Τσιαττιστά: η προφορική παράδοση της Κύπρου στη σύγχρονη σκηνή και στην Ευρώπη

Η βραδιά στο Παλαιό Δημαρχείο Λευκωσίας ανέδειξε τα «τσιαττιστά» ως ζωντανή πολιτιστική πρακτική, συνδέοντας την τοπική παράδοση με πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και την προβολή του ντοκιμαντέρ «Echoes of Cyprus».

Μια βραδιά αφιερωμένη στη γλώσσα, τη μνήμη και την προφορική ποίηση

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε την 26η Ιουνίου 2026 στο Παλαιό Δημαρχείο Λευκωσίας η πολιτιστική εκδήλωση «Ποιητικές Διαμάχες: Τσιαττιστά στην Κύπρο και τη Μεσόγειο», συνδιοργανωμένη από το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών (ΓΤΠ) και τη Γενική Διεύθυνση Μετάφρασης (DGT) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η βραδιά επιβεβαίωσε την αξία της προφορικής δημιουργίας ως φορέα συλλογικής μνήμης και ταυτότητας.

Η εκδήλωση αποτελεί συνέχεια μιας διαδρομής που ξεκίνησε τον Μάιο στις Βρυξέλλες, όπου παρουσιάστηκε για πρώτη φορά το νέο ντοκιμαντέρ του ΓΤΠ με τίτλο «Η ηχώ της Κύπρου» («Echoes of Cyprus»). Στην Λευκωσία προβλήθηκαν σκηνές (trailer) από το ντοκιμαντέρ, δίνοντας σκηνές και ήχους της προφορικής παράδοσης στο ευρύτερο κοινό.

«...η προφορική παράδοση, η διάλεκτος, το χιούμορ, η ευστοχία και ο ρυθμός δεν είναι μουσειακό υλικό. Είναι ζωντανή εμπειρία.»

Τους προσκεκλημένους καλωσόρισε η κα Μαίρη Πανούση, Εκπρόσωπος της DGT στην Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο, που σημείωσε την επιστροφή των τσιαττιστών στον φυσικό τους χώρο στην Κύπρο και τόνισε τη ζωτική σύνδεση της παράδοσης με την καθημερινή ζωή. Στο χαιρετισμό της, η Διευθύντρια του ΓΤΠ, κα Αλίκη Στυλιανού, αφιέρωσε την εκδήλωση στους προφορικούς ποιητές της Κύπρου και της Ευρώπης και υπενθύμισε τον αγώνα τους «κόντρα στον χρόνο» για τη διατήρηση μιας εύθραυστης πολιτιστικής αλυσίδας.

Η βραδιά ανέδειξε επίσης τις πολιτισμικές διασυνδέσεις ανάμεσα στα τσιαττιστά και σε αντίστοιχες προφορικές παραδόσεις της Μεσογείου, υπογραμμίζοντας κοινά πολιτιστικά σημεία αναφοράς που ενώνουν λαούς της περιοχής. Το γεγονός αυτό καταδεικνύει τη σημασία της διασυνοριακής συνεργασίας στην προστασία και προβολή μη υλικών πολιτιστικών στοιχείων.

Σημεία ενδιαφέροντος και επιπτώσεις

Η προβολή του ντοκιμαντέρ « Echoes of Cyprus » ενισχύει την ορατότητα της κυπριακής προφορικής παράδοσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

» ενισχύει την ορατότητα της κυπριακής προφορικής παράδοσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η συνεργασία ΓΤΠ–DGT δείχνει συνέχεια στην πολιτιστική διπλωματία και στη δικτύωση τοπικών δημιουργών με ευρωπαϊκούς θεσμούς.

Η εκδήλωση λειτουργεί ως υπενθύμιση της ανάγκης στήριξης των προφορικών καλλιτεχνών ώστε να μην διακοπεί η μεταφορά γνώσης ανάμεσα στις γενιές.

Τη βραδιά τίμησαν με την παρουσία τους οργανισμοί και δημιουργοί που εργάζονται για τη διατήρηση της προφορικής παράδοσης. Επίσης επισημάνθηκε η συμβολή της δρα Νικολέττας Δημητρίου στην παραγωγή του ντοκιμαντέρ, την οποία η Διεύθυνση του ΓΤΠ συνεχάρη για τη διεθνή της διάκριση.

Στο ευρύτερο πλαίσιο, η πρωτοβουλία αυτή αναδεικνύει πόσο κρίσιμη είναι η καταγραφή, η επιμέλεια και η δημόσια παρουσίαση των προφορικών πρακτικών, όχι ως αντικείμενο εξιδανίκευσης αλλά ως ζωντανό πολιτισμικό εργαλείο που τροφοδοτεί την κοινωνική συνοχή, την κριτική σκέψη και την πολιτιστική παιδεία.