Καταγγελία νομικού για «θεσμικό ακρωτηριασμό» στην υπόθεση των υποκλοπών — ανησυχία για την ασφάλεια της ιδιωτικότητας

Ο ποινικολόγος Ζαχαρίας Κεσσές επισημαίνει ελλείψεις στις αρχές ελέγχου και δικαιοσύνης γύρω από τις υποθέσεις «predator», προειδοποιώντας ότι η απραξία πλήττει την εμπιστοσύνη των πολιτών και την εθνική ασφάλεια.

Μία καθημερινή εικόνα: ένας πολίτης που ανακαλύπτει ότι οι προσωπικές του συνομιλίες ενδέχεται να έχουν παραβιαστεί και δεν βρίσκει κανέναν αρμόδιο να τον καλέσει να καταθέσει ή να ελέγξει το κινητό του. Η περιγραφή αυτή, όπως την διατυπώνει ο νομικός Ζαχαρίας Κεσσές, αποτυπώνει μια ευρύτερη ανησυχία για το πώς αντιμετωπίζονται οι υποθέσεις υποκλοπών στη χώρα.

Τι καταγγέλλει ο νομικός

Ο κ. Κεσσές, που χειρίζεται μεγάλο μέρος των υποθέσεων θυμάτων του φακέλου «predator», δηλώνει ότι επί 5 χρόνια κανένα από τα αρμόδια όργανα — ούτε η ηγεσία της Δικαιοσύνης ούτε άλλες ελεγκτικές αρχές — δεν έχει καλέσει τα θύματα για κατάθεση ούτε έχει ζητήσει τα κινητά τους για έρευνα. Η εικόνα αυτή, σύμφωνα με τον νομικό, συνιστά έναν «θεσμικό ακρωτηριασμό» που πλήττει την εμπιστοσύνη και την ασφάλεια των πολιτών.

«Αυτός ο θεσμικός ακρωτηριασμός και η κατάπτωση θεσμών [...] αφορά όλη την κοινωνία»

Στη δημόσια συζήτηση εμπλέκονται και πρόσωπα με πολιτική και δημόσια διάσταση: αναφέρονται μεταξύ άλλων ο πρώην υπουργός Εσωτερικών Μάκης Βορίδης, ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς με σχετική προσφυγή, καθώς και ο ευρωβουλευτής Στέλιος Κούλογλου. Επιπλέον, υπάρχει αναφορά σε αγωγή 8 προσώπων, μεταξύ των οποίων δύο που κατείχαν κρίσιμα πόστα σε θέματα κρατικής ασφάλειας.

Συνέπειες για την κοινωνία και τους θεσμούς

Η καθυστέρηση ή η αποχή των αρμοδίων αρχών από έρευνες σε υποθέσεις με τόσο «δυνατά» ονόματα δημιουργεί, όπως υποστηρίζει ο κ. Κεσσές, ρήγμα στην αντίληψη της κοινής γνώμης για την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Αν οι πολίτες καταλαβαίνουν ότι και οι πιο ευαίσθητες περιπτώσεις παραβίασης της ιδιωτικότητας δεν ερευνώνται, τότε μειώνεται η εμπιστοσύνη στο κράτος δικαίου και ενισχύονται οι φόβοι για ανασφάλεια στην καθημερινή ζωή.

Απροκάλυπτη αδράνεια από ελεγκτικούς και δικαστικούς φορείς σύμφωνα με τον καταγγέλλοντα.

από ελεγκτικούς και δικαστικούς φορείς σύμφωνα με τον καταγγέλλοντα. Εμπλοκή δημόσιων προσώπων και νομικές κινήσεις που αυξάνουν την πολιτική διάσταση της υπόθεσης.

και νομικές κινήσεις που αυξάνουν την πολιτική διάσταση της υπόθεσης. Επιδείνωση της εμπιστοσύνης των πολιτών προς τους θεσμούς και τις αρχές προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Αν και η συζήτηση περιλαμβάνει πολιτικά και νομικά στοιχεία, η διάσταση που ξεχωρίζει είναι κοινωνική: η αίσθηση ότι η ιδιωτικότητα των πολιτών μπορεί να είναι εκτεθειμένη χωρίς επαρκή ανταπόκριση των κρατικών μηχανισμών. Το ζήτημα δεν είναι μόνον ποινικής ή πολιτικής φύσης, αλλά αφορά την καθημερινότητα και την ασφάλεια των ανθρώπων.

Θέμα Στοιχεία από την καταγγελία Διάρκεια άρνησης έρευνας 5 χρόνια Αγωγές/προσφυγές 8 προσώπων, ανάμεσά τους δύο με κρίσιμα πόστα ασφαλείας Πρόσωπα σε δημόσιο διάλογο Μ. Βορίδης, Α. Σαμαράς, Στ. Κούλογλου

Η δημόσια συζήτηση για τις υποκλοπές και τις ευθύνες των αρχών αναμένεται να συνεχιστεί, καθώς οι κοινωνικές επιπτώσεις της υπόθεσης επεκτείνονται πέρα από τα εμπλεκόμενα πρόσωπα και αγγίζουν το πώς οι πολίτες εμπιστεύονται την προστασία των δεδομένων τους. Η επόμενη φάση θα εξαρτηθεί από το αν οι αρμόδιες αρχές προχωρήσουν σε πρακτικά βήματα διερεύνησης και αν τα θύματα θα κληθούν να συνεισφέρουν στοιχεία που θα ξεκαθαρίσουν την έκταση των παραβιάσεων.