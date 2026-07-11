Το OCOP ενισχύει προϊόντα και διαχείριση περιβάλλοντος στις αγροτικές μονάδες

Το πρόγραμμα «Μία Κοινότητα, Ένα Προϊόν» (OCOP) προωθεί την κλίμακα και την ποιότητα σε συνεταιρισμούς παραγωγής τροφίμων, ενώ παράλληλα εφαρμόζονται λύσεις για την προστασία νερού, εδάφους και αέρα.

Στρατηγική ανάπτυξης με περιβαλλοντικό προσανατολισμό

Το πρόγραμμα OCOP, σε εφαρμογή από το 2018, λειτουργεί ως καταλύτης για την οργάνωση της παραγωγής σε αγροτικές περιοχές και την ανάδειξη τοπικών προϊόντων σε ευρύτερες αγορές. Η προσπάθεια δεν περιορίζεται στην αύξηση παραγωγής: συνοδεύεται από παρεμβάσεις που στοχεύουν στη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, με έμφαση στην προστασία του νερού, του εδάφους και της ατμόσφαιρας.

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ο Συνεταιρισμός Hung Lo στην περιοχή Van Phu, ο οποίος έχει αναπτύξει σχεδόν δέκα διαφορετικά προϊόντα από ρύζι — μεταξύ αυτών νουντλς ρυζιού, pho, προϊόντα λαχανικών και βερμιτσέλι. Το προϊόν «Καθαρές Νουντλς Ρυζιού από το Χωριό Hung Lo» έχει λάβει πιστοποίηση OCOP 5 αστέρων, ένδειξη αποδοχής ποιότητας και προτύπων.

«Συμμετέχοντας στο πρόγραμμα OCOP από τα πρώτα του χρόνια, ο συνεταιρισμός διαθέτει πλέον σχεδόν 10 είδη προϊόντων... έχει επενδύσει σε ένα ολοκληρωμένο σύστημα επεξεργασίας λυμάτων»

Η μετάβαση από χειροκίνητες μεθόδους παραγωγής σε σύγχρονες γραμμές και η εγκατάσταση συστημάτων διαχείρισης λυμάτων αποτελούν κεντρικά βήματα για τη συμβατότητα με τα πρότυπα ασφάλειας και υγιεινής τροφίμων. Ταυτόχρονα, η συσκευασία επανασχεδιάζεται ώστε να γίνεται πιο φιλική προς το περιβάλλον και εύκολα ανακυκλώσιμη, μειώνοντας τον όγκο αποβλήτων.

Μέτρα και υποστήριξη σε επίπεδο διοίκησης

Σύμφωνα με τις οδηγίες της Επαρχιακής Λαϊκής Επιτροπής, αρμόδιοι φορείς και τοπικές αρχές προωθούν:

την εφαρμογή επιστημονικών και τεχνολογικών λύσεων,

τον ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων,

τη δημιουργία βιώσιμων περιοχών παραγωγής πρώτων υλών και τη χρήση φιλικών υλικών.

Η συντονισμένη επιθεώρηση και η στήριξη των επιχειρήσεων στο πεδίο της συμμόρφωσης αναδεικνύουν τη συστημική προσέγγιση: δεν αρκεί η μεμονωμένη επένδυση, απαιτείται εποπτεία και ενίσχυση δεξιοτήτων για να διασφαλιστούν σταθερά αποτελέσματα.

Η χρήση συγκεντρωμένων περιοχών παραγωγής και ο αυστηρός έλεγχος της πρώτης ύλης —όπως αναφέρεται για το ρύζι υψηλής ποιότητας— συνδέεται άμεσα με την ασφάλεια των τροφίμων και τη διαφύλαξη πόρων, μειώνοντας την ανάγκη εισροών και την περιβαλλοντική επιβάρυνση.

Στοιχείο Παρατήρηση Προϊόντα ≈ 10 είδη (νουντλς ρυζιού, pho, λαχανικά, βερμιτσέλι) Πιστοποίηση OCOP 5 αστέρων για το προϊόν «Καθαρές Νουντλς Ρυζιού» Περιβαλλοντική παρέμβαση Ολοκληρωμένο σύστημα επεξεργασίας λυμάτων, φιλική συσκευασία

Συνολικά, η περίπτωση του Hung Lo δείχνει ότι η αναβάθμιση παραγωγικών δομών και η ενσωμάτωση περιβαλλοντικών τεχνολογιών μπορούν να λειτουργήσουν συμπληρωματικά στην ποιοτική αναβάθμιση προϊόντων και στη διεύρυνση της πρόσβασης σε αγορές. Η πρόκληση για την επόμενη περίοδο είναι η κλιμάκωση αυτών των πρακτικών ώστε να επωφεληθούν περισσότερες κοινότητες, χωρίς να χαθεί η τοπική ταυτότητα των προϊόντων.