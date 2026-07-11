Απεβίωσε ο Πεπίνο Ντι Κάπρι, ο διαχρονικός ερμηνευτής της ναπολιτάνικης παράδοσης

Σε ηλικία 87 ετών έφυγε ο Τζουζέπε Φαγιέλα, γνωστός ως Πεπίνο Ντι Κάπρι, ο οποίος με τραγούδια όπως Roberta και Champagne σημάδεψε τη «γλυκιά ιταλική ροκ επανάσταση» και τιμήθηκε δύο φορές στο Φεστιβάλ του Σανρέμο.

Έφυγε σε ηλικία 87 ετών ο Ιταλός τραγουδιστής και πιανίστας γνωστός ως Πεπίνο Ντι Κάπρι. Το πραγματικό του όνομα ήταν Τζουζέπε Φαγιέλα και γεννήθηκε στο νησί του Κάπρι στις 27 Ιουλίου 1939. Η είδηση δημοσιοποιήθηκε σήμερα και αναπαράγεται ευρέως στα μέσα, όπου επισημαίνεται ότι υπηρέτησε επί δεκαετίες τη ναπολιτάνικη μουσική παράδοση, ανανεώνοντάς την με σύγχρονα ρεύματα και διεθνείς επιρροές.

Τη δεκαετία του εξήντα ο Ντι Κάπρι αναδείχθηκε σε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα ονόματα της ιταλικής σκηνής, με επιτυχίες όπως Roberta, Champagne, Let's twist again και πλήθος άλλων τίτλων που συνόδευσαν την πορεία του. Στην καριέρα του καταγράφονται δύο νίκες στο Φεστιβάλ του Σανρέμο, στοιχείο που επιβεβαιώνει την κεντρική του θέση στο ιταλικό τραγούδι της εποχής.

Η πορεία και το στίγμα του

Η καλλιτεχνική μορφή του Ντι Κάπρι συνδύασε ρομαντισμό και δυναμική, τιμώντας την τοπική παράδοση της Νάπολης αλλά και ανοίγοντας την έκφρασή της σε διεθνείς μουσικές τάσεις. Ξεκίνησε πολύ νωρίς —η πηγή αναφέρει ότι τραγούδησε για Αμερικανούς στρατιώτες στο Κάπρι από την ηλικία των πέντε ετών— και εξασφάλισε μια καλλιτεχνική συνέχεια που κράτησε πολλές δεκαετίες.

Ο θάνατός του σημειώνεται μετά από μακρά ασθένεια, σύμφωνα με ιταλικά μέσα. Πρόσφατα η δημόσια τηλεόραση Rai αφιέρωσε σειρά στην πορεία του με τίτλο «Champagne», αναδεικνύοντας τη διάρκεια και την επίδραση του έργου του στο ιταλικό κοινό.

"Ci lascia un grande artista, uno straordinario interprete dalla inconfondibile voce limpida: Peppino di Capri."

Η τελευταία δημόσια εμφάνιση του καλλιτέχνη καταγράφηκε πριν από περίπου έναν χρόνο, σε συναυλία όπου συμμετείχε μαζί με τον γιο του Εντοάρντο και το συγκρότημα «Capri Rockers», δείγμα της οικογενειακής συνέχειας στη μουσική του πορεία.

Γέννηση: 27 Ιουλίου 1939 στο Κάπρι

στο Κάπρι Επάγγελμα: τραγουδιστής, πιανίστας, ηθοποιός

Κύριες επιτυχίες: Roberta , Champagne , Let's twist again

, , Αναγνωρίσιμη στιγμή: δύο νίκες στο Φεστιβάλ του Σανρέμο

Κληρονομιά και αντίκτυπος

Ο Πεπίνο Ντι Κάπρι άφησε ένα μουσικό αποτύπωμα που ξεπερνά τα εθνικά όρια: ως εκπρόσωπος μιας περιόδου όπου η ιταλική μουσική συνδύαζε την παραδοσιακή ναπολιτάνικη έκφραση με στοιχεία του διεθνούς ροκ και ποπ, συνέβαλε στη διαμόρφωση ενός ήχου που έγινε αγαπητός σε πολλά ακροατήρια. Η αναφορά σε επιτυχίες και η προβολή από δημόσια δίκτυα όπως η Rai καταδεικνύουν ότι πρόκειται για μια μορφή με πολιτιστικό βάθος και ιστορική διάρκεια.

Η απώλειά του θα σημάνει, κατά τους σχολιασμούς, την αναστοχαστική επανεκτίμηση της εποχής που αντιπροσώπευε: των δεκαετιών μετά το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, όταν η δημοφιλής μουσική αναζητούσε νέες φόρμες, διατηρώντας όμως το δεσμό με τις τοπικές παραδόσεις.

Στοιχείο Πληροφορία Ονοματεπώνυμο Τζουζέπε Φαγιέλα (Peppino di Capri) Γέννηση 27/7/1939, Κάπρι Ηλικία 87 ετών Διακρίσεις 2 νίκες στο Φεστιβάλ του Σανρέμο

Οι επόμετες μέρες αναμένεται να δώσουν χώρο σε αφιερώματα και επανεκτελέσεις των κυριότερων τραγουδιών του, ενώ το έργο του θα καταγραφεί ξανά σε εκπομπές και αρχειακό υλικό. Η μουσική κοινότητα της Ιταλίας και οι διεθνείς ακροατές θα θυμηθούν έναν ερμηνευτή με καθαρή φωνή και σταθερή παρουσία, που συνέδεσε το παρελθόν με το παρόν της δημοφιλούς μουσικής.