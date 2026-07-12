Μαζική κινητοποίηση κατοίκων στην Πάρο κατά της ανέγερσης ξενοδοχείου δίπλα στην παραλία

Εκατοντάδες κάτοικοι συγκεντρώθηκαν στην παραλία του Μαρτσέλο διαμαρτυρόμενοι για την κατασκευή ξενοδοχείου με 46 πισίνες, υπογραμμίζοντας τους κινδύνους για το περιβάλλον, το νερό και την ποιότητα ζωής στο νησί.

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην παραλία του Μαρτσέλο

Εκατοντάδες κάτοικοι της Πάρου διαδήλωσαν το πρωί της Κυριακής στην παραλία του Μαρτσέλο ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα τοπικών συλλόγων και φορέων. Η κινητοποίηση στρέφεται ενάντια στην ανέγερση ενός μεγάλου ξενοδοχειακού συγκροτήματος που, σύμφωνα με όσα αναφέρονται, προβλέπει 46 πισίνες και χτίζεται σε άμεση γειτνίαση με την ακτογραμμή.

«Αυτό δεν είναι ανάπτυξη είναι καταστροφή ή θα τους σταματήσουμε ή πάει το νησί»

Το κύριο σύνθημα που ακούστηκε κατά τη συγκέντρωση εξέφρασε την ανησυχία για την αλλοίωση του τοπίου, την πίεση στους φυσικούς πόρους και την εντεινόμενη μορφή υπερτουριστικής εκμετάλλευσης που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια στα νησιά μας.

Οι διοργανωτές τόνισαν ότι ο σχεδιαζόμενος όγκος και οι χρήσεις του έργου θα επιβαρύνουν όχι μόνο το άμεσο περιβάλλον της παραλίας αλλά και τις υποδομές του νησιού, ενώ πολίτες επεσήμαναν ότι η επέκταση μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων και ο πολλαπλασιασμός ιδιωτικών πισινών έχουν ήδη επιπτώσεις στην κατανάλωση νερού και στην εικόνα των παραδοσιακών οικισμών.

Τοποθεσία: παραλία Μαρτσέλο, Πάρος

παραλία Μαρτσέλο, Πάρος Στοιχείο έργου: 46 πισίνες (κατασκευαστική αναφορά από το ρεπορτάζ)

(κατασκευαστική αναφορά από το ρεπορτάζ) Δράσεις: συγκέντρωση και διαμαρτυρία με πανό και συνθήματα

Στις τοπικές συζητήσεις επανέρχονται ζητήματα χωροταξικού σχεδιασμού, αδειοδοτήσεων και της σχέσης του τουρισμού με τη διαφύλαξη των φυσικών πόρων. Πολλοί κάτοικοι που συμμετείχαν απαιτούν σαφείς απαντήσεις από τις αρμόδιες υπηρεσίες για το εάν οι περιβαλλοντικοί και πολεοδομικοί έλεγχοι έχουν ολοκληρωθεί και αν λήφθηκαν υπόψη οι τοπικές ιδιαιτερότητες πριν από την έγκριση οποιουδήποτε μεγάλου έργου.

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Η Πάρος, όπως και άλλα νησιά του συμπλέγματος, αντιμετωπίζει συνεχή πίεση από την επέκταση του τουριστικού προϊόντος. Οι κάτοικοι που μίλησαν στη συγκέντρωση υποστήριξαν ότι χωρίς έλεγχο και σχεδιασμό η φυσική και πολιτιστική κληρονομιά του νησιού κινδυνεύει να υποβαθμιστεί, με άμεσες συνέπειες στην ποιότητα ζωής των μόνιμων κατοίκων και στην ελκυστικότητα της Πάρου στο μέλλον.

Πρακτικά, η κινητοποίηση ανέδειξε αιτήματα τα οποία έχουν άμεση σημασία για την καθημερινότητα στο νησί: διασφάλιση των υδατικών πόρων, σεβασμός στο τοπίο και στους οικισμούς, καθώς και διαφάνεια στις διαδικασίες αδειοδότησης μεγάλων επενδύσεων. Οι διοργανωτές αναμένεται να ζητήσουν επίσημες απαντήσεις και ενδεχομένως να προχωρήσουν σε περαιτέρω δράσεις εφόσον δεν υπάρξουν δεσμεύσεις από τους αρμόδιους φορείς.

Η τοπική κοινότητα παρακολουθεί πλέον στενά τις επόμενες κινήσεις των επενδυτών και των υπηρεσιών, ενώ κάτοικοι και φορείς δηλώνουν έτοιμοι να συνεχίσουν τις προσπάθειες για την προστασία του περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής στο νησί.