Διεθνές εργαστήριο design στα Ανώγεια: 30 νέοι δημιουργοί συνδέουν παράδοση και κυκλική οικονομία

Στα Ανώγεια πραγματοποιείται υπερεντατικό εργαστήριο με τη συμμετοχή 30 φοιτητών, ερευνητών και καθηγητών από κορυφαία παγκόσμια ιδρύματα. Ο στόχος είναι η ανάδειξη καινοτόμων λύσεων που συνδέουν την κρητική λαογραφία, την αγροκτηνοτροφία και την κυκλική οικονομία.

Διεθνής συνεργασία και τοπική ταυτότητα

Στα Ανώγεια της Κρήτης αναπτύσσεται αυτή την περίοδο ένα υπερεντατικό εργαστήριο επιτόπιας έρευνας, όπου 30 σπουδαστές, ερευνητές και καθηγητές από 25 πανεπιστήμια του κόσμου εργάζονται συλλογικά για να συναντήσουν την παράδοση με σύγχρονες σχεδιαστικές και επιχειρηματικές πρακτικές. Η πρωτοβουλία, που οργανώνεται από τον μη κερδοσκοπικό φορέα The Periplus Project σε συνεργασία με ακαδημαϊκό δίκτυο και τοπικούς φορείς, στοχεύει στην αξιοποίηση της κυκλικής οικονομίας και του τοπικού αγροκτηνοτροφικού περιβάλλοντος μέσω μιας ρηξικέλευθης προσέγγισης στο λαογραφικό πολιτισμό της Κρήτης.

Στόχοι και μεθοδολογία

Το εργαστήριο συγκεντρώνει συμμετέχοντες από τομείς όπως το design, η αρχιτεκτονική, οι τέχνες, τα media και οι χειροτεχνίες. Μέσα από εναλλακτικές μεθόδους και διεπιστημονικές προσεγγίσεις επιδιώκεται η διαμόρφωση νέων επιχειρηματικών και πολιτιστικών προτάσεων που μπορούν να ενισχύσουν την τοπική οικονομία και την πολιτιστική παραγωγή.

Συμμετοχή 30 ταλαντούχων φοιτητών, ερευνητών και καθηγητών.

Συνεργασία με 25 κορυφαία ιδρύματα από όλο τον κόσμο.

Εστίαση στην κυκλική οικονομία και την αξιοποίηση τοπικών πόρων.

Διεθνής διάσταση

Στο πρόγραμμα μετέχουν ιδρύματα όπως το Royal College of Art, UC Berkeley, ETH Zurich, Yale University, Central Saint Martins και άλλα αναγνωρισμένα πανεπιστήμια. Η παρουσία πανεπιστημιακών δικτύων υψηλού επιπέδου φέρνει στο νησί πρακτικές και μεθόδους που ενισχύουν την καινοτομία στη μικροεπιχειρηματικότητα και στη συλλογική συνεργασία.

Ιδρυμα Χώρα Royal College of Art UK UC Berkeley USA ETH Zurich Switzerland Yale University USA

Τοπική υποστήριξη και προβολή

Η εκδήλωση πραγματοποιείται με τη συστηματική υποστήριξη του Δήμου Ανωγείων, του Παγκόσμιου Γεωπάρκου UNESCO Ψηλορείτη, της Σχολής Υφαντικής Ανωγείων, του Γυμνασίου και Λυκείου Ανωγείων και επιχειρήσεων της περιοχής. Η συνεργασία αυτή δημιουργεί ένα οικοσύστημα που συνδέει την εκπαίδευση, την τέχνη και την τοπική επιχειρηματικότητα, ανοίγοντας ρεαλιστικούς δρόμους αξιοποίησης των αποτελεσμάτων για την κοινότητα.

Παρουσίαση αποτελεσμάτων

Τα αποτελέσματα του εργαστηρίου θα παρουσιαστούν την Τετάρτη 29 Ιουλίου στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ανωγείων στις 19:00. Η έκθεση αναμένεται να αναδείξει προτάσεις που συνδυάζουν δημιουργικότητα, τεχνογνωσία και σεβασμό στο τοπικό περιβάλλον, προσφέροντας υποδείγματα εφαρμογής που μπορούν να ενσωματωθούν στην τοπική παραγωγή και πολιτιστική ζωή.

Η πρωτοβουλία στα Ανώγεια λειτουργεί ως παράδειγμα για το πώς η διεθνής ακαδημαϊκή συνεργασία μπορεί να γίνει εργαλείο ανάπτυξης τοπικών κοινοτήτων, αξιοποιώντας την πολιτιστική κληρονομιά και τις σύγχρονες πρακτικές σχεδίου προς όφελος της κοινωνίας και της οικονομίας.