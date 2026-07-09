Δίωξη σε δύο αστυνομικούς μετά τον βαρύ τραυματισμό 20χρονου σε καταδίωξη στο Άργος

Δύο αστυνομικοί της ΟΠΚΕ τέθηκαν υπό δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας μετά τον σοβαρό τραυματισμό 20χρονου που δέχθηκε πυρά στο κεφάλι κατά τη διάρκεια 30λεπτης καταδίωξης στο Άργος. Διατάχθηκε πειθαρχικός έλεγχος και διερεύνηση των συνθηκών.

Δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο ασκήθηκε εναντίον δύο αστυνομικών της ΟΠΚΕ, μετά τον σοβαρό τραυματισμό 20χρονου κατά τη διάρκεια καταδίωξης στο Άργος τις πρώτες πρωινές ώρες. Οι δύο ένστολοι —ο ένας υπαστυνόμος και ο δεύτερος υπαρχιφύλακας— έχουν συλληφθεί και σε ξεχωριστή διαδικασία διατάχθηκε πειθαρχικός έλεγχος για τη διερεύνηση των ακριβών συνθηκών του περιστατικού.

Πώς εκτυλίχθηκε το συμβάν

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, οι αστυνομικοί της ΟΠΚΕ Αργολίδας επιχείρησαν γύρω στις 2:00 να ελέγξουν το όχημα που οδηγούσε ο 20χρονος στην περιοχή του Άργους. Ο οδηγός δεν συμμορφώθηκε, ανέπτυξε ταχύτητα και φέρεται να προσπάθησε να εμβολίσει υπηρεσιακά οχήματα, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει καταδίωξη διάρκειας περίπου 30 λεπτών μέχρι τον εγκλωβισμό και την ακινητοποίηση του αυτοκινήτου.

Όταν ο νεαρός κατέβηκε και επιχείρησε να διαφύγει τρέχοντας, οι δύο αστυνομικοί έκαναν χρήση των υπηρεσιακών τους όπλων. Οι ίδιοι έχουν δηλώσει ότι πυροβόλησαν στον αέρα. Ωστόσο, ο 20χρονος υπέστη δύο σοβαρά τραύματα στο κεφάλι και μεταφέρθηκε αρχικά στο Θριάσιο και στη συνέχεια στο ΚΑΤ, όπου οι θεράποντες γιατροί περιέγραψαν την κατάστασή του ως

«ιδιαίτερα κρίσιμη»

Οι ιατροδικαστές που τον εξέτασαν διαπίστωσαν την παρουσία δύο τραυμάτων από θραύσματα βολίδων στο κεφάλι, ενώ στο σημείο βρέθηκαν συνολικά 13 κάλυκες.

Ερωτήματα και επιπτώσεις

Το περιστατικό αναζωπυρώνει την συζήτηση για μέτρα που αφορούν τη λειτουργία και την εποπτεία των δυνάμεων ασφαλείας, μεταξύ των οποίων:

η τοποθέτηση καμερών σώματος (bodycams),

(bodycams), η εκπαίδευση και οι κανόνες χρήσης του υπηρεσιακού όπλου,

η τήρηση πρωτοκόλλων κατά τη διάρκεια καταδιώξεων.

Οι διωκτικές και οι πειθαρχικές αρχές θα κρίνουν εάν οι ενέργειες των αστυνομικών ήταν εντός του πλαισίου νόμιμης άμυνας ή υπέρβασης των ορίων εκ μέρους τους. Η προδικαστική έρευνα και ο πειθαρχικός έλεγχος αναμένεται να συλλέξουν εμπεριστατωμένα στοιχεία από το σημείο, τις καταθέσεις και τα εργαστηριακά ευρήματα.

Το γεγονός ότι βρέθηκαν πολλοί κάλυκες και ότι υπάρχει διαφορά στην εκτίμηση για τη φύση των τραυμάτων —οι ιατροδικαστές κάνουν λόγο για θραύσματα ενώ οι αστυνομικοί δηλώνουν πυροβολισμούς στον αέρα— καθιστά κρίσιμη την εγκληματολογική εξέταση και τη βαλλιστική ταυτοποίηση για τον καθορισμό της ακριβούς πορείας των σφαιρών και της απόστασης από την οποία πυροβολήθηκε.

Η υπόθεση θα παρακολουθείται στενά τόσο για την έκβαση της ποινικής διαδικασίας όσο και για τις αποφάσεις που θα ληφθούν σε επίπεδο πολιτικής ασφάλειας, σχετικά με πρακτικές και μέσα που αφορούν την αστυνομική πρακτική σε περιστατικά καταδιώξεων.