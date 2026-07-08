Το υπουργείο Πολιτισμού φέρνει μουσική, θέατρο και χορό σε αρχαιολογικούς χώρους έως 12 Ιουλίου

Η δεύτερη εβδομάδα του προγράμματος «Ολη η Ελλάδα ένας πολιτισμός 2026» παρουσιάζει δεκαπέντε νέες παραγωγές σε μνημεία και μουσεία, συνδέοντας αρχαίο χώρο και σύγχρονη δημιουργία με κοινό θεματικό άξονα από τον Μενάνδρο.

Με έντονη κινητικότητα σε σημεία του εθνικού πολιτιστικού χάρτη, το πρόγραμμα «Ολη η Ελλάδα ένας πολιτισμός 2026» συνεχίζει τη δεύτερη εβδομάδα των παραστάσεών του, προσθέτοντας στο πρόγραμμα δεκαπέντε νέες, πρωτότυπες παραγωγές που θα παρουσιαστούν σε αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία και ιστορικά μνημεία μέχρι τις 12 Ιουλίου.

Ένα δίκτυο παραστάσεων σε άξονες του τόπου

Το φετινό κύμα εκδηλώσεων καλύπτει γεωγραφικά όλη την Ελλάδα: από τις Πρέσπες και την Αμφίπολη έως την Τήνο, και από την Περαχώρα Λουτρακίου μέχρι τα Χανιά. Στο επίκεντρο του προγράμματος βρίσκεται ένας ενιαίος θεματικός πυρήνας, εμπνευσμένος από έναν στίχο του Μενάνδρου που λειτουργεί ως καλλιτεχνική αφετηρία για τις παραστάσεις.

«Ως χαρίεν έστ’ άνθρωπος, όταν άνθρωπος η»

Η επιλογή αυτή προσδίδει ιδεολογική συνοχή σε δράσεις που συνδυάζουν μουσική, θέατρο, χορό, εικαστικές παρεμβάσεις και παραστάσεις για νέους θεατές, επιχειρώντας να συναντήσει το κοινό σε τόπους με ιστορικό και αρχαιολογικό αποτύπωμα.

Η δεύτερη εβδομάδα άνοιξε με τρεις παραγωγές που ανέδειξαν τον διάλογο ανάμεσα στη σύγχρονη πρακτική και τον χώρο: τη θεατρική παράσταση «Οσοι έμειναν να μιλούν» του Μιχάλη Γιγιντή στο Διαχρονικό Μουσείο Λάρισας, την περιπατητική κινητική και ηχητική εγκατάσταση «Σειρήνες, ένα συλλογικό τραγούδι» της Μάρθας Πασακοπούλου στο Κάστρο της Πάτρας και την περφόρμανς «Αμφίβια / HUMENS» της Μαρκέλλας Μανωλιάδη στον αρχαιολογικό χώρο της Απτέρας.

Επιλογές και προτεινόμενες παρακολουθήσεις

Ανάμεσα στα σημεία όπου οι πολίτες και οι επισκέπτες μπορούν να βρουν ενδιαφέρον πρόγραμμα συγκαταλέγονται:

Το Ρωμαϊκό Ωδείο της Κω , όπου φιλοξενείται απόψε η παράσταση «Οταν άνθρωπος η. Συνύπαρξη, φύση και μουσική δωματίου» , με επίκεντρο το έργο του Φραντς Σούμπερτ «Ο θάνατος και η κόρη» και με δημιουργική επιμέλεια που περιλαμβάνει σκηνοθεσία, φωτογραφία και video art του Γιάννη Γούτμαν.

, όπου φιλοξενείται απόψε η παράσταση , με επίκεντρο το έργο του Φραντς Σούμπερτ «Ο θάνατος και η κόρη» και με δημιουργική επιμέλεια που περιλαμβάνει σκηνοθεσία, φωτογραφία και video art του Γιάννη Γούτμαν. Ο Άγιος Αχίλλειος στις Πρέσπες, όπου παρουσιάζεται η χορογραφική δουλειά «Στα ίχνη του νερού» από την Πηνελόπη Μωρούτ.

από την Πηνελόπη Μωρούτ. Το Αρχαιολογικό Μουσείο Αιγίου, που θα φιλοξενήσει την in situ εγκατάσταση και παράσταση «Ανασκαφή / Excavation» του Πάνου Γκιόκα.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα, σήμερα και αύριο παρουσιάζονται επίσης στο Αίγιο το «Ανασκαφή / Excavation» και στον αρχαιολογικό χώρο της Αμφίπολης το μουσικοθεατρικό δρώμενο «Μπες στην αποθήκη, είσαι ασφαλής» του Σταμάτη Πασόπουλου.

Παράσταση Συγγραφέας / Δημιουργός Τοποθεσία «Οσοι έμειναν να μιλούν» Μιχάλης Γιγιντής Διαχρονικό Μουσείο Λάρισας «Σειρήνες, ένα συλλογικό τραγούδι» Μάρθα Πασακοπούλου Κάστρο της Πάτρας «Αμφίβια / HUMENS» Μαρκέλλα Μανωλιάδη Απτέρα «Ανασκαφή / Excavation» Πάνος Γκιόκας Αρχαιολογικό Μουσείο Αιγίου

Τις ημέρες 9 και 10 Ιουλίου ξεχωρίζουν δύο ακόμη παραγωγές: τα μουσικά «Αντίφωνα» του Στέλιου Παπαναστάση στην πρώην Μονή και Σχολή Ουρσουλινών της Τήνου και οι «Τρεις μουσικές πράξεις ανθρωπιάς» των Σάκη Κοντονικόλα και Νεκτάριου Παπαγεωργίου στο Οθωμανικό Τέμενος Οσμάν Σαχ (Κουρσούμ Τζαμί) στα Τρίκαλα.

Το εγχείρημα του υπουργείου, μέσα από τη διασπορά εκδηλώσεων σε μνημεία και δημόσιους χώρους, επιδιώκει να ενεργοποιήσει διαφορετικά κοινά και να αναδείξει την παρακαταθήκη του χώρου ως παράγοντα σύγχρονης πολιτιστικής παραγωγής. Η σύνδεση του περιεχομένου με τη μυθολογία, την ιστορική μνήμη και τη σύγχρονη αισθητική καταδεικνύει την πρόθεση για ένα πρόγραμμα που υπερβαίνει τον τουριστικό μονόδρομο και στοχεύει στην καλλιτεχνική ποιότητα και τη συμμετοχή.

Το πλήρες πρόγραμμα συνεχίζει να ανανεώνεται και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται για τις επόμενες παραστάσεις και τις ώρες παρουσίασης μέσω των επίσημων ανακοινώσεων του υπουργείου.