Ο Δήμος Πάρου προσλαμβάνει 46 εργαζόμενους για ανταποδοτικές υπηρεσίες

Η προκήρυξη του Δήμου Πάρου αφορά 46 θέσεις με συμβάσεις ορισμένου χρόνου για υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα. Οι αιτήσεις γίνονται δεκτές στο Γραφείο Προσωπικού της Δημοτικής Αρχής στην Παροικία.

Νέες προσλήψεις στον Δήμο Πάρου

Ο Δήμος Πάρου ανακοίνωσε την πρόσληψη συνολικά 46 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη αναγκών σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα. Η κίνηση αυτή αφορά λειτουργικές ανάγκες του δήμου και υπηρεσίες που σχετίζονται άμεσα με την καθημερινότητα των κατοίκων και την καθαριότητα των δημοτικών χώρων.

Στις ειδικότητες που περιλαμβάνονται στην προκήρυξη συγκαταλέγονται:

ΠΕ Μηχανικών Περιβάλλοντος

ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού

ΤΕ Πληροφορικής (Software ή Hardware)

(Software ή Hardware) ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού

ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου

ΔΕ Οδηγών

ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας Εξωτερικών Χώρων

ΥΕ Συνοδοί Απορριμματοφόρων

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλουν την αντίστοιχη αίτηση ΑΣΕΠ, είτε αυτοπροσώπως, είτε μέσω εξουσιοδοτημένου προσώπου με θεώρηση της υπογραφής από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή. Η διεύθυνση υποβολής είναι: Δήμος Πάρου, Παροικία, Τ.Κ. 84400, Πάρος, απευθύνοντας την αίτηση στο Γραφείο Προσωπικού, υπόψη κας Ν. Αποστολοπούλου.

Στοιχείο Πληροφορία Θέσεις 46 Φορέας Δήμος Πάρου Τόπος υποβολής Γραφείο Προσωπικού, Παροικία Επικοινωνία Τηλ. 22843-60114, 22843-60174

Η προκήρυξη αφορά τόσο ειδικότητες διοικητικής υποστήριξης όσο και πρακτικά επαγγέλματα που επηρεάζουν άμεσα την ποιότητα της τοπικής καθημερινότητας, όπως οι οδηγοί απορριμματοφόρων και οι χειριστές μηχανημάτων. Για τους κατοίκους της Πάρου, οι προσλήψεις αυτές σημαίνουν ενίσχυση των δημοτικών υπηρεσιών σε περιόδους έντονων απαιτήσεων, ιδίως κατά τη θερινή περίοδο, καθώς και δυνατότητα απασχόλησης σε θέσεις βραχυχρόνιας σύμβασης.

Πρακτικά σημεία που πρέπει να προσέξουν οι υποψήφιοι:

Η αίτηση πρέπει να συμπληρωθεί με τον κατάλληλο κωδικό ΑΣΕΠ (ΣΟΧ 1 ΠΕ/ΤΕ ή ΣΟΧ 2 ΔΕ/ΥΕ) ανά περίπτωση.

Η υποβολή μπορεί να γίνει αυτοπροσώπως, με εξουσιοδοτημένο άτομο (με θεώρηση υπογραφής) ή ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή.

Για διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με το Γραφείο Προσωπικού στα αναγραφόμενα τηλέφωνα.

Οι συγκεκριμένες προσλήψεις εντάσσονται στο πλαίσιο της τακτικής κάλυψης αναγκών του δήμου αλλά και της αντιμετώπισης εποχικών πιέσεων στην παροχή υπηρεσιών καθαριότητας και τεχνικής υποστήριξης. Η διαδικασία επιλογής και τα κριτήρια θα καθορίζονται από την πλήρη προκήρυξη, η οποία περιλαμβάνει αναλυτικά τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και τις προϋποθέσεις συμμετοχής.

Καθώς η ανακοίνωση δημοσιεύθηκε επίσημα από το Δήμο Πάρου, οι κάτοικοι που ενδιαφέρονται για εργασιακή απασχόληση ή για ενημέρωση σχετικά με τις υπηρεσίες του δήμου μπορούν να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις και να απευθύνονται στο Γραφείο Προσωπικού για λεπτομέρειες.