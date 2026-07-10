Αντιδράσεις στην Πάρο για παραχώρηση αιγιαλού στην Τρυπητή: ομπρέλες και καντίνα σε μικρή παραλία

Η κοινότητα Αγκαιριάς ζητά την ακύρωση της παραχώρησης αιγιαλού στην Τρυπητή, υποστηρίζοντας παραβίαση δημοτικής απόφασης και κίνδυνο για το ευαίσθητο φυσικό περιβάλλον της μικρής, απομονωμένης παραλίας.

Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει στην Πάρο η απόφαση παραχώρησης δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού σε ιδιώτη στη θέση Τρυπητή, όπου εμφανίστηκαν ομπρελοκαθίσματα και καντίνα. Η παραλία, που περιγράφεται ως μικρή και οικογενειακή, είναι απομονωμένη με περιορισμένη πρόσβαση αυτοκινήτου και χωρίς βασικές υποδομές.

Η θέση της τοπικής κοινότητας

Η κοινότητα Αγκαιριάς απέστειλε επιστολή με αίτημα ακύρωσης της παραχώρησης, επικαλούμενη κυρίως την παράβαση της Κανονιστικής Απόφασης 336/2024 του Δημοτικού Συμβουλίου Πάρου (πρωτ. 1241/23-1-2025). Σύμφωνα με την τοπική ρύθμιση, ο δήμος δεν χορηγεί άδεια για στάσιμη ή κινητή καντίνα εντός των ορίων δημοτικών κοινοτήτων, ούτε για εγκατάσταση οχημάτων τροχήλατων ή αυτοκινούμενων σε αιγιαλό και παραλία — στοιχεία που, όπως υποστηρίζει η κοινότητα, χαρακτηρίζουν την Τρυπητή.

Φυσικό περιβάλλον και υποδομές

Η επιστολή της Αγκαιριάς επισημαίνει ότι η Τρυπητή αποτελεί τμήμα του λόφου της περιοχής, που περιλαμβάνει δασική έκταση και ευαίσθητη ιθαγενή χλωρίδα. Σημειώνεται επίσης η ύπαρξη υπόγειων αναβλύσεων γλυκού νερού που διαμορφώνουν ιδιαίτερο υποθαλάσσιο περιβάλλον. Η τοπική κοινότητα τονίζει ότι η παραλία στερείται ηλεκτρικού ρεύματος, ύδρευσης και αποχέτευσης, και ότι η εγκατάσταση υποδομών για την εξυπηρέτηση καντίνας και ομπρελοκαθισμάτων θα αλλοίωνε τον χαρακτήρα και την οικολογική ισορροπία της.

Κύριος ισχυρισμός: Παραβίαση της Κανονιστικής Απόφασης 336/2024.

Παραβίαση της Κανονιστικής Απόφασης 336/2024. Περιβαλλοντικός κίνδυνος: Επιβάρυνση μικρής, παρθένου χαρακτήρα παραλίας με ευαίσθητο υποθαλάσσιο περιβάλλον.

Επιβάρυνση μικρής, παρθένου χαρακτήρα παραλίας με ευαίσθητο υποθαλάσσιο περιβάλλον. Υποδομές: Απουσία δικτύων ύδρευσης, ηλεκτρισμού και αποχέτευσης στο σημείο.

Για τους μόνιμους κατοίκους και τους επισκέπτες, οι επιπτώσεις αφορούν την πρόσβαση στην παραλία, την ποιότητα των νερών και την ομαλή χρήση του κοινόχρηστου χώρου. Οι κάτοικοι ανησυχούν ότι η λειτουργία καντίνας και η παροχή εξυπηρέτησης ομπρελών-ξαπλώστρων χωρίς κατάλληλες υποδομές μπορεί να δημιουργήσει περιβαλλοντικά και λειτουργικά προβλήματα.

Στοιχείο Πληροφορία Κανονιστική Απόφαση 336/2024 Πρωτόκολλο Δήμου 1241/23-1-2025

Στο νησί, τέτοιου τύπου αποφάσεις αναζωπυρώνουν τη συζήτηση για το πώς θα πρέπει να διαχειρίζεται ο αιγιαλός και οι μικρές παραλίες: ως κοινόχρηστος, προστατευτέος χώρος με περιορισμένες παρεμβάσεις ή ως μέρος οικονομικής εκμετάλλευσης που απαιτεί υποδομές. Η τοπική κοινότητα ζητά τη συμμόρφωση της Κτηματικής Υπηρεσίας με τις αποφάσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ειδικά όταν αυτές αφορούν την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και την πρόσβαση των κατοίκων.

Η υπόθεση αναμένεται να προκαλέσει περαιτέρω επαφές μεταξύ της Κτηματικής Υπηρεσίας, του Δήμου Πάρου και της κοινότητας Αγκαιριάς, με στόχο την επίλυση του ζητήματος και την αποκατάσταση του δημόσιου χαρακτήρα της παραλίας, εφόσον διαπιστωθεί παραβίαση των τοπικών ρυθμίσεων.