Σε εξέλιξη η μεγάλη φωτιά στην Πάρο — ενισχύονται οι δυνάμεις, εκκενώσεις με 112

Η πυρκαγιά σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση και διασπαρμένες κατοικίες στην Πάρο αναζωπυρώθηκε τη νύχτα. Επιχείρηση κατάσβεσης με ενισχύσεις από Αττική, Σύρο, Νάξο και Πειραιά. Το Ανακριτικό Κλιμάκιο διερευνά τα αίτια.

Συνεχίζεται η μάχη με το πύρινο μέτωπο

Συνεχίστηκε καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας η επιχείρηση κατάσβεσης της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε μεσημβρινές ώρες στην Πάρο, σε ζώνη όπου υπάρχουν απορρίμματα, χαμηλή βλάστηση και διάσπαρτες κατοικίες. Η φωτιά αναζωπυρώθηκε αργά το βράδυ και οι δυνάμεις επιχείρησης ενισχύθηκαν από διάφορα σημεία του Αιγαίου και της Αττικής.

Στο πεδίο των επιχειρήσεων επιχειρούν επίγειες ομάδες και ειδικές δυνάμεις, ενώ προβλέπεται να αυξηθούν τα μέσα με το πρώτο φως της ημέρας. Η κινητοποίηση στοχεύει στην προστασία των κατοικημένων περιοχών και στη δημιουργία αντιπυρικών ζωνών γύρω από τα σημεία που κινδυνεύουν.

Στοιχεία των επιχειρήσεων

Μέσο/Δύναμη Αριθμός Πυροσβέστες 66 Πυροσβεστικά οχήματα 16 Ομάδες δασοκομάντος 1ης ΕΜΟΔΕ 4 Ενισχύσεις (προγραμματισμένες από Ραφήνα) 20 πυροσβέστες, 8 οχήματα

Επιπλέον, προσωπικό και μέσα μετέβησαν στην Πάρο από τη Σύρο, τη Νάξο και τον Πειραιά, ενώ στη μάχη συμμετέχουν εθελοντές και μηχανήματα του Δήμου Πάρου. Ο επιχειρησιακός συντονισμός έχει αναληφθεί από τον υπαρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος.

Μέτρα προστασίας και απομακρύνσεις

Κατά το απόγευμα εστάλησαν δύο μηνύματα από την υπηρεσία 112, με οδηγίες εκκένωσης σε συγκεκριμένες περιοχές ώστε οι κάτοικοι και οι επισκέπτες να μετακινηθούν προς ασφαλείς ζώνες. Τα μηνύματα καλούσαν τους κατοίκους των περιοχών Άγιος Χαράλαμπος, Καμπί, Μπούγαδος και Ανεράτζια να απομακρυνθούν προς Αλυκή, ενώ στη συνέχεια και οι κάτοικοι του Καμαρίου ειδοποιήθηκαν να μεταβούν επίσης προς Αλυκή.

"Να απομακρυνθούν προς Αλυκή"

Οι κάτοικοι των πλησιέστερων οικισμών πρέπει να τηρούν τις οδηγίες των Αρχών, να παραμένουν σε εγρήγορση και να αποφεύγουν άσκοπες μετακινήσεις που δυσχεραίνουν την προσέγγιση των δυνάμεων.

Έρευνα για τα αίτια και τοπικές συνέπειες

Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κυκλάδων έχει αναλάβει τη διερεύνηση των συνθηκών υπό τις οποίες ξέσπασε η φωτιά. Μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστούν με βεβαιότητα τα αίτια. Για τους κατοίκους της Πάρου σημαντικό στοιχείο παραμένει η προστασία των περιουσιών και των υποδομών, αλλά και η διαφύλαξη της καθημερινότητας των τοπικών κοινωνιών, ειδικά σε περιοχές με διάσπαρτες κατοικίες.

Διατήρηση ετοιμότητας: Να ακολουθούνται οι οδηγίες Πολιτικής Προστασίας και της Πυροσβεστικής.

Να ακολουθούνται οι οδηγίες Πολιτικής Προστασίας και της Πυροσβεστικής. Αποφυγή κυκλοφορίας: Μην παρεμποδίζετε τα οχήματα έκτακτης ανάγκης.

Μην παρεμποδίζετε τα οχήματα έκτακτης ανάγκης. Πληροφορίες: Ενημερωθείτε από επίσημες ανακοινώσεις και τοπικά μέσα για τυχόν επιπλέον εκκενώσεις.

Η κατάσταση παραμένει κρίσιμη έως ότου οι εναέριες δυνάμεις επανέλθουν τις πρωινές ώρες και οι επιπλέον επίγειες ενισχύσεις ολοκληρώσουν την προσπάθεια ανάσχεσης του μετώπου. Οι τοπικές Αρχές και οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης ενημερώνουν συνεχώς για την εξέλιξη των επιχειρήσεων και για τυχόν απαραίτητες ενέργειες πολιτών.

Ακολουθήστε τις οδηγίες των αρμόδιων υπηρεσιών και περιορίστε τις μετακινήσεις σας μέχρι νεότερης ενημέρωσης.