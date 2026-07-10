Ενημερωτική εκδήλωση στην Κάρπαθο για την ανάπτυξη εθελοντικών ομάδων Πολιτικής Προστασίας

Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, σε συνεργασία με τον Δήμο και το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Καρπάθου, διοργάνωσαν στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου εσπερίδα για τη δημιουργία και εκπαίδευση εθελοντικών οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας, με στόχο την ενίσχυση της προστασίας και της ανθεκτικότητας του νησιού.

Εστίαση στην τοπική ετοιμότητα

Στην Κάρπαθο πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 8 Ιουλίου ενημερωτική εσπερίδα με θέμα τη δημιουργία εθελοντικών οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας. Η πρωτοβουλία, που αναλήφθηκε από τη Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου σε συνεργασία με τον Δήμο Καρπάθου και το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο, είχε στόχο την ευαισθητοποίηση των πολιτών και την κινητοποίηση τοπικών δυνάμεων για πρόληψη και διαχείριση εκτάκτων αναγκών.

Στην εκδήλωση παρέστησαν εκπρόσωποι θεσμικών φορέων, υπηρεσιών και τοπικών συλλόγων, ενώ οι ομιλητές ανέπτυξαν το πλαίσιο λειτουργίας και τις βασικές δράσεις που απαιτούνται για τη συγκρότηση οργανωμένων εθελοντικών ομάδων στο νησί.

Συμμετέχοντες και τοπικό ενδιαφέρον

Μεταξύ των παρευρισκομένων ήταν εκπρόσωποι της Περιφέρειας, του Δήμου και των ενόπλων δυνάμεων Πολιτικής Προστασίας, καθώς και τοπικοί παράγοντες. Η παρουσία και οι παρεμβάσεις τους υπογράμμισαν την ανάγκη συντονισμού και συστηματικής εκπαίδευσης των εθελοντών.

Στόχος : ενίσχυση της πρόληψης και της ετοιμότητας απέναντι σε πυρκαγιές και άλλες έκτακτες καταστάσεις.

: ενίσχυση της πρόληψης και της ετοιμότητας απέναντι σε πυρκαγιές και άλλες έκτακτες καταστάσεις. Ωφελούμενοι : κάτοικοι, επισκέπτες και τοπικές δομές που εξαρτώνται από γρήγορη και οργανωμένη ανταπόκριση.

: κάτοικοι, επισκέπτες και τοπικές δομές που εξαρτώνται από γρήγορη και οργανωμένη ανταπόκριση. Πρακτικά βήματα: ίδρυση ομάδων, εκπαίδευση, εφοδιασμός και συνεργασία με υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Ποιοι μίλησαν στην εσπερίδα

Ρόλος Όνομα Αντιπεριφερειάρχης Δωδεκανήσου Χρήστος Ευστρατίου Έπαρχος Καρπάθου – Κάσου Καλλιόπη Νικολαΐδου Δήμαρχος Καρπάθου Μιχαήλ Φελλουζής Συντονιστής Επιχειρήσεων Π.Σ. Μιχαήλ Σεληνιωτάκης Περιφερειακός Συντονιστής Πολιτικής Προστασίας Μηνάς Παπαδάκης Διοικητής Πυροσβεστικού Κλιμακίου Καρπάθου Πάρις Σταματάκης

Στην εσπερίδα συμμετείχαν επίσης εθελοντές, εκπρόσωποι πολιτιστικών και αθλητικών συλλόγων και πολίτες, οι οποίοι έθεσαν ερωτήματα και συζήτησαν πρακτικά θέματα λειτουργίας και συνεργασίας με τις υπηρεσίες.

Σημασία για το νησί

Για ένα νησί με περιορισμένους πόρους, η συγκρότηση οργανωμένων εθελοντικών ομάδων αποτελεί πολλαπλό πλεονέκτημα: αυξάνει την ταχύτητα ανταπόκρισης σε περιστατικά, ενισχύει τις δυνατότητες πρόληψης και βελτιώνει τη συνολική ανθεκτικότητα της τοπικής κοινωνίας. Η εκδήλωση επεσήμανε ότι η επιτυχία εξαρτάται από συστηματική εκπαίδευση, εξοπλισμό και σαφές πλαίσιο συνεργασίας με τις αρμόδιες αρχές.

Συνεπώς, οι κάτοικοι της Καρπάθου καλούνται να ενημερωθούν και, εφόσον το επιθυμούν, να συμμετέχουν ενεργά σε πρωτοβουλίες που θα οργανωθούν το επόμενο διάστημα, ώστε το νησί να αποκτήσει αξιόπιστες τοπικές δυνάμεις Πολιτικής Προστασίας.