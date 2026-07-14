Γερμανοί tour operators γνωρίζουν την Κάρπαθο — στοχευμένη προβολή με απευθείας πτήσεις

Δέκα νεαροί εκπρόσωποι γερμανικών τουριστικών γραφείων επισκέφθηκαν το νησί στο πλαίσιο fam trip του ΕΟΤ Γερμανίας, με στόχο την ενσωμάτωση της Καρπάθου σε πακέτα διακοπών μετά την έναρξη απευθείας πτήσεων.

Στόχος η ενίσχυση του εισερχόμενου τουρισμού από τη γερμανόφωνη αγορά

Στο πλαίσιο σχετικής πρωτοβουλίας της Υπηρεσίας ΕΟΤ Γερμανίας, σε συνεργασία με το ίδρυμα διοργάνωσης επαγγελματικών ταξιδιών Willy Scharnow και με τη συμμετοχή του Δήμου Καρπάθου, πραγματοποιήθηκε πρόσφατα ταξίδι εξοικείωσης (fam trip) που έδωσε την ευκαιρία σε δέκα στελέχη γερμανικών τουριστικών γραφείων να γνωρίσουν τον προορισμό από κοντά. Η δράση συνδέεται άμεσα με την έναρξη των απευθείας πτήσεων της εταιρείας Eurowings κάθε Τρίτη από το Ντίσελντορφ προς την Κάρπαθο, γεγονός με προφανή σημασία για την τοπική αγορά.

Κατά την παραμονή τους στο νησί, οι εκπρόσωποι τουριστικών γραφείων παρακολούθησαν παρουσίαση του προορισμού από τον αρμόδιο αντιδήμαρχο Τουρισμού και διεξήγαγαν επαφές με τοπικούς φορείς, μεταξύ των οποίων ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Καρπάθου και επιχειρηματίες του κλάδου. Οι στοχευμένες συζητήσεις εστίασαν στην ενσωμάτωση της Καρπάθου σε πακέτα διακοπών και στην προβολή των τοπικών προϊόντων και υπηρεσιών στη γερμανική αγορά.

Παρουσίαση και workshop: ενημέρωση για υποδομές και προσφερόμενες δραστηριότητες.

ενημέρωση για υποδομές και προσφερόμενες δραστηριότητες. Επαφές με φορείς: διάλογος με Ένωση Ξενοδόχων και τοπικές επιχειρήσεις.

διάλογος με Ένωση Ξενοδόχων και τοπικές επιχειρήσεις. Γνωριμία με τον προορισμό: επισκέψεις σε πολιτιστικά σημεία και παραλίες.

Το πρόγραμμα περιελάμβανε ξεναγήσεις σε σημειακά σημεία πολιτιστικού και φυσικού ενδιαφέροντος: την πρωτεύουσα Πηγάδια, το Αρχαιολογικό Μουσείο, το κτήριο του Λυκείου των Ελληνίδων και το ορεινό χωριό Όλυμπος, αλλά και περιηγήσεις σε παραδοσιακά χωριά όπως το Απέρι, η Βωλάδα και το Φοινίκι. Επιπλέον, οι επισκέπτες γνώρισαν τις παραλίες Άπελλα, Αχάτα, Κυρά Παναγιά και Κάτω Λάκο και συμμετείχαν στην τοπική αθλητική διοργάνωση Karpathos Run 2026.

Στοιχείο Περιγραφή Εκπρόσωποι Δέκα στελέχη γερμανικών γραφείων Διοργάνωση ΕΟΤ Γερμανίας & ίδρυμα Willy Scharnow Κίνητρο Έναρξη απευθείας πτήσεων Eurowings Ντίσελντορφ–Κάρπαθος

Το ίδρυμα Willy Scharnow, που λειτουργεί από το 1953, οργανώνει διεθνώς εκπαιδευτικά σεμινάρια και γνωριμίες για νέο προσωπικό του τουρισμού, με στόχο τη διεύρυνση των ευκαιριών απασχόλησης και συνεργασίας στον κλάδο. Η συνεργασία του με τον ΕΟΤ και τον Δήμο Καρπάθου υπογραμμίζει την προσπάθεια να μετατραπεί η πρόσβαση σε απευθείας πτήσεις σε πραγματική αύξηση κρατήσεων και σε μεγαλύτερη εποχικότητα για το νησί.

Για τις τοπικές επιχειρήσεις, η πρωτοβουλία σημαίνει πρακτικά την ανάγκη προετοιμασίας: από τη βελτίωση της πληροφόρησης για δραστηριότητες και υποδομές στα αγγλό- ή γερμανόφωνα κανάλια, έως την προσαρμογή προσφορών και πακέτων που θα καλύψουν τις απαιτήσεις των tour operators. Η εμπειρία των επισκεπτών στα πολιτιστικά σημεία και στις παραλίες θα αξιολογηθεί από τους διοργανωτές και μπορεί να επηρεάσει την ένταξη της Καρπάθου σε μελλοντικά τουριστικά προϊόντα στη γερμανόφωνη αγορά.

Σε τοπικό επίπεδο, οι φορείς και οι επιχειρηματίες παρακολουθούν τις εξελίξεις αναμένοντας την υλοποίηση πρακτικών συνεργασιών που θα μεταφραστούν σε άμεσο τουριστικό ρεύμα και οικονομικό όφελος για το νησί.