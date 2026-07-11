Έντονες αντιδράσεις για ομπρέλες και καντίνα στην παραλία Τρυπητής της Πάρου

Κατά της παραχώρησης αιγιαλού στην Τρυπητή τάσσεται η κοινότητα Αγκαιριάς, επικαλούμενη κανονιστικές αποφάσεις του Δήμου και κινδύνους για το φυσικό περιβάλλον και τις υποδομές της μικρής παραλίας.

Τοπική κοινότητα ζητά ακύρωση παραχώρησης

Σφοδρές αντιδράσεις έχει προκαλέσει στην Πάρο η πρόσφατη εμφάνιση ομπρελοκαθισμάτων και κινητής καντίνας στη μικρή παραλία της Τρυπητής, μετά από την παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού σε ιδιώτη. Η κοινότητα Αγκαιριάς απέστειλε επιστολή με την οποία ζητά την άμεση ακύρωση της παραχώρησης, υποστηρίζοντας ότι η απόφαση έρχεται σε αντίθεση με προηγούμενες αποφάσεις του Δήμου και θέτει σε κίνδυνο το μοναδικό φυσικό τοπίο της περιοχής.

«Η απόφαση είναι απαράδεκτη για πλήθος λόγων»,

Στην επιστολή επισημαίνεται πρώτον η πιθανή παραβίαση της 336/2024 Κανονιστικής Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Πάρου (πρωτ. 1241/23-1-2025), σύμφωνα με την οποία δεν χορηγούνται άδειες για στάσιμη ή κινητή καντίνα εντός ορίων των δημοτικών κοινοτήτων και του αιγιαλού. Η κοινότητα υποστηρίζει ότι η Κτηματική Υπηρεσία πρέπει να εναρμονίζεται με τις τοπικές αποφάσεις που αφορούν τη διαχείριση των κοινόχρηστων χώρων.

Δεύτερον, τονίζεται ο ιδιαίτερος χαρακτήρας της Τρυπητής: πρόκειται για μικρή, οικογενειακή και σχετικά απομονωμένη παραλία, με περιορισμένη προσβασιμότητα για αυτοκίνητα και χωρίς βασικές υποδομές. Στην τοποθεσία υπάρχουν, όπως αναφέρεται, υπόγειες αναβλύσεις γλυκού νερού που διαμορφώνουν ευαίσθητο υποθαλάσσιο περιβάλλον και συμβάλλουν στην καθαρότητα των υδάτων.

Οι κάτοικοι εκφράζουν ανησυχία ότι η λειτουργία καντίνας σε συνδυασμό με την εγκατάσταση ομπρελών και ξαπλώστρων, χωρίς διαθέσιμα δίκτυα ύδρευσης, αποχέτευσης και ηλεκτρικού, θα αλλοιώσει μόνιμα το φυσιογνωμικό και περιβαλλοντικό αποτύπωμα της περιοχής.

Νομικό πλαίσιο: Αναφορά στην 336/2024 απόφαση του Δ.Σ. Πάρου (πρωτ. 1241/23-1-2025).

Αναφορά στην 336/2024 απόφαση του Δ.Σ. Πάρου (πρωτ. 1241/23-1-2025). Περιβάλλον: Υπόγειες αναβλύσεις γλυκού νερού και παρθένος χαρακτήρας της παραλίας.

Υπόγειες αναβλύσεις γλυκού νερού και παρθένος χαρακτήρας της παραλίας. Υποδομές: Έλλειψη ρεύματος, ύδρευσης και αποχέτευσης στην περιοχή.

Η κοινότητα ζητά από τις αρμόδιες υπηρεσίες να επανεξετάσουν την παραχώρηση και να τηρήσουν την τοπική νομοθεσία και τις αποφάσεις του Δήμου Πάρου, ώστε να διασφαλιστεί η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και η πρόσβαση των κατοίκων και επισκεπτών σε αυτή τη μικρή αλλά ιδιαίτερης σημασίας παραλία.

Στοιχείο Πληροφορία Κανονιστική Απόφαση 336/2024 Πρωτόκολλο 1241/23-1-2025 Θέση Τρυπητή, Πάρος

Το θέμα αναμένεται να απασχολήσει το τοπικό συμβούλιο και τις υπηρεσίες που διαχειρίζονται τον αιγιαλό. Για την τοπική κοινωνία, η εξέλιξη αυτή εγείρει ευρύτερα ερωτήματα σχετικά με τη διαχείριση των μικρών παραλιών του νησιού και την ισορροπία μεταξύ τουριστικής χρήσης και προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος.