Ανάκληση ηλεκτρικού μπρικιού VICKO μετά από ευρωπαϊκή προειδοποίηση για κίνδυνο εγκαυμάτων

Εκκρεμεί η απόσυρση του μεταλλικού ηλεκτρικού μπρικιού μοντέλο TY-S105E6 — οι χρήστες καλούνται να διακόψουν άμεσα τη χρήση και να επικοινωνήσουν με το κατάστημα ή τον εισαγωγέα.

Μια καφеварική συνήθεια που μπορεί να γίνει επικίνδυνη

Σκέψου την εικόνα: βιαστικός πρωινός καφές στο σπίτι, το ηλεκτρικό μπρίκι γεμάτο και η γρήγορη ανάμνηση μιας καθημερινής ρουτίνας. Τώρα φαντάσου ότι αυτό το αντικείμενο, που αγοράστηκε για να εξυπηρετεί, μπορεί να προκαλέσει σοβαρά εγκαύματα. Με βάση ευρωπαϊκή ειδοποίηση, το μεταλλικό ηλεκτρικό μπρίκι με πλαϊνή λαβή και μαύρη πλαστική βάση της μάρκας VICKO, μοντέλο TY-S105E6, ανακαλείται επειδή υπάρχει κίνδυνος υπερχείλισης κατά τη χρήση, ακόμη και όταν τηρούνται οι οδηγίες πλήρωσης.

Η προειδοποίηση δημοσιεύθηκε στις 9 Ιουλίου 2026 στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Ταχείας Ανταλλαγής Πληροφοριών για μη ασφαλή προϊόντα (Safety Gate, πρώην RAPEX) μετά από κοινοποίηση των αρμόδιων αρχών της Κύπρου. Οι ευρωπαϊκές αρχές διαπίστωσαν ότι, παρά την κανονική χρήση, το προϊόν ενδέχεται να υπερχειλίσει και να προκαλέσει σοβαρά εγκαύματα στους χρήστες.

Νομικό και πρακτικό πλαίσιο της ανάκλησης

Οι αρμόδιες αρχές κατέληξαν ότι το μπρίκι δεν πληροί τις απαιτήσεις της ευρωπαϊκής Οδηγίας Χαμηλής Τάσης (Low Voltage Directive), που ορίζει τα πρότυπα ασφάλειας για ηλεκτρικές συσκευές. Ως εκ τούτου, αποφασίστηκε η απόσυρση και η ανάκληση του προϊόντος από τους τελικούς καταναλωτές. Το μέτρο βρίσκεται σε εφαρμογή από τις 27 Φεβρουαρίου 2026.

Οι καταναλωτές που έχουν αγοράσει το συγκεκριμένο μοντέλο καλούνται:

Να διακόψουν άμεσα τη χρήση του μπρικιού.

Να απευθυνθούν στο κατάστημα αγοράς ή στον εισαγωγέα για πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία επιστροφής ή αντικατάστασης.

Να προσέξουν για πιθανά σημάδια ζημιάς ή υπερχείλισης στην πρώτη χρήση και να αποφύγουν την επανεγκατάσταση του προϊόντος.

Τι σημαίνει για τον καταναλωτή

Η ανάκληση υπενθυμίζει ότι ακόμα και φαινομενικά απλές οικιακές συσκευές υπόκεινται σε τεχνικούς κινδύνους που μπορούν να προκαλέσουν σοβαρούς τραυματισμούς. Η συμμετοχή του Safety Gate εξασφαλίζει διάχυση της προειδοποίησης σε όλες τις χώρες της Ε.Ε., αλλά η ευθύνη για την ενημέρωση και την επιστροφή βαραίνει σε μεγάλο βαθμό τους εισαγωγείς και τα σημεία πώλησης.

Παρακάτω εμφανίζονται τα βασικά στοιχεία του ανακληθέντος προϊόντος:

Χαρακτηριστικό Πληροφορία Μάρκα VICKO Μοντέλο TY-S105E6 Κίνδυνος Υπερχείλιση – πιθανότητα σοβαρών εγκαυμάτων Σύστημα καταγγελίας Safety Gate (πρώην RAPEX) Ημερομηνία δημοσίευσης 9 Ιουλίου 2026 Ημερομηνία εφαρμογής ανάκλησης 27 Φεβρουαρίου 2026

Η προστασία του καταναλωτή εξαρτάται από την έγκαιρη ενημέρωση και την υπεύθυνη ανταπόκριση των εμπλεκόμενων φορέων. Οι πολίτες που έχουν το προϊόν πρέπει να ενεργήσουν άμεσα, προκειμένου να αποφευχθούν τραυματισμοί.

Για περισσότερες πληροφορίες οι καταναλωτές οφείλουν να επικοινωνήσουν με το κατάστημα αγοράς ή τον εισαγωγέα, όπως προτείνεται στην κοινοποίηση της ανάκλησης.