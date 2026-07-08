Επεισοδιακή καταδίωξη στο Άργος: τραυματισμός οδηγού, δύο αστυνομικοί υπό δίωξη

Καταδίωξη στο Άργος κατέληξε σε ανταλλαγή πυροβολισμών και τραυματισμό του οδηγού· οι αστυνομικοί συνελήφθησαν και ξεκίνησαν πειθαρχικές και ποινικές διαδικασίες.

Από τον δρόμο στο νοσοκομείο — η καταδίωξη που άναψε συζήτηση

Μια εικόνα που γνωρίζουμε όλοι: ένα όχημα προσπαθεί να αποφύγει έλεγχο και η κίνηση στο δρόμο γίνεται επικίνδυνη για περαστικούς και αστυνομικούς. Στο Άργος, το πρωί της 8 Ιουλίου 2026, αυτή η εικόνα εξελίχθηκε σε επεισοδιακή καταδίωξη με χρήση όπλων και τραυματισμό του οδηγού.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, αστυνομικοί της ΟΠΚΕ Αργολίδας προσπάθησαν να ελέγξουν όχημα, αλλά ο οδηγός δεν συμμορφώθηκε και ανέπτυξε ταχύτητα, επιχειρώντας μάλιστα να εμβολίσει αστυνομικούς και υπηρεσιακά οχήματα. Ακολούθησε καταδίωξη, στην οποία το όχημα κινήθηκε «με ιδιαίτερα επικίνδυνο τρόπο» και τελικά εγκλωβίστηκε από περιπολικά. Ο οδηγός εγκατέλειψε το όχημα και προσπάθησε να διαφύγει πεζός, αναρριχόμενος σε μαντρότοιχο.

Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου, δύο αστυνομικοί έκαναν χρήση του υπηρεσιακού τους οπλισμού με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του άνδρα. Στο σημείο κλήθηκε ασθενοφόρο του Ε.Κ.Α.Β., που μετέφερε τον τραυματία σε νοσοκομείο και στη συνέχεια σε νοσηλευτικό ίδρυμα της Αττικής, όπου νοσηλεύεται.

Έρευνες, κατασχέσεις και διαδικασίες

Στη διαδρομή της διαφυγής βρέθηκε και κατασχέθηκε ένα αεροβόλο πιστόλι, το οποίο θα σταλεί για εργαστηριακή εξέταση στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών. Για το περιστατικό ενημερώθηκε ο αρμόδιος εισαγγελέας.

Στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας συνελήφθησαν οι δύο εμπλεκόμενοι αστυνομικοί. Σε βάρος τους σχηματίζεται δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και για βαριά σωματική βλάβη. Παράλληλα ξεκίνησε η προβλεπόμενη πειθαρχική διαδικασία για να διερευνηθούν οι ακριβείς συνθήκες της χρήσης όπλων και της εμπλοκής τους.

Χρονικό: Πρώτες πρωινές ώρες, 8 Ιουλίου 2026 — προσπάθεια ελέγχου και διαφυγή.

Πρώτες πρωινές ώρες, 8 Ιουλίου 2026 — προσπάθεια ελέγχου και διαφυγή. Αποτέλεσμα: Εγκλωβισμός οχήματος, εγκατάλειψη, τραυματισμός οδηγού.

Εγκλωβισμός οχήματος, εγκατάλειψη, τραυματισμός οδηγού. Διαδικασίες: Κατάσχεση αεροβόλου, εισαγγελική ενημέρωση, συλλήψεις αστυνομικών, πειθαρχική έρευνα.

Την προανάκριση έχει αναλάβει το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ναυπλίου με τη συνδρομή της Δ.Α.Ο.Ε., σύμφωνα με τις ανακοινώσεις.

Συμβολισμοί και επιπτώσεις

Το περιστατικό εγείρει ερωτήματα γύρω από τη χρήση βίας και όπλων από αστυνομικούς σε καταδιώξεις, τις διαδικασίες ελέγχου οχημάτων και την προστασία πολιτών και στελεχών της ΕΛ.ΑΣ. Η ταχεία παρέμβαση των εισαγγελικών και πειθαρχικών οργάνων είναι κρίσιμη για τη διαλεύκανση των ευθυνών και για την εμπέδωση της εμπιστοσύνης της κοινωνίας.

Σημείο Περιγραφή Έλεγχος Προσπάθεια στάσης σε όχημα — απόπειρα διαφυγής Καταδίωξη Επικίνδυνη οδήγηση και εμβολισμοί Κατακλείδα Εγκλωβισμός, πυροβολισμοί, τραυματισμός, συλλήψεις

Η υπόθεση θα εξελιχθεί νομικά και πειθαρχικά τις επόμενες ημέρες. Η κοινωνία παρακολουθεί, ζητώντας διαφάνεια και σαφείς απαντήσεις για το πώς και γιατί ένας έλεγχος κατέληξε σε σοβαρό επεισόδιο με τραυματισμό.