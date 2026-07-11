Ελλάδα πρωταθλήτρια στην ΕΕ στην αύξηση του βάρους του ΦΠΑ — Τι σημαίνει για τα δημόσια έσοδα

Η ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη φορολογία καταγράφει ότι η συμμετοχή του ΦΠΑ στο συνολικό φορολογικό μίγμα της Ελλάδας αυξήθηκε κατά 3,1 ποσοστιαίες μονάδες την περίοδο 2014–2024, αποτέλεσμα της ψηφιοποίησης και των στοχευμένων ελέγχων.

Αύξηση ΦΠΑ και ψηφιοποίηση: το μείγμα που μετράει

Η Ελλάδα κατέγραψε τη μεγαλύτερη άνοδο στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως προς τη βαρύτητα των εσόδων από ΦΠΑ στο συνολικό φορολογικό μίγμα για την περίοδο 2014–2024, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση Annual Report on Taxation 2026 της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογίας και Τελωνειακής Ένωσης. Η άνοδος αυτή, της τάξης των 3,1 ποσοστιαίων μονάδων, συνδέεται από την έκθεση με τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και την έντονη ψηφιοποίηση της φορολογικής διοίκησης.

Στο επίκεντρο των αλλαγών βρίσκεται η μετάβαση σε ένα data-driven μοντέλο λειτουργίας, όπου εργαλεία όπως το myDATA και οι στοχευμένες αναλύσεις κινδύνου έχουν αυξήσει την αποτελεσματικότητα των ελέγχων και συνδράμουν στην περιορισμένη φοροδιαφυγή. Η έκθεση αναγνωρίζει επίσης την τεχνική συμβολή της χώρας σε πρωτοβουλίες όπως η αξιολόγηση TADAT και η εφαρμογή του Pillar Two.

«Η έκθεση καταγράφει τη σταθερή μετάβαση της ελληνικής φορολογικής διοίκησης σε ένα σύγχρονο, ψηφιακό και data-driven μοντέλο λειτουργίας», δήλωσε ο Διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής.

Για επιχειρήσεις και πολίτες, οι συνέπειες είναι διττές: από τη μία πλευρά βελτιώνεται η φορολογική συμμόρφωση και αυξάνονται τα δημόσια έσοδα· από την άλλη, επιβάλλεται ανάγκη για απλούστευση διαδικασιών και σαφή φορολογική βεβαιότητα, ώστε να μην επιβαρυνθούν δυσανάλογα οι συνεπείς φορολογούμενοι.

Τα βασικά σημεία των αλλαγών συνοψίζονται στα εξής:

Ενίσχυση των εσόδων ΦΠΑ κατά 3,1 ποσοστιαίες μονάδες στη δεκαετία 2014–2024.

στη δεκαετία 2014–2024. Μετάβαση σε ψηφιακές πλατφόρμες και χρήση δεδομένων (myDATA, ανάλυση ρίσκου).

Στόχος συνδυασμού αποτελεσματικών ελέγχων με απλούστερες διαδικασίες και φορολογική βεβαιότητα.

Η αλλαγή του φορολογικού τοπίου είναι αποτέλεσμα πολυετών επενδύσεων στην τεχνολογία και στη διοικητική αναδιάρθρωση. Οι αρχές επισημαίνουν ότι η ψηφιοποίηση δεν αφορά μόνο την είσπραξη αλλά και την εξυπηρέτηση των φορολογουμένων, με έμφαση στη μείωση του διοικητικού βάρους για επιχειρήσεις και νοικοκυριά.

Δείκτης Περιγραφή Περίοδος 2014–2024 Αύξηση βάρους ΦΠΑ 3,1 ποσοστιαίες μονάδες Κύρια εργαλεία myDATA, ανάλυση ρίσκου, TADAT, Pillar Two τεχνική υποστήριξη

Σε επίπεδο πολιτικής, η πρόκληση για το οικονομικό επιτελείο και τη διοίκηση είναι να διατηρήσουν την ανοδική δυναμική των εσόδων χωρίς να αυξηθεί η γραφειοκρατία ή να πληγεί η ανταγωνιστικότητα. Η σωστή εφαρμογή των ψηφιακών εργαλείων και η διαφάνεια στις διαδικασίες είναι κρίσιμα στοιχεία για να μεταφραστεί η αύξηση των εσόδων σε κοινωνικά αποδεκτές και οικονομικά βιώσιμες πρακτικές.

Συμπερασματικά, η έκθεση της Επιτροπής επιβεβαιώνει ότι οι μεταρρυθμίσεις στην Ελλάδα αποδίδουν μετρήσιμα αποτελέσματα στον τομέα των φορολογικών εσόδων, αλλά υπογραμμίζει παράλληλα την ανάγκη για συνεχή βελτίωση των υπηρεσιών προς τους φορολογούμενους και για διατήρηση της ισορροπίας μεταξύ ελέγχων και φορολογικής βεβαιότητας.