Τορόντο: καπνός δασικών πυρκαγιών ανεβάζει τον δείκτη ποιότητας αέρα στο «10+»

Η μετεωρολογική υπηρεσία του Καναδά κήρυξε «πολύ υψηλό κίνδυνο» για την ατμόσφαιρα του Τορόντο καθώς ο καπνός από πυρκαγιές στο βόρειο Οντάριο καλύπτει την πόλη. Η IQAir τοποθέτησε το Τορόντο πρώτη παγκοσμίως στην κατάταξη ποιότητας αέρα.

Μία από τις μεγαλύτερες βορειοαμερικανικές μητροπόλεις βρέθηκε σήμερα στην κορυφή των παγκόσμιων δεικτών ρύπανσης του αέρα, καθώς ο καπνός από δασικές πυρκαγιές στο βορειοδυτικό Οντάριο επέκτεινε το νέφος πάνω από το κέντρο και τα προάστια. Η Environment Canada κατέγραψε τον δείκτη ποιότητας αέρα (AQHI) στο επίπεδο 10+, κατηγορία που χαρακτηρίζεται ως πολύ υψηλός κίνδυνος για την υγεία.

Τι δείχνουν οι μετρήσεις και οι κατατάξεις

Η ελβετική εταιρεία IQAir που παρακολουθεί παγκόσμια δεδομένα κατάταξε το Τορόντο στην πρώτη θέση μεταξύ μεγάλων πόλεων όσον αφορά την επιβάρυνση της ατμόσφαιρας. Στην ίδια λίστα εμφανίζονται, μεταξύ άλλων, η Κινσάσα (ΛΔ Κονγκό), η Μεντάν (Ινδονησία) και το Δελχί (Ινδία).

Ο καπνός προέρχεται από μεγάλες εστίες στους βόρειους δασικούς όγκους του Καναδά.

Οι αρχές εξέδωσαν υγειονομικές συστάσεις μειωμένων μετακινήσεων και περιορισμού δραστηριοτήτων σε εξωτερικούς χώρους.

Ιδιαίτερα ευάλωτες ομάδες: μικρά παιδιά και ηλικιωμένοι λόγω ευαισθησίας στα σωματίδια καπνού.

Τα τελευταία χρόνια οι δασικές πυρκαγιές στον βόρειο Καναδά έχουν επηρεάσει και μεγάλα τμήματα των ΗΠΑ, με αντίστοιχες προειδοποιήσεις υγείας. Στο πλαίσιο των πρόσφατων συμβάντων, κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης βίντεο που δείχνουν τρένα να διέρχονται κοντά σε πύρινα μέτωπα κοντά στην περιοχή Άρμστρονγκ, Οντάριο, και ένα τέτοιο βίντεο απέκτησε μεγάλη απήχηση.

Επιπτώσεις στις μεταφορές και την τοπική ασφάλεια

Η σιδηροδρομική εταιρεία Canadian National (CN) ανέστειλε προσωρινά δρομολόγια στην περιοχή γύρω από το Άρμστρονγκ ως προληπτικό μέτρο για την ασφάλεια προσωπικού και επιβατών. Επιπλέον, αναφέρθηκαν νυκτερινές απομακρύνσεις κατοίκων από περιοχές πλησίον ενεργών μετώπων.

Κατάταξη Πόλη Χώρα 1 Τορόντο Καναδάς — Κινσάσα ΛΔ Κονγκό — Μεντάν Ινδονησία — Δελχί Ινδία

Τα επίπεδα αιωρούμενων σωματιδίων που σχετίζονται με τον καπνό των πυρκαγιών φέρνουν άμεσα ζητήματα δημόσιας υγείας: η παρατεταμένη έκθεση συνδέεται με επιδείνωση αναπνευστικών και καρδιοαγγειακών παθήσεων. Οι υπηρεσίες υγείας και οι μετεωρολογικές αρχές προτρέπουν τους πολίτες να παρακολουθούν τις τοπικές ανακοινώσεις, να περιορίζουν την έκθεση σε εξωτερικούς χώρους και, όπου απαιτείται, να χρησιμοποιούν μέτρα προστασίας κατά των μικροσωματιδίων.

Η επανάληψη τέτοιων επεισοδίων υπογραμμίζει την ανάγκη για ενισχυμένα μέτρα διαχείρισης δασικών πυρκαγιών και βραχυπρόθεσμων πολιτικών προστασίας της δημόσιας υγείας στις μητροπόλεις που πλήττονται από μεταφερόμενα νέφη καπνού.