Αντιδράσεις στην Κάρπαθο για τη μετακίνηση μοναδικών ειδικοτήτων από το νοσοκομείο

Οργή εργαζομένων και φορέων στην Κάρπαθο μετά την απόφαση μετακίνησης της μοναδικής παιδιάτρου και της μοναδικής αναισθησιολόγου προς τη Ρόδο, με κίνδυνο την παροχή υπηρεσιών υγείας σε κατοίκους και τουρίστες.

Έντονη ανησυχία για την επάρκεια υγειονομικής κάλυψης

Στην Κάρπαθο προκάλεσε έντονες αντιδράσεις η απόφαση για τη μετακίνηση της μόνης παιδιάτρου και της μόνης αναισθησιολόγου του Γενικού Νοσοκομείου του νησιού προς τη Ρόδο. Το τοπικό Σωματείο Εργαζομένων καταγγέλλει ότι η κίνηση αυτή αφήνει το νησί χωρίς δύο κρίσιμες ιατρικές ειδικότητες, σε περίοδο που οι ανάγκες για ιατρική φροντίδα είναι αυξημένες λόγω της θερινής τουριστικής ροής.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Σωματείου, η μετακίνηση δημιουργεί «σοβαρό κενό στην υγειονομική ασφάλεια της Καρπάθου» και θέτει σε κίνδυνο τη λειτουργία βασικών υπηρεσιών του νοσηλευτικού ιδρύματος. Οι εργαζόμενοι τονίζουν ότι σε ένα νησί με περιορισμένη πρόσβαση σε άλλες νοσοκομειακές μονάδες, η αποδυνάμωση του τοπικού νοσοκομείου είναι ιδιαίτερα επικίνδυνη.

Πρόβλημα άμεσης προτεραιότητας: η έλλειψη παιδιάτρου επηρεάζει τη φροντίδα των παιδιών και τη διαγνωστική/θεραπευτική κάλυψη παιδιατρικών επειγόντων.

η έλλειψη παιδιάτρου επηρεάζει τη φροντίδα των παιδιών και τη διαγνωστική/θεραπευτική κάλυψη παιδιατρικών επειγόντων. Χειρουργικές και επείγουσες πράξεις: χωρίς αναισθησιολόγο δυσχεραίνεται η λειτουργία του χειρουργείου και η αντιμετώπιση επειγόντων περιστατικών.

χωρίς αναισθησιολόγο δυσχεραίνεται η λειτουργία του χειρουργείου και η αντιμετώπιση επειγόντων περιστατικών. Επιρροή στους επισκέπτες: το νοσοκομείο εξυπηρετεί και χιλιάδες τουρίστες, γι' αυτό η αποδυνάμωσή του έχει ευρύτερες συνέπειες για την τοπική οικονομία και την ασφάλεια του τουρισμού.

Ειδικότητα Άμεσος αντίκτυπος Παιδίατρος Περιορισμένη κάλυψη παιδιατρικών περιστατικών και εφημερίες Αναισθησιολόγος Δυσλειτουργία χειρουργείου και αυξημένος κίνδυνος σε επείγοντα

Το Σωματείο ζητά άμεση ανάκληση της απόφασης για μετακίνηση και μόνιμη ενίσχυση του νοσοκομείου με ιατρικό προσωπικό. Παράλληλα καλεί την πολιτεία, το Υπουργείο Υγείας και τη διοίκηση της 2ης ΥΠΕ να λάβουν μέτρα στήριξης για τις δομές υγείας των ακριτικών νησιών, αντί να τις αποδυναμώνουν.

Οι εργαζόμενοι επισημαίνουν ότι η μετακίνηση των δύο γιατρών δεν αποτελεί λύση για την κάλυψη αναγκών άλλων δομών, αλλά δημιουργεί κενό που πλήττει την καθημερινή ιατρική περίθαλψη στο νησί και αυξάνει τον κίνδυνο για μόνιμους κατοίκους και επισκέπτες.

Για τους κατοίκους της Καρπάθου η διατήρηση της επάρκειας στο νοσοκομείο είναι ζήτημα δημόσιας ασφάλειας. Στο άμεσο μέλλον αναμένονται κινητοποιήσεις από το Σωματείο και τοπικές πρωτοβουλίες που θα απαιτήσουν από τις αρμόδιες αρχές να επανεξετάσουν την απόφαση και να διασφαλίσουν την απρόσκοπτη λειτουργία των υπηρεσιών υγείας στο νησί.