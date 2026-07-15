Επιχορήγηση για την Ανεμώτια: πρότυπο διαχείρισης ηφαιστειακού αγρο-τοπίου στη Λέσβο

Το έργο «Ηφαιστειακά Αγροτικά Τοπία, Βιοποικιλότητα και Κυκλική Οικονομία στην Καλδέρα της Ανεμώτιας» ξεκινά με πλήρη χρηματοδότηση από το «Πράσινο Ταμείο» του ΥΠΕΝ, στο πλαίσιο του προγράμματος «Φυσικό περιβάλλον & Κλιματική Ανθεκτικότητα 2026». Στόχος είναι η προστασία της βιοποικιλότητας, η ανάδειξη της αμπελουργικής κληρονομιάς και η προώθηση πρακτικών κυκλικής οικονομίας.

Στρατηγική ανάδειξης και προστασίας της καλδέρας Ανεμώτιας

Ξεκινά επίσημα το έργο με τίτλο «Ηφαιστειακά Αγροτικά Τοπία, Βιοποικιλότητα και Κυκλική Οικονομία στην Καλδέρα της Ανεμώτιας Λέσβου», μια πρωτοβουλία που χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου από το «Πράσινο Ταμείο» του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας. Η χρηματοδότηση εντάσσεται στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού προγράμματος «Φυσικό περιβάλλον & Κλιματική Ανθεκτικότητα 2026», στο μέτρο «Εξωστρεφείς Δράσεις 2026», και αναφέρεται στην Απόφαση αριθ. 337.2.3/2026.

Το εγχείρημα έχει ως επίκεντρο την ηφαιστειακή καλδέρα της Ανεμώτιας και επιδιώκει να συνδέσει την τοπική αγροτική παραγωγή, κυρίως την αμπελουργία, με τη διατήρηση της βιοποικιλότητας, την ευαισθητοποίηση των πολιτών και την κυκλική οικονομία στη γεωργία. Η προσέγγιση είναι ολιστική: επιστημονικές μελέτες, εκπαιδευτικά προγράμματα και συμμετοχικές δράσεις θα λειτουργήσουν συμπληρωματικά για την προστασία και την ανάδειξη του τοπίου.

Προγραμματισμένες δράσεις και στόχοι

Περιβαλλοντικές διαδρομές που θα παρουσιάσουν το τοπίο και τους οικοτόπους της καλδέρας.

Θεματικά επιστημονικά σεμινάρια για την τοπική βιοποικιλότητα και τις γεωργικές πρακτικές.

Βιωματικά εργαστήρια και έκθεση φωτογραφίας για την ανάδειξη της πολιτιστικής και αμπελουργικής κληρονομιάς.

Παραγωγή ντοκιμαντέρ που θα τεκμηριώνει τις δράσεις και θα διαδίδει τα αποτελέσματα σε ευρύτερο κοινό.

Σκοπός των δράσεων είναι η ενίσχυση της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης και η προώθηση πρακτικών που στηρίζουν αειφορική γεωργία και κυκλική οικονομία στο αγροτικό τοπίο, με σεβασμό στη γεωλογική κληρονομιά του δυτικού τμήματος της Λέσβου.

Προέλευση χρηματοδότησης και προσδοκώμενα οφέλη

Η πλήρης κάλυψη του κόστους από το Πράσινο Ταμείο σηματοδοτεί τη δημόσια δέσμευση για την προστασία τοπικών οικοσυστημάτων με ιδιαίτερα γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά. Αναμένεται ότι το πρόγραμμα θα έχει πολλαπλά οφέλη:

Συγκράτηση και ενίσχυση της τοπικής βιοποικιλότητας.

Ενδυνάμωση της τοπικής οικονομίας μέσω βιώσιμων πρακτικών στην αμπελουργία.

Δημιουργία εκπαιδευτικού και επικοινωνιακού υλικού προς χρήση σε ευρύτερες πολιτικές για την κλιματική ανθεκτικότητα.

Παράλληλα, το έργο φιλοδοξεί να αναδείξει την Ανεμώτια ως πρότυπο βιώσιμης διαχείρισης αγροτικού τοπίου σε ηφαιστειακό περιβάλλον, διασυνδέοντας την τοπική γνώση και παράδοση με σύγχρονες αρχές προστασίας και ανάπτυξης.

Στοιχείο Πληροφορία Τίτλος έργου Ηφαιστειακά Αγροτικά Τοπία, Βιοποικιλότητα και Κυκλική Οικονομία στην Καλδέρα της Ανεμώτιας Λέσβου Χρηματοδότης Πράσινο Ταμείο, ΥΠΕΝ Πρόγραμμα Φυσικό περιβάλλον & Κλιματική Ανθεκτικότητα 2026 (Μέτρο: Εξωστρεφείς Δράσεις 2026) Αριθμός Απόφασης 337.2.3/2026

Οι τοπικές κοινότητες και οι παραγωγοί της περιοχής θα κληθούν να συμμετάσχουν ενεργά, ώστε τα αποτελέσματα των επιστημονικών και εκπαιδευτικών παρεμβάσεων να ενσωματωθούν στην καθημερινή πρακτική και στη διαχείριση του τοπίου. Η έμφαση στην κυκλικότητα αφορά τόσο τις τεχνικές παραγωγής όσο και την αξιοποίηση υπολειμμάτων και τοπικών πόρων με τρόπο που προάγει την οικονομική και οικολογική βιωσιμότητα.

Η πρωτοβουλία της Ανεμώτιας εντάσσεται σε ευρύτερες πολιτικές για την κλιματική ανθεκτικότητα των αγροτικών συστημάτων και αποτελεί παράδειγμα στοίχισης γεωλογικής κληρονομιάς, πολιτισμού και σύγχρονων πρακτικών περιβαλλοντικής διαχείρισης.