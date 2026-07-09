Πέθανε σε ηλικία 75 ετών η Μπόνι Τάιλερ — η πορεία, η νοσηλεία και η τελευταία συναυλία

Η Μπόνι Τάιλερ, φωνή πίσω από το «Total Eclipse of the Heart», πέθανε σε νοσοκομείο της Πορτογαλίας σε ηλικία 75 ετών, μετά από περιπέτεια με σοβαρό πρόβλημα υγείας που οδήγησε σε επείγουσα εγχείρηση και νοσηλεία σε ΜΕΘ.

Η διεθνούς φήμης τραγουδίστρια Μπόνι Τάιλερ απεβίωσε σε ηλικία 75 ετών, όπως ανακοίνωσε η οικογένειά της μέσω του επίσημου λογαριασμού της στο Facebook. Η είδηση συνδέεται με την πρόσφατη περιπέτεια της υγείας της, που περιλάμβανε επείγουσα χειρουργική επέμβαση και νοσηλεία σε νοσοκομείο της Πορτογαλίας.

Τι έγινε

Τον Μάιο η Τάιλερ μεταφέρθηκε εσπευσμένα σε νοσοκομείο στο Φάρο, όπου υποβλήθηκε σε επείγουσα επέμβαση στο έντερο. Μετά την επέμβαση οι γιατροί την έθεσαν σε τεχνητό κώμα για να διευκολυνθεί η ανάρρωση και στη συνέχεια την παρακολούθησαν στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας. Σε ενημέρωση του προηγούμενου μήνα ανακοινώθηκε ότι είχε εξέλθει από το κώμα, αλλά παρέμενε σε σοβαρή κατάσταση.

Οι γιατροί είχαν δηλώσει ότι παρέμεινε σε σοβαρή κατάσταση, αν και υπήρχε βελτίωση και ήταν «βέβαιοι» πως θα αναρρώσει.

Μουσική κληρονομιά και ακυρώσεις

Η Τάιλερ έγινε παγκοσμίως γνωστή με την χαρακτηριστική, βραχνή φωνή της και το εμβληματικό τραγούδι «Total Eclipse of the Heart», που καθιέρωσε την καριέρα της τη δεκαετία του 1980. Η περιπέτεια της υγείας της οδήγησε σε αναβολές και ακυρώσεις συναυλιών της και της καλοκαιρινής περιοδείας που είχε προγραμματιστεί, με ορισμένες εμφανίσεις να μεταφέρονται για αργότερα μέσα στη χρονιά.

Η τελευταία συναυλία

Η πιο πρόσφατη ζωντανή εμφάνισή της έλαβε χώρα στο Shepherd’s Bush Empire του Λονδίνου στις 19 Μαρτίου του τρέχοντος έτους, βραδιά που η ίδια χαρακτήρισε «φανταστική». Μια προγραμματισμένη εμφάνιση στο Κάρντιφ στις 21 Μαρτίου είχε αναβληθεί και μεταφέρθηκε για τον Δεκέμβριο.

Ηλικία θανάτου: 75 ετών.

75 ετών. Τόπος νοσηλείας: νοσοκομείο στο Φάρο, Πορτογαλία.

νοσοκομείο στο Φάρο, Πορτογαλία. Τελευταία συναυλία: Shepherd’s Bush Empire, Λονδίνο, 19 Μαρτίου.

Συνέπειες και επόμενα βήματα

Ο θάνατος της Τάιλερ σηματοδοτεί απώλεια για την παγκόσμια ποπ-ροκ σκηνή και ανοίγει θέμα διαχείρισης των προγραμματισμένων εμφανίσεων και δικαιωμάτων εκτέλεσης των έργων της. Μέσα ενημέρωσης όπως το BBC και οι New York Times κάλυψαν ήδη την εξέλιξη και παρείχαν στοιχεία για την πορεία της νοσηλείας και τις αναβολές. Για το ελληνικό κοινό, το γεγονός υπενθυμίζει την παγκόσμια απήχηση της μουσικής που σημάδεψε δεκαετίες και τις συνέπειες που έχει η κατάσταση της υγείας των καλλιτεχνών στο πρόγραμμα ζωντανών εμφανίσεων.

Σημείο Ημερομηνία / Πληροφορία Τελευταία συναυλία 19 Μαρτίου, Shepherd’s Bush Empire (Λονδίνο) Αναβληθείσα εμφάνιση 21 Μαρτίου (Κάρντιφ) — μεταφέρθηκε για Δεκέμβριο Νοσηλεία Μάιος — επείγουσα χειρουργική επέμβαση στο έντερο, ΜΕΘ, Πορτογαλία

Η οικογένεια ανακοίνωσε τον θάνατό της μέσω του επίσημου λογαριασμού της στο Facebook, χωρίς να δοθούν περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με πιθανές επακόλουθες ενέργειες ή επιπλέον αιτιολογήσεις πέραν της αναφοράς σε ασθένεια. Δημοσιογραφικές πηγές επιβεβαιώνουν ότι οι πληροφορίες προέρχονται από την οικογένεια και από διεθνή μέσα που κάλυψαν την περίοδο νοσηλείας της.