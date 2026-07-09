Εντοπίστηκε πλήρως εξοπλισμένη υδροπονική εγκατάσταση κάνναβης — Συνελήφθη 47χρονος στην Αττική

Σε επέμβαση των λιμενικών και της Περιφερειακής Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών βρέθηκε πλήρης εγκατάσταση παραγωγής κάνναβης με μεγάλη ποσότητα φυτικών αποσπασμάτων και εξοπλισμό. Ο 47χρονος συνελήφθη και η προανάκριση συνεχίζεται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά.

Μια εικόνα που πολλοί πολίτες έχουν στο μυαλό όταν ακούνε για παράνομες καλλιέργειες δεν ήταν πλέον θεωρητική: σε νόμιμη έρευνα οικίας εντοπίστηκε και κατασχέθηκε πλήρως εξοπλισμένη εγκατάσταση για παραγωγή κάνναβης με μέθοδο υδροπονίας, ενώ ένας 47χρονος άνδρας οδηγήθηκε στη σύλληψη. Η επιχείρηση διεξήχθη από στελέχη της Περιφερειακής Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών (Π.Ο.ΔΙ.Ν.) και το Γραφείο Ασφάλειας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά.

Τα ευρήματα της έρευνας και οι κατασχέσεις

Κατά την έρευνα, παρουσία δικαστικού λειτουργού και με τη συνδρομή του σκύλου ανίχνευσης ναρκωτικών «ΚΕΛΛΥ», εντοπίστηκαν μεγάλες ποσότητες φυτικών αποσπασμάτων κάνναβης και εξοπλισμός οργάνωσης και συσκευασίας. Σημειώθηκαν κατασχέσεις που αποτυπώνουν την έκταση της εγκατάστασης και την προοπτική διάθεσης των προϊόντων στην αγορά.

Είδος Συνολικό μικτό βάρος / Ποσότητα Γυάλινα δοχεία με φυτικά αποσπάσματα 6.890 γραμμάρια (έξι γυάλινα δοχεία) Σακούλα με αποσπάσματα κάνναβης 258 γραμμάρια Νάιλον συσκευασίες με αποσπάσματα 141 γραμμάρια (8 συσκευασίες) Χάρτινο κυτίο με αποσπάσματα 89 γραμμάρια Πλαστικές συσκευασίες με κατεργασμένη κάνναβη 62 γραμμάρια (2 συσκευασίες) Νάιλον συσκευασία με κέικ κάνναβης 17 γραμμάρια

Επιπλέον, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

πλήθος σπόρων κάνναβης,

ένα αεροβόλο όπλο με βαλιτσάκι μεταφοράς και τρία κουτιά με φυσίγγια 4,5 cal ,

, δύο ζυγαριές ακριβείας και πλήθος κενών πλαστικών συσκευασιών,

μία συσκευή κινητής τηλεφωνίας.

Πώς εντοπίστηκε η εγκατάσταση

Η έρευνα έγινε μετά από αξιοποίηση πληροφοριών, στο πλαίσιο στοχευμένων ενεργειών των διωκτικών αρχών. Εκτός από τον κύριο χώρο της οικίας, οι αρχές ερεύνησαν και έναν αποθηκευτικό χώρο πίσω από την κύρια κατοικία, όπου είχε στηθεί η υδροπονική δομή. Η εγκατάσταση αποσυναρμολογήθηκε επιτόπου και τα επιμέρους στοιχεία της κατασχέθηκαν.

Συνέπειες και επόμενα βήματα

Την προανάκριση διενεργεί το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά. Η υπόθεση θα έχει νομικές και πιθανές ποινικές συνέπειες για τον συλληφθέντα, ενώ τα ευρήματα θα εξεταστούν για να διαπιστωθεί η προέλευση, η έκταση και η τυχόν σύνδεση με δίκτυα διακίνησης. Η κατάσχεση εξοπλισμού και πρώτων υλών περιορίζει τη δυνατότητα άμεσης παραγωγής και διάθεσης, αλλά η έρευνα αναμένεται να συνεχιστεί για να αποσαφηνιστούν οι διαδρομές εφοδιασμού και διάθεσης.

Για την τοπική κοινωνία, τέτοιου είδους επιχειρήσεις δείχνουν ότι τα δίκτυα παραγωγής και διακίνησης αντιμετωπίζονται με συντονισμένες ενέργειες, όμως παραμένει η ανησυχία για την ύπαρξη παρόμοιων εγκαταστάσεων σε άλλες περιοχές. Η ενημέρωση από τις αρχές και η συνεργασία με πολίτες που παρέχουν πληροφορίες παραμένουν κρίσιμες για την επιτυχία αντίστοιχων επιχειρήσεων.