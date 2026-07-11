Εθελοντές από τη Γερμανία ενισχύουν την «Βοήθεια στο Σπίτι» στην Κάρπαθο

Ομάδα εθελοντών από τη Γερμανία πρόσφερε πρακτική στήριξη σε ηλικιωμένους και άτομα με δυσκολίες αυτοεξυπηρέτησης, ενώ ο Δήμος προετοιμάζει την πρόσληψη οικογενειακού βοηθού για την αναβάθμιση των υπηρεσιών.

Συνεργασία με τοπικές κοινότητες και επίδραση στην καθημερινότητα

Μια οργανωμένη εθελοντική πρωτοβουλία με συμμετοχή εθελοντών από τη Γερμανία ολοκληρώθηκε πρόσφατα στην Κάρπαθο, προσφέροντας στήριξη σε ηλικιωμένους και σε πολίτες που έχουν δυσκολίες αυτοεξυπηρέτησης. Οι παρεμβάσεις πραγματοποιήθηκαν σε συνεννόηση με τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων, προσαρμοζόμενες στις ανάγκες που έχουν καταγραφεί τοπικά.

Η δράση επικεντρώθηκε σε πρακτικά, καθημερινά καθήκοντα που βελτιώνουν άμεσα την ποιότητα ζωής των ωφελούμενων. Μεταξύ των εργασιών που αναφέρθηκαν περιλαμβάνονταν φροντίδα προσωπικής υγιεινής, καθαριότητα και τακτοποίηση κατοικιών, μικροεπισκευές, περιποίηση εξωτερικών χώρων και ελαφριές οικιακές εργασίες. Η ανθρώπινη παρουσία και η άμεση βοήθεια αναδεικνύονται ως βασικά στοιχεία για την αποφόρτιση των οικογενειών και την ασφάλεια των πολιτών.

Επίσκεψη στο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο

Κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στο νησί, οι εθελοντές επισκέφθηκαν επίσης το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Καρπάθου, όπου είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν το εκπαιδευτικό και παιδαγωγικό έργο που πραγματοποιείται εκεί. Η εμπειρία αυτή περιγράφηκε ως συγκινητική και ενίσχυσε τους δεσμούς αλληλεγγύης μεταξύ των επισκεπτών και της τοπικής κοινότητας εκπαιδευτικών και γονέων.

Δημοτική απόκριση: πρόσληψη οικογενειακού βοηθού

Ο Δήμος Καρπάθου προγραμματίζει την πρόσληψη ενός οικογενειακού βοηθού στο πλαίσιο της ενίσχυσης του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι». Η κίνηση αυτή στοχεύει στη βελτίωση και στη σταθεροποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους ευάλωτους πολίτες, ειδικά σε περιπτώσεις όπου χρειάζεται τακτική υποστήριξη στο σπίτι.

Άμεσο όφελος : βελτίωση της καθημερινότητας ηλικιωμένων και ατόμων με αναπηρία.

: βελτίωση της καθημερινότητας ηλικιωμένων και ατόμων με αναπηρία. Τοπικός συντονισμός : δράσεις σε συνεργασία με τους Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων.

: δράσεις σε συνεργασία με τους Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων. Μακροπρόθεσμος στόχος: ενίσχυση των δομών «Βοήθεια στο Σπίτι» μέσω μόνιμης στελέχωσης.

Τι σημαίνει για τους κατοίκους

Για τους κατοίκους της Καρπάθου, οι εθελοντικές παρεμβάσεις δίνουν άμεση ανακούφιση σε νοικοκυριά που αντιμετωπίζουν δυσκολίες αυτοεξυπηρέτησης και υπογραμμίζουν την ανάγκη για σταθερές κοινωνικές υπηρεσίες στο νησί. Η αναμενόμενη πρόσληψη οικογενειακού βοηθού αναμένεται να προσφέρει πιο μόνιμη κάλυψη στις ανάγκες που σήμερα καλύπτονται κατά κύριο λόγο από εθελοντές ή από περιορισμένες δημοτικές δομές.

Είδος υποστήριξης Παραδείγματα Καθημερινή φροντίδα βοήθεια στην προσωπική υγιεινή, τακτοποίηση κατοικίας Συντήρηση σπιτιού μικροεπισκευές, βαψίματα, περιποίηση κήπων Κοινωνική παρουσία συνοδεία, ανθρώπινη επαφή, ψυχολογική ενίσχυση

Η πρωτοβουλία αναδεικνύει τη σημασία συνεργασιών μεταξύ τοπικών αρχών και εθελοντικών ομάδων, καθώς και την ανάγκη συνέχισης και ενίσχυσης των δομών κοινωνικής φροντίδας στο νησί. Οι κάτοικοι που έχουν ανάγκη υποστήριξης ή οι συγγενείς τους μπορούν να αναμένουν βελτιώσεις στις παρεχόμενες υπηρεσίες με την προγραμματισμένη στελέχωση του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι».