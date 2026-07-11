Βλάβη στο δίκτυο άφησε την Παροικία χωρίς ρεύμα σε ώρες αιχμής της νύχτας

Διακοπή ηλεκτροδότησης από τη 1:00 έως τις 3:00 τα ξημερώματα του Σαββάτου σε τμήματα της Παροικίας και στο παραλιακό μέτωπο, λόγω βλάβης στο δίκτυο. Αναστάτωση σε κατοίκους και επιχειρήσεις κατά την τουριστική περίοδο.

Καθημερινότητα και τουρισμός διαταράχθηκαν στην Παροικία

Διακοπή ρεύματος καταγράφηκε τη νύχτα της Παρασκευής προς Σάββατο 11/7 σε περιοχές της Παροικίας, συμπεριλαμβανομένου του παραλιακού μετώπου. Σύμφωνα με τοπικές πληροφορίες, η διακοπή αποδόθηκε σε βλάβη του δικτύου και διήρκεσε περίπου από τη 1:00 μέχρι τις 3:00 μετά τα μεσάνυχτα.

Η διακοπή συνέβη εν μέσω υψηλής ζήτησης λόγω θερινής σεζόν, με αποτέλεσμα να προκληθεί αναστάτωση τόσο σε μόνιμους κατοίκους όσο και σε επαγγελματίες της εστίασης και της φιλοξενίας. Πηγές του νησιού αναφέρουν προβλήματα στην ομαλή λειτουργία καταστημάτων και δυσκολίες στην εξυπηρέτηση πελατών κατά τις πρωινές ώρες, όταν πολλοί εργαζόμενοι και επιχειρηματίες προετοιμάζονται για την ημέρα.

Χρονική διάρκεια: περίπου 2 ώρες (01:00–03:00).

περίπου 2 ώρες (01:00–03:00). Περιοχές που επλήγησαν: περιοχές της Παροικίας και το παραλιακό μέτωπο.

περιοχές της Παροικίας και το παραλιακό μέτωπο. Αιτία: βλάβη στο δίκτυο (σύμφωνα με διαθέσιμες πληροφορίες).

Η διακοπή σε ώρες που συμπίπτουν με τη νυχτερινή ζωή και την προετοιμασία υπηρεσιών για τη μέρα επιτείνει τις επιπτώσεις: από την απενεργοποίηση φωτισμού και κλιματισμού μέχρι τη διακοπή λειτουργίας ταμειακών συστημάτων και εξοπλισμού κουζίνας. Για τους κατοίκους, τέτοιες διακοπές σημαίνουν επίσης περιορισμούς στην πρόσβαση σε βασικές οικιακές υπηρεσίες.

Στοιχείο Πληροφορία Ημερομηνία Νύχτα Παρασκευής προς Σάββατο 11/7 Ώρες 01:00 – 03:00 Περιοχή Παροικία, παραλιακό μέτωπο Αιτία Βλάβη δικτύου (τοπικές πληροφορίες)

Αξίζει να σημειωθεί ότι τέτοιου είδους περιστατικά αποκτούν ιδιαίτερη βαρύτητα σε νησιωτικές περιοχές όπου ο τουρισμός πυκνώνει τις ανάγκες για ενέργεια. Η ταχεία αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης είναι κρίσιμη για την αποφυγή οικονομικής ζημίας και για τη διαφύλαξη της ασφάλειας των πολιτών.

Για πρακτική ενημέρωση, οι κάτοικοι και οι επαγγελματίες καλούνται να:

Ελέγχουν τον εξοπλισμό τους για πιθανές ζημιές μετά την επαναφορά του ρεύματος.

Διατηρούν σε λειτουργία βασικές επικοινωνίες μέσω φορτισμένων φορητών συσκευών.

Αποφεύγουν την άμεση χρήση ευαίσθητου εξοπλισμού πριν την πλήρη επαναφορά και σταθεροποίηση της τάσης.

Η τοπική κοινότητα αναμένει περισσότερες πληροφορίες από τους αρμόδιους φορείς για τα αίτια της βλάβης και για τυχόν μέτρα πρόληψης ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος επανάληψής της εντός της τουριστικής περιόδου.

Η εξέλιξη του θέματος θα καλυφθεί με νεότερη ανακοίνωση όταν υπάρξουν επίσημα στοιχεία από τη διαχειρίστρια αρχή του δικτύου ή τις τοπικές υπηρεσίες.

Ναταλία Παυλίδου

Ανταποκρίτρια, Show Time CY — Πάρος