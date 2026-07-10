Η κατάρρευση εμπιστοσύνης: ΟΟΣΑ δείχνει ΜΜΕ στο 19% και κόμματα στο 15%

Η τελευταία έκθεση του ΟΟΣΑ καταγράφει πολύ χαμηλά ποσοστά αποδοχής για τα ΜΜΕ και τα κόμματα στην Ελλάδα. Η δημοκρατική λειτουργία, η ενημέρωση και η κοινωνική συνοχή τίθενται υπό αμφισβήτηση, ενώ η κοινωνία δείχνει ότι απομακρύνεται από θεσμούς και παραδοσιακά μέσα.

Μια καθημερινή εικόνα: στο καφενείο της γειτονιάς, η κουβέντα περιστρέφεται γύρω από την αίσθηση ότι «δεν μας λένε την αλήθεια». Αυτή η διάχυτη αμφιβολία αντανακλάται και σε στοιχειά που καταγράφει πρόσφατη έκθεση του ΟΟΣΑ: τα μέσα ενημέρωσης συγκεντρώνουν μόλις 19% αποδοχή από τους πολίτες και τα πολιτικά κόμματα βρίσκονται ακόμα πιο χαμηλά, με 15%.

Τι δείχνουν τα δεδομένα

Τα νούμερα αυτά δεν είναι απλώς στατιστικές εντυπώσεις· αποτελούν ένδειξη διάχυτης δυσπιστίας απέναντι σε θεσμούς που παραδοσιακά διαμορφώνουν τη δημόσια σφαίρα. Σύμφωνα με την έκθεση, οι πολίτες αξιολογούν με πολύ αρνητικό τρόπο την αξιοπιστία των μέσων και την εγκυρότητα των πολιτικών φορέων, μια τάση που συνοδεύεται από άλλες αρνητικές εξελίξεις: πτώση της συμμετοχής στις εκλογές και μείωση των πωλήσεων έντυπου τύπου.

Προφανείς και δύσκολες εξηγήσεις

Δύο λόγοι αναδεικνύονται ως κεντρικοί στην προσπάθεια να εξηγηθεί το φαινόμενο. Πρώτον, στην ποιότητα των φορέων: πολλοί από τους σημερινούς ηγέτες και δημοσιογράφους, όπως επισημαίνει η έκθεση και σχολιαστές, δεν ανταποκρίνονται στα κριτήρια που απαιτούν οι εποχές. Δεύτερον, η πιο κυνική ερμηνεία: η απώλεια εμπιστοσύνης δεν ενοχλεί όσους επιδιώκουν εξουσία, αρκεί να διατηρούν ένα επαρκές ακροατήριο που τους στηρίζει.

Αδυναμία αυτοδιόρθωσης: παρά την κριτική, τα πρότυπα συμπεριφοράς φαίνεται να μην αλλάζουν.

παρά την κριτική, τα πρότυπα συμπεριφοράς φαίνεται να μην αλλάζουν. Δημοκρατικό κόστος: η υποχώρηση της εμπιστοσύνης αποδυναμώνει τη δημοκρατική λειτουργία και την κοινωνική συνοχή.

η υποχώρηση της εμπιστοσύνης αποδυναμώνει τη δημοκρατική λειτουργία και την κοινωνική συνοχή. Οικονομικές ενδείξεις: λιγότεροι αναγνώστες και μειωμένη εκλογική συμμετοχή επιβεβαιώνουν το πρόβλημα.

Πινάκας: Βασικοί δείκτες εμπιστοσύνης

Θεσμός Ποσοστό αποδοχής (σύμφωνα με ΟΟΣΑ) Μέσα ενημέρωσης 19% Πολιτικά κόμματα 15%

Τα στοιχεία αυτά επαναφέρουν στο προσκήνιο κρίσιμα ερωτήματα: ποιος ελέγχει την ποιότητα της πληροφόρησης; πώς επανέρχεται η σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ πολιτών και θεσμών; και ποιοι μηχανισμοί μπορούν να αποκαταστήσουν την αξιοπιστία χωρίς να εκμεταλλεύονται τον θυμό ή τον φόβο.

Η κοινωνία, όπως παρατηρείται, δεν αρκείται πλέον στην επικριτική στάση: τη συνοδεύει αποστασιοποίηση — είτε με τη μείωση της προσέλευσης στις κάλπες, είτε με την εγκατάλειψη έντυπων μέσων. Η επόμενη μέρα απαιτεί απτά βήματα: ενίσχυση των θεσμών διαφάνειας, επαγγελματική αυτοδέσμευση των μέσων και των πολιτικών, εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες για την κριτική ανάγνωση της πληροφορίας. Χωρίς τέτοια βήματα, η εικόνα που καταγράφει ο ΟΟΣΑ κινδυνεύει να εδραιωθεί και να υπονομεύσει τη λειτουργία της δημόσιας ζωής.

Η προειδοποίηση της έκθεσης είναι σαφής: η χαμηλή αποδοχή δεν είναι απλώς μια κρίση αξιοπιστίας, αλλά δείκτης μεγαλύτερων ρηγματώσεων στον δημόσιο βίο. Αν δεν αντιμετωπιστεί, οι συνέπειες θα γίνουν ορατές στην καθημερινότητα των πολιτών και στον τρόπο που παίρνονται οι αποφάσεις για το κοινό καλό.