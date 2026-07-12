Αβεβαιότητα για την αναβάθμιση του αεροδρομίου της Πάρου: οι ουρές, τα κονδύλια και τα αναπάντητα ερωτήματα

Η υφιστάμενη κατάσταση στο αεροδρόμιο της Πάρου προκαλεί έντονη ανησυχία: μικρή αίθουσα αναχωρήσεων, πληρότητες πολλαπλάσιες της χωρητικότητας και ασαφές χρονοδιάγραμμα έργων μετά την απένταξη από ευρωπαϊκά κονδύλια το 2025.

Κατάσταση που επηρεάζει καθημερινά νησιώτες και ταξιδιώτες

Σοβαρά ερωτήματα εγείρει η σημερινή εικόνα στο αεροδρόμιο της Πάρου, όπου οι υφιστάμενες κτιριακές υποδομές δείχνουν να έχουν ξεπεραστεί και η ροή επιβατών δημιουργεί εικόνες συνωστισμού. Σύμφωνα με την τεκμηριωμένη καταγραφή των τοπικών μέσων, η Αίθουσα Αναχωρήσεων έχει χωρητικότητα μόλις 35 ατόμων, ενώ σε τακτική βάση σε αυτήν βρίσκονται από 150 έως 250 επιβάτες.

Η προφανής διαφορά ανάμεσα στη θεσμοθετημένη χωρητικότητα και στον πραγματικό φόρτο λειτουργίας έχει άμεσο αντίκτυπο στην ασφάλεια, στην άνεση και στην εικόνα του νησιού προς τους επισκέπτες, ειδικά τη θερινή περίοδο. Ταυτόχρονα, εγείρονται ερωτήματα για το πώς θα προχωρήσουν οι εργασίες αναβάθμισης μετά την απένταξη του σχετικού έργου από ευρωπαϊκό χρηματοδοτικό πρόγραμμα το 2025.

Οι γραπτές ερωτήσεις προς την πολιτεία

Η τοπική εφημερίδα που δημοσιοποίησε το θέμα απηύθυνε αναλυτική επιστολή προς τον αρμόδιο υφυπουργό Μεταφορών, ζητώντας σαφείς απαντήσεις για την πορεία των έργων. Μεταξύ άλλων, τίθενται ερωτήματα για:

το επικαιροποιημένο χρονοδιάγραμμα, τη σημερινή φάση του έργου, τους λόγους απένταξης από ευρωπαϊκά κονδύλια, την έκταση της εθνικής χρηματοδότησης και τυχόν τεχνικά ή συμβατικά προβλήματα που προκαλούν καθυστερήσεις.

Η επιστολή επισημαίνει επίσης την αντίφαση μεταξύ της χορήγησης παράτασης τριών ετών στην αρχική σύμβαση και της μέχρι σήμερα περιορισμένης προόδου τόσο στο φυσικό όσο και στο οικονομικό αντικείμενο.

Τι σημαίνουν τα δεδομένα για την Πάρο

Για τους κατοίκους και τις επιχειρήσεις του νησιού, η καθυστέρηση στην αναβάθμιση έχει πολλαπλές επιπτώσεις:

Λειτουργικά προβλήματα: υπερπλήρωση χώρων, καθυστερήσεις, πιθανή επιβάρυνση σε ώρες αιχμής.

υπερπλήρωση χώρων, καθυστερήσεις, πιθανή επιβάρυνση σε ώρες αιχμής. Οικονομικές επιπτώσεις: αρνητική εικόνα προς επισκέπτες που μπορεί να επηρεάσει τη φήμη και, εμμέσως, τον τουρισμό.

αρνητική εικόνα προς επισκέπτες που μπορεί να επηρεάσει τη φήμη και, εμμέσως, τον τουρισμό. Ασφάλεια και άνεση: περιορισμένη δυνατότητα διαχείρισης μεγάλου αριθμού επιβατών σε έκτακτες καταστάσεις.

Στοιχεία σε σύγκριση

Δείκτης Αριθμός / Κατάσταση Χωρητικότητα Αίθουσας Αναχωρήσεων 35 άτομα Συνήθης αριθμός επιβατών σε ώρες αιχμής 150–250 άτομα Έτος απένταξης από ευρωπαϊκό πρόγραμμα 2025 Παραχώρηση παράτασης σύμβασης Τριετής παράταση (αναφέρεται)

Τα παραπάνω δεδομένα, όπως έχουν καταγραφεί από τοπικά δημοσιεύματα, δείχνουν την έκταση της απόκλισης μεταξύ σχεδιασμένων υποδομών και πραγματικών αναγκών.

Πρακτικές συνέπειες και επόμενα βήματα

Στον βραχυπρόθεσμο ορίζοντα, απαιτείται διαφάνεια από την πολιτική ηγεσία σχετικά με το χρονοδιάγραμμα και την εξασφάλιση της χρηματοδότησης από εθνικούς πόρους. Οι πολίτες και οι επαγγελματίες του τουρισμού ζητούν σαφείς δεσμεύσεις για την επιτάχυνση των εργασιών και για προσωρινά μέτρα διαχείρισης της επιβατικής ροής, έως ότου ολοκληρωθούν οι αναβαθμίσεις.

Σε μεσοπρόθεσμο επίπεδο, η ορθή υλοποίηση του έργου και η επάρκεια των νέων υποδομών θα κρίνουν σε μεγάλο βαθμό την ποιότητα υπηρεσιών μετακίνησης του νησιού και την ικανότητα της Πάρου να διαχειριστεί την αυξημένη τουριστική ζήτηση χωρίς να υποβαθμιστεί η εμπειρία των επισκεπτών.

Η τοπική κοινότητα αναμένει απαντήσεις και πρακτικά βήματα από το Υπουργείο, προκειμένου να αποφευχθούν περαιτέρω καθυστερήσεις που θα επιφέρουν πρόσθετο κόστος και επιβάρυνση στην καθημερινότητα του νησιού.