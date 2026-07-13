Ενίσχυση της Κάρπαθου στη γερμανόφωνη αγορά με fam trip και συνεργασίες ΕΟΤ-Ιδρύματος

Δέκα στελέχη γερμανικών τουριστικών γραφείων επισκέφθηκαν την Κάρπαθο στο πλαίσιο fam trip που διοργάνωσαν η Υπηρεσία ΕΟΤ Γερμανίας και το ίδρυμα Willy Scharnow, με στόχο την ένταξη του νησιού σε πακέτα διακοπών και την αξιοποίηση των νέων απευθείας πτήσεων.

Επαφές και σκοπός του ταξιδιού

Η Κάρπαθος υποδέχθηκε πρόσφατα ομάδα δέκα στελεχών γερμανικών τουριστικών εταιρειών, στο πλαίσιο οργανωμένου ταξιδιού εξοικείωσης (fam trip) που υλοποίησε η Υπηρεσία ΕΟΤ Γερμανίας σε συνεργασία με το γερμανικό ίδρυμα Willy Scharnow και τον Δήμο Καρπάθου. Το ταξίδι συνδέθηκε με την έναρξη των απευθείας πτήσεων της εταιρείας Eurowings από Ντίσελντορφ προς την Κάρπαθο, με απώτερο στόχο την προβολή του προορισμού και την ενσωμάτωσή του σε τουριστικά πακέτα για τη γερμανόφωνη αγορά.

Κατά τη διάρκεια της παραμονής τους, οι επισκέπτες συμμετείχαν σε παρουσιάσεις και συζητήσεις με τοπικούς φορείς: παρόντες ήταν ο αντιδήμαρχος Τουρισμού Καρπάθου, Αναστάσιος Μήλιος, ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Καρπάθου, Ηλίας Αλεξίου, καθώς και εκπρόσωποι του τουριστικού κλάδου στο νησί. Οι συναντήσεις στόχευσαν στην ανάδειξη των δυνατοτήτων της Καρπάθου ως προορισμού για διαφορετικά ακροατήρια και ταξιδιωτικά προϊόντα.

Περιοχές και εμπειρίες που γνώρισαν οι επισκέπτες

Το πρόγραμμα περιλάμβανε επισκέψεις σε σημεία του νησιού που αντανακλούν τη φυσική και πολιτιστική του ταυτότητα, καθώς και δοκιμές δραστηριοτήτων:

Περιήγηση στα Πηγάδια και στο Αρχαιολογικό Μουσείο Καρπάθου .

και στο . Ξενάγηση στο κτήριο του Λυκείου Ελληνίδων και γνωριμία με τοπικά έθιμα.

και γνωριμία με τοπικά έθιμα. Επίσκεψη στο ορεινό χωριό Όλυμπος για επαφή με την παραδοσιακή ζωή και φορεσιές.

για επαφή με την παραδοσιακή ζωή και φορεσιές. Στάσεις σε χωριά όπως Απέρι , Βωλάδα , Όθο , Πυλές , Μεσοχώρι , Φοινίκι , Αρκάσα και Μενετές .

, , , , , , και . Ξεχωριστή γνωριμία από τη θάλασσα με παραλίες όπως Άπελλα, Αχάτα, Κυρά Παναγιά και Κάτω Λάκο.

Σύνδεση με τοπικές διοργανώσεις και φορείς

Στο πλαίσιο του ταξιδιού, οι επισκέπτες παρακολούθησαν επίσης την αθλητική διοργάνωση Karpathos Run 2026, εντάσσοντας έτσι τον αθλητικό τουρισμό στις εμπειρίες που μπορούν να προωθηθούν στη Γερμανία. Η παρουσία εκπροσώπων του ΕΟΤ Γερμανίας και του ιδρύματος Willy Scharnow, που συνοδεύουν την αποστολή, ενισχύει τις επαγγελματικές επαφές και διευκολύνει τη δικτύωση με tour operators.

Το θετικό μήνυμα για την τοπική οικονομία

Η διοργάνωση τέτοιων επισκέψεων έχει άμεσο ενδιαφέρον για τις τοπικές επιχειρήσεις: ξενοδοχειακές μονάδες, εστίαση, μέσα μεταφοράς και φορείς δραστηριοτήτων κερδίζουν από τη μεγαλύτερη προβολή και την πιθανή ένταξη σε ταξιδιωτικά πακέτα. Η συνεργασία με εκπαιδευτικά και επαγγελματικά δίκτυα, όπως το ίδρυμα Willy Scharnow, προσφέρει μακροπρόθεσμες ευκαιρίες για το νησί, ειδικά σε αγορές με υψηλή ζήτηση για το ελληνικό νησιωτικό προϊόν.

Στοιχείο Περιγραφή Αποστολή 10 στελέχη γερμανικών τουριστικών γραφείων (fam trip) Διοργανωτές Υπηρεσία ΕΟΤ Γερμανίας, Ίδρυμα Willy Scharnow, Δήμος Καρπάθου Κύριος στόχος Προώθηση της Καρπάθου στη γερμανόφωνη αγορά Σημεία επίσκεψης Πηγάδια, Όλυμπος, σειρά χωριών, παραλίες, Karpathos Run

Για τους κατοίκους και τους επιχειρηματίες του νησιού, η προσπάθεια αυτή σηματοδοτεί ευκαιρίες αύξησης της επισκεψιμότητας και διαφοροποίησης του τουριστικού προϊόντος. Η συνέχιση των απευθείας πτήσεων και η συστηματική επικοινωνία με tour operators θα κριθεί καθοριστική για την ενσωμάτωση της Καρπάθου σε προγράμματα διακοπών της γερμανόφωνης αγοράς.