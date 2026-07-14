Κίνημα κατοίκων αντιδρά στην παραχώρηση παραλίας και στην προτεινόμενη ξενοδοχειακή μονάδα

Έντονες τοπικές αντιδράσεις προκύπτουν στην Πάρο για την παραχώρηση χώρου στην παραλία Τρυπητή και για την προωθούμενη ανέγερση μεγάλης ξενοδοχειακής μονάδας στην περιοχή Μαρτσέλο. Κάτοικοι και συλλογικότητες ζητούν διαφάνεια, ελέγχους και επανεξέταση των αποφάσεων.

Εντάσεις για χρήση της παραλίας και σχέδια δόμησης

Στην Πάρο ξεκινούν αντιδράσεις που αφορούν την αξιοποίηση παραθαλάσσιων τμημάτων του νησιού και εγείρουν ερωτήματα για το πλαίσιο προστασίας των δημόσιων χώρων. Η πρώτη υπόθεση αφορά την παραλία της Τρυπητής στη νότια Πάρο, όπου, σύμφωνα με την τοπική Κίνηση για την Προστασία των Νησίδων, έχει υπογραφεί σύμβαση παραχώρησης έκτασης περίπου 300 τετραγωνικών μέτρων για την τοποθέτηση ομπρελών και ξαπλωστρών με διάρκεια έως το 2028. Αυτή η εξέλιξη προκάλεσε την αντίδραση κατοίκων και φορέων που υποστηρίζουν ότι η παραλία δεν είχε συμπεριληφθεί στις προτάσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης για εμπορική εκμετάλλευση.

Παράλληλα, στην περιοχή του Μαρτσέλου έχουν κινητοποιηθεί πολίτες και συλλογικότητες ενάντια στην προωθούμενη ανέγερση μεγάλης ξενοδοχειακής μονάδας. Οι διοργανωτές των κινητοποιήσεων τονίζουν ότι το ζήτημα υπερβαίνει την κάθε μεμονωμένη επένδυση και αφορά το συνολικό μοντέλο τουριστικής ανάπτυξης που, όπως λένε, οδηγεί σε αύξηση της δόμησης και στην εμπορευματοποίηση του φυσικού τοπίου.

Ζητούνται η ανάρτηση της παραχώρησης στην πλατφόρμα MyCoast και πλήρης δημοσιοποίηση των διοικητικών πράξεων.

και πλήρης δημοσιοποίηση των διοικητικών πράξεων. Απαιτείται έλεγχος για την τήρηση των όρων της σύμβασης στην Τρυπητή.

Καλούν τους πολίτες να μην στηρίξουν οικονομικά τη δραστηριότητα και προγραμματίζουν συγκέντρωση στην Τρυπητή στις 19 Ιουλίου.

«Τρυπητή, Μαρτσέλο…»

Η Κίνηση για την Προστασία των Νησίδων συνδέει τις δύο υποθέσεις, υποστηρίζοντας ότι αποτελούν πλευρές της ίδιας τάσης αξιοποίησης των φυσικών πόρων με γνώμονα την επιχειρηματική εκμετάλλευση. Όπως αναφέρουν οι φορείς, το φαινόμενο δεν περιορίζεται στην Πάρο αλλά παρατηρείται και σε άλλα νησιά, και γι' αυτό ζητούν ευρύτερο δημόσιο διάλογο και αυστηρότερους μηχανισμούς προστασίας.

Τοπικές επιπτώσεις και πρακτικά ζητήματα

Για τους κατοίκους της Πάρου, τα αιτήματα δεν αφορούν μόνο την αισθητική ή τον χαρακτήρα του τοπίου: σχετίζονται με την πρόσβαση σε κοινόχρηστους χώρους, τις κινήσεις στην τοπική οικονομία και το περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Η παραχώρηση τμήματος της ακτής για ομπρέλες αλλάζει την καθημερινή χρήση της παραλίας και εγείρει ερωτήματα για τη διάκριση δημόσιου και ιδιωτικού χώρου κατά μήκος της ακτογραμμής.

Σε πρακτικό επίπεδο, οι κάτοικοι ζητούν να γίνουν γνωστές οι ακριβείς διοικητικές πράξεις που οδήγησαν στην παραχώρηση, καθώς και οι όροι της σύμβασης, ώστε να είναι δυνατός ο έλεγχος της νομιμότητας και της τήρησής τους. Παράλληλα, όσον αφορά το Μαρτσέλο, επισημαίνεται η ανάγκη να δημοσιοποιηθούν οι περιβαλλοντικές μελέτες και οι όροι δόμησης που θα καθορίσουν το μέγεθος και το αποτύπωμα της προτεινόμενης επένδυσης.

Τοποθεσία Ζήτημα Δεδομένα Τρυπητή Παραχώρηση έκτασης για ομπρέλες/ξαπλώστρες ~300 τ.μ., παραχώρηση έως 2028 Μαρτσέλο Προτεινόμενη ανέγερση μεγάλης ξενοδοχειακής μονάδας Σχέδια υπό προώθηση, αναμένονται στοιχεία

Η τοπική κοινότητα έχει ήδη οργανώσει κινητοποιήσεις· η συγκέντρωση στην Τρυπητή έχει προγραμματιστεί για την Κυριακή 19 Ιουλίου. Οι διοργανωτές καλούν σε συμμετοχή όσους ανησυχούν για την πρόσβαση στις παραλίες και για το χαρακτήρα της αναπτυξιακής πορείας του νησιού.

Απέναντι σε αυτές τις πρωτοβουλίες, οι τοπικές αρχές και οι επενδυτές οφείλουν να παρέχουν διαφάνεια και απαντήσεις σε συγκεκριμένα ερωτήματα: ποιοι ήταν οι όροι με τους οποίους δόθηκε η παραχώρηση, αν τηρήθηκαν τα προβλεπόμενα δικαιώματα πρόσβασης, ποιες μελέτες υποστηρίζουν την επένδυση στο Μαρτσέλο και πώς θα προστατευτεί το τοπικό οικοσύστημα.

Στο νησί, η συζήτηση για τη σχέση τουρισμού και προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος εμφανίζεται πλέον επείγουσα. Η επόμενη περίοδος αναμένεται να δείξει αν οι τοπικές φωνές θα οδηγήσουν σε επανεξέταση των αποφάσεων ή αν οι διαδικασίες θα προχωρήσουν χωρίς επιπλέον διασφαλίσεις για το δημόσιο συμφέρον.