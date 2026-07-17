Αποχαιρετισμός στη Μάρω Κοντού: το τελευταίο χειροκρότημα μιας μεγάλης κυρίας του θεάτρου

Η κηδεία της Μάρως Κοντού τελέστηκε το πρωί στη Μητρόπολη Αθηνών. Συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι και κοινό έδωσαν το τελευταίο αντίο στην ηθοποιό, που έφυγε σε ηλικία 92 ετών. Η οικογένεια ζήτησε αντί στεφάνων δωρεές σε κέντρο για βρέφη.

Το πρωί της Παρασκευής 17 Ιουλίου στην Μητρόπολη Αθηνών τελέστηκε η εξόδιος ακολουθία για τη σκηνική και κινηματογραφική προσωπικότητα της Μάρως Κοντού, η οποία απεβίωσε την Τετάρτη 15 Ιουλίου σε ηλικία 92 ετών. Στο ναό συγκεντρώθηκαν συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι και πολίτες που ήθελαν να αποτίσουν φόρο τιμής σε μια από τις τελευταίες μεγάλες κυρίες της χρυσής εποχής του ελληνικού κινηματογράφου.

Η διάρκεια της καλλιτεχνικής της διαδρομής υπερβαίνει τις επτά δεκαετίες, αφήνοντας ανεξίτηλο αποτύπωμα στο θέατρο, την τηλεόραση και τον δημόσιο βίο. Η παρουσία της χαρακτηριζόταν από κομψότητα, καλλιτεχνική συνέπεια και έναν ιδιότυπο συνδυασμό αξιοπρέπειας και δημιουργικότητας που έκαναν πολλούς από τους ρόλους της μέρος της συλλογικής μνήμης.

«Μόλις αποχαιρετήσαμε μια μεγάλη Ελληνίδα θεατρίνα, έναν ωραίο άνθρωπο, μια πολύ σημαντική Ελληνίδα γυναίκα. Η Μάρω- γιατί τώρα μπορώ να τα πω- πάλεψε σχεδόν μόνη της, δύο χρόνια με τον καρκίνο. Μπορεί να μην μπόρεσε τελικά να τον νικήσει αλλά έφυγε όπως ήθελε. Όρθια και με αξιοπρέπεια, όπως έζησε»

Τη συγκινητική κατάθεση για τη μάχη της με την ασθένεια έκανε ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, ο οποίος την χαρακτήρισε «μεγάλη Ελληνίδα θεατρίνα» και επισήμανε ότι πάλεψε για περίπου δύο χρόνια με τον καρκίνο. Η δημόσια παρουσία φίλων και συνάδελφων στα καθίσματα της Μητρόπολης αναδείκνυε την εκτίμηση του καλλιτεχνικού κόσμου και της κοινωνίας για το έργο και το ήθος της.

Στην κηδεία παραβρέθηκαν προσωπικότητες από τον χώρο της τέχνης και της δημόσιας ζωής, μεταξύ των οποίων ονόματα που αντανακλούν τη σύνδεση της με διαφορετικές γενιές ηθοποιών και δημιουργών. Η ταφή έχει προγραμματιστεί στο Α' Νεκροταφείο Αθηνών.

Προτροπή της οικογένειας και αποχαιρετισμοί

Η οικογένεια της κ. Κοντού ζήτησε, αντί στεφάνων, να γίνουν δωρεές σε κέντρο για βρέφη, επιλογή που αποτυπώνει την κοινωνική ευαισθησία που συνοδεύει την τελευταία της επιθυμία. Στις δηλώσεις που ακολούθησαν, η συγγραφέας και δημοσιογράφος Έλενα Ακρίτα υπενθύμισε το πρότυπο ανεξαρτησίας που εκπροσωπούσε η ηθοποιός, αναφέροντας ότι «Δεν χρειάστηκε κανέναν άνδρα στη ζωή της», επισημαίνοντας στοιχεία αυτονομίας και δύναμης στο βιογραφικό της.

Τόπος κηδείας: Μητρόπολη Αθηνών

Μητρόπολη Αθηνών Ταφή: Α' Νεκροταφείο Αθηνών

Α' Νεκροταφείο Αθηνών Ηλικία κατά το θάνατο: 92 έτη

92 έτη Οικογενειακό αίτημα: αντί στεφάνων δωρεές σε κέντρο για βρέφη

Στοιχείο Πληροφορία Ημερομηνία θανάτου Τετάρτη 15 Ιουλίου Ημερομηνία κηδείας Παρασκευή 17 Ιουλίου Κύριες παρουσίες συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι, κοινό

Η απώλεια της Μάρως Κοντού σηματοδοτεί το τέλος μιας εποχής αλλά και την ανάγκη να αναγνωριστεί η συμβολή της στην ελληνική κουλτούρα. Η μνήμη των ρόλων της και το παράδειγμα της προσωπικής της εντιμότητας θα παραμείνουν ζωντανά μέσα από τις σκηνές, τις οθόνες και τα ντοκουμέντα της πορείας της.