Απευθείας πτήσεις και fam trip: η Κάρπαθος στο επίκεντρο της γερμανόφωνης αγοράς

Δέκα στελέχη γερμανικών τουριστικών γραφείων επισκέφθηκαν την Κάρπαθο στο πλαίσιο fam trip της Υπηρεσίας ΕΟΤ Γερμανίας, αξιοποιώντας την έναρξη των απευθείας πτήσεων της Eurowings από Ντίσελντορφ. Η δράση στοχεύει στην ένταξη του νησιού σε πακέτα διακοπών και ενισχύει την προβολή του νησιωτικού τουρισμού.

Η Κάρπαθος βρέθηκε πρόσφατα στο επίκεντρο προσπαθειών προβολής στη γερμανόφωνη αγορά, με την υλοποίηση ειδικού ταξιδιού εξοικείωσης (fam trip) που διοργάνωσε η Υπηρεσία ΕΟΤ Γερμανίας σε συνεργασία με το ίδρυμα Willy Scharnow και τον Δήμο Καρπάθου. Στην αποστολή συμμετείχαν δέκα στελέχη γερμανικών τουριστικών γραφείων, ηλικίας έως 35 ετών, με στόχο την άμεση γνωριμία τους με τις προσφερόμενες υπηρεσίες και τους προορισμούς του νησιού.

Στόχος και αφορμές της πρωτοβουλίας

Το fam trip πραγματοποιήθηκε με αφορμή την έναρξη των απευθείας πτήσεων της αεροπορικής εταιρίας Eurowings, που πλέον συνδέουν το Ντίσελντορφ με την Κάρπαθο κάθε Τρίτη. Κεντρικός σκοπός της δράσης ήταν η περαιτέρω προώθηση του νησιού στη γερμανική αγορά και η ένταξή του σε πακέτα διακοπών που απευθύνονται σε γερμανόφωνους ταξιδιώτες.

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος πραγματοποιήθηκε workshop παρουσία του αντιδημάρχου Τουρισμού Καρπάθου, Αναστασίου Μήλιου, καθώς και συζήτηση των επισκεπτών με τον πρόεδρο της Ένωσης Ξενοδόχων Καρπάθου, Ηλία Αλεξίου, και εκπροσώπους του τοπικού τουριστικού κλάδου. Χαιρετισμό απηύθυναν η προϊσταμένη της Υπηρεσίας ΕΟΤ Γερμανίας, Νικολέτα Λεκανίδη, και ο εκπρόσωπος του Ιδρύματος Willy Scharnow, Heiko Listner.

Περιοχές και δραστηριότητες που επισκέφθηκαν

Οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να περιηγηθούν σε σημεία πολιτιστικού και φυσικού ενδιαφέροντος του νησιού, να γνωρίσουν τοπικά έθιμα και να δοκιμάσουν εμπειρίες που μπορούν να προστεθούν σε τουριστικά πακέτα. Στο πρόγραμμά τους περιλαμβάνονταν μεταξύ άλλων:

Ξενάγηση στα Πηγάδια και το Αρχαιολογικό Μουσείο Καρπάθου

και το Επίσκεψη στο κτήριο του Λυκείου Ελληνίδων και γνωριμία με τοπικά έθιμα

και γνωριμία με τοπικά έθιμα Περιοδεία στο ορεινό χωριό Όλυμπος για παρακολούθηση πολιτιστικών στοιχείων

για παρακολούθηση πολιτιστικών στοιχείων Επίσκεψη σε χωριά όπως Απέρι, Βωλάδα, Όθο, Πυλές, Μεσοχώρι, Φοινίκι, Αρκάσα, Μενετές

Εξορμήσεις σε παραλίες και θαλάσσιες τοποθεσίες: Άπελλα, Αχάτα, Κυρά Παναγιά, Κάτω Λάκος

Συμμετοχή στην αθλητική διοργάνωση Karpathos Run 2026

Τοποθεσία Τύπος Πηγάδια Λιμένας / Πολιτιστική ξενάγηση Όλυμπος Ορεινό χωριό / Παράδοση Άπελλα, Αχάτα, Κυρά Παναγιά, Κάτω Λάκος Παραλίες Αρχαιολογικό Μουσείο Μουσείο

Σημασία για την τοπική οικονομία

Η ενέργεια αυτή εντάσσεται σε στρατηγική προβολής που μπορεί να ενισχύσει την τουριστική ροή από τη Γερμανία, ιδιαίτερα μετά τη θεσμοθέτηση των τακτικών απευθείας πτήσεων. Για την τοπική κοινωνία και τις επιχειρήσεις του νησιού, η ένταξη του προορισμού σε πακέτα tour operators σημαίνει πιθανή αύξηση κρατήσεων και εποχικότητας, καθώς και ανάγκη για περαιτέρω προετοιμασία υπηρεσιών φιλοξενίας και δραστηριοτήτων εμπειρίας.

Το ίδρυμα Willy Scharnow, που συνεργάζεται στη διοργάνωση, έχει μακρά παράδοση σε εκπαιδευτικά ταξίδια και σεμινάρια για νέους επαγγελματίες του τουρισμού. Από το 1953 οργανώνει ετησίως περίπου 60 σεμινάρια και ξεναγήσεις με συμμετοχή γύρω στους 600 επαγγελματίες, στοιχείο που ενισχύει τη βαρύτητα τέτοιων fam trips για μικρούς ή ανερχόμενους προορισμούς.

Σε πρακτικό επίπεδο, για επαγγελματίες της Καρπάθου η πρωτοβουλία σηματοδοτεί ευκαιρίες συνεργασίας με γερμανικούς tour operators, ενώ για κατοίκους του νησιού ενδέχεται να φέρει μεγαλύτερη κίνηση σε υπηρεσίες εστίασης, μεταφορών και πολιτισμού κατά τη διάρκεια της σεζόν. Παράλληλα, η ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς και των φυσικών πόρων του νησιού υπογραμμίζει την ανάγκη διαχείρισης του τουρισμού με στόχο τη βιωσιμότητα.

Η συνέχιση και επέκταση αντίστοιχων δράσεων προβολής θα κριθεί από την ανταπόκριση των tour operators στη δημιουργία ανταγωνιστικών πακέτων και από την ποιότητα των προσφερόμενων εμπειριών στο νησί.