτική των φορέων στην Ελλάδα.