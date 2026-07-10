Εισαγγελική πρόταση για αθώωση των τριών ειδικών φρουρών στην υπόθεση του Α.Τ. Ομόνοιας

Ο εισαγγελέας της έδρας πρότεινε απαλλαγή λόγω αμφιβολιών για τους τρεις ειδικούς φρουρούς που κατηγορούνται για τον βιασμό 19χρονης στο Α.Τ. Ομόνοιας το 2022, ενώ ζήτησε την ενοχή για παραβίαση προσωπικών δεδομένων ενός εκ των κατηγορουμένων.

Oλοκληρώθηκε η αγόρευση του εισαγγελικού λειτουργού στην υπόθεση του βιασμού που καταγγέλθηκε ότι συνέβη στο Α.Τ. Ομόνοιας τον Οκτώβριο του 2022. Η δίκη αφορά τρεις ειδικούς φρουρούς της ομάδας ΔΙΑΣ: δύο ως φυσικοί αυτουργοί και έναν για συνέργεια. Ο εισαγγελέας πρότεινε την απαλλαγή λόγω αμφιβολιών για όλους τους κατηγορουμένους όσον αφορά την κατηγορία του βιασμού, ενώ ζήτησε την ενοχή για έναν εκ των κατηγορουμένων στη διαφορετική κατηγορία της παραβίασης προσωπικών δεδομένων.

Τα βασικά σημεία της αγόρευσης

Στη διάρκεια της αγόρευσης ο εισαγγελικός λειτουργός ανέπτυξε τον ισχυρισμό ότι παρά το ότι «αποδείχθηκε η σεξουαλική πράξη», δεν προέκυψε νομικά ότι αυτή έγινε χωρίς συναίνεση. Σύμφωνα με την πρόταση, η συμπεριφορά της καταγγέλλουσας δεν αντιστοιχούσε σε εκείνη που, κατά την κρίση του εισαγγελέα, θα περιγράφαμε ως αντίδραση θύματος βιασμού.

«Αποδείχθηκε η σεξουαλική πράξη, όχι όμως ότι αυτή έγινε χωρίς συναίνεση.»

Ο εισαγγελέας ανέφερε επίσης ότι, παρότι υπήρξε θέση ισχύος εκ μέρους των ενστόλων, αυτός ο παράγοντας δεν συνίστατο κατάχρηση στο νομικό πλαίσιο που εξέτασε. Εξαίρεση αποτέλεσε το κεφάλαιο των προσωπικών δεδομένων, όπου πρότεινε την ενοχή ενός εκ των κατηγορουμένων για φερόμενη βιντεοσκόπηση των πράξεων.

Κοινωνικό και δικαστικό πλαίσιο

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονη κοινωνική αντιπαράθεση και κινητοποιήσεις συμπαράστασης προς την καταγγέλλουσα από την πρώτη στιγμή που ήλθαν στο φως οι κατηγορίες. Η πρόταση του εισαγγελέα αναμένεται να πυροδοτήσει νέα συζητήση για την ερμηνεία του όρου «συναίνεση» στο δικαστικό πλαίσιο και τη στάση των διωκτικών αρχών όταν εμπλέκονται αστυνομικοί.

Κατηγορίες: βιασμός (δύο ως φυσικοί αυτουργοί, ένας για συνέργεια), παραβίαση προσωπικών δεδομένων.

Η πρόταση του εισαγγελέα: απαλλαγή για τους τρεις ως προς τον βιασμό, ενοχή για την παραβίαση δεδομένων για έναν.

Προηγούμενες δημόσιες αντιδράσεις: πορείες και κινητοποιήσεις συμπαράστασης προς την καταγγέλλουσα.

Η δίκη συνεχίζεται με τις αγορεύσεις των συνηγόρων υπεράσπισης και των πολιτικών αγωγών, και στη συνέχεια το δικαστήριο θα αποσυρθεί για την έκδοση απόφασης. Η εξέλιξη της υπόθεσης θα επηρεάσει εύλογα τη δημόσια εμπιστοσύνη προς την αστυνομία και τα δικαστήρια σε υποθέσεις σεξουαλικής βίας, ειδικά όταν εμπλέκονται στελέχη των δυνάμεων ασφαλείας.

Στοιχείο Αναφορά Ημερομηνία περιστατικού Οκτώβριος 2022 Ηλικία καταγγέλλουσας 19 ετών Κατηγορούμενοι 3 ειδικοί φρουροί (2 φυσικοί αυτουργοί, 1 για συνέργεια) Θέση εισαγγελέα Απαλλαγή για βιασμό, ενοχή για παράβαση προσωπικών δεδομένων (1)

Η υπόθεση παραμένει κρίσιμη για το δημόσιο διάλογο σχετικά με τα όρια της αστυνομικής εξουσίας, την προστασία των θυμάτων σεξουαλικής βίας και την ερμηνεία των νομικών κριτηρίων συναίνεσης. Το δικαστικό αποτέλεσμα θα κρίνει, πέραν των ατομικών ευθυνών, και τμήματα της αξιοπιστίας των θεσμικών μηχανισμών που κλήθηκαν να διαχειριστούν την καταγγελία.