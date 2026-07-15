Πέθανε σε ηλικία 92 ετών η Μάρω Κοντού — η ζωή και η προσφορά μιας εποχής

Η Μάρω Κοντού, μία από τις πιο εμβληματικές παρουσίες του ελληνικού κινηματογράφου, του θεάτρου και της τηλεόρασης, άφησε πίσω της μία μακρά καριέρα με αξέχαστες ερμηνείες. Γεννημένη το 1934, έγινε γνωστή από τη συνεργασία της με τη Finos Film και το χαρακτηριστικό της ύφος που σημάδεψε τη χρυσή εποχή του ελληνικού σινεμά.

Μία σταθερή φωνή της «χρυσής» εποχής του ελληνικού θεάτρου και σινεμά

Η είδηση του θανάτου της Μάρως Κοντού, όπως μεταδόθηκε την 15.07.2026, σήμανε το τέλος μιας εποχής για τις τέχνες στην Ελλάδα. Η ηθοποιός γεννήθηκε στο Κουκάκι στις 21 Ιουνίου 1934 και καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής της καθιερώθηκε ως μία από τις πιο αναγνωρίσιμες μορφές του ελληνικού πολιτισμού. Σύμφωνα με τις αναφορές, έφυγε σε ηλικία 92 ετών, αφήνοντας πίσω πλούσιο έργο σε θέατρο, κινηματογράφο και τηλεόραση.

Σπουδές, πρώτα βήματα και καθιέρωση

Η Μαριάνθη Κοντού συνδύασε τις σπουδές στη Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου με φοίτηση στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών, δείγμα του ευρύτερου καλλιτεχνικού της υπόβαθρου. Η πρώτη της θεατρική εμφάνιση έγινε στις αρχές της δεκαετίας του 1950, ενώ η δεκαετία του 1960 αποτέλεσε την κρίσιμη «άνοδο» της καριέρας της, με την καθιέρωσή της στο ευρύ κοινό μέσω του κινηματογράφου.

Η συνεργασία με τη Finos Film και οι καθοριστικοί ρόλοι

Η Μάρω Κοντού συσχετίστηκε στενά με τη Finos Film και συμμετείχε σε δεκάδες ταινίες που αγαπήθηκαν από το κοινό. Η φυσική της κομψότητα, το χαρακτηριστικό χαμόγελο και η αρχοντική της παρουσία την έκαναν άμεσα αναγνωρίσιμη. Δεν εντάχθηκε στο πρότυπο της «μοιραίας γυναίκας»· αντιθέτως, προβάλλονταν ως μια δυναμική, ανεξάρτητη μορφή, ικανή να σταθεί ισάξια δίπλα στους μεγαλύτερους πρωταγωνιστές της εποχής.

Κληρονομιά και επιρροή

Η προσφορά της περιλαμβάνει αξέχαστες ερμηνείες τόσο στην οθόνη όσο και στη σκηνή. Η δημόσια ανταπόκριση στην είδηση του θανάτου της καταδεικνύει την θέση της στην μνήμη του κοινού: μια προσωπικότητα που συνέβαλε στο να σχηματιστούν συλλογικές αναμνήσεις για τον ελληνικό πολιτισμό του 20ού αιώνα. Πίσω της μένουν ταινίες, θεατρικές παραστάσεις και τηλεοπτικές εμφανίσεις που θα συνεχίσουν να προβάλλονται και να εμπνέουν τις επόμενες γενιές.

Έτος γέννησης: 1934

1934 Ημερομηνία γεννήσεως: 21 Ιουνίου

21 Ιουνίου Ηλικία κατά τον θάνατο: 92 ετών

92 ετών Κύριοι χώροι δράσης: Θέατρο, κινηματογράφος, τηλεόραση

Πεδίο Στοιχείο Γέννηση 21/6/1934, Κουκάκι, Αθήνα Κύρια συνεργασία Finos Film Ηλικία 92 ετών

Η απώλειά της σχολιάζεται ήδη σε Μέσα Ενημέρωσης και κοινωνικά δίκτυα, όπου αναδεικνύονται οι σημαντικές στιγμές της καριέρας της και οι συνεργασίες που σημάδεψαν την ελληνική ψυχαγωγία. Η κληρονομιά της Μάρως Κοντού θα παραμείνει ζωντανή μέσα από τις ταινίες και τις παραστάσεις που τη χαρακτήρισαν.

Για περισσότερα στοιχεία σχετικά με τη ζωή της, τις σημαντικότερες εμφανίσεις και τα έργα στα οποία πρωταγωνίστησε, θα ακολουθήσουν επόμενα αφιερώματα με τεκμηριωμένες ανασκοπήσεις και αρχειακό υλικό.