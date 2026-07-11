Μαρτσέλο και Πάρος: η συζήτηση για την ανάπτυξη και το δημόσιο αγαθό της γης

Η αντιπαράθεση για το Μαρτσέλο ανοίγει ευρύτερο διάλογο για το μοντέλο ανάπτυξης στο νησί, την ελεύθερη πρόσβαση στις ακτές και την προστασία του φυσικού και οικιστικού περιβάλλοντος.

Ευρύτερο ερώτημα για το μοντέλο ανάπτυξης

Η δημόσια συζήτηση γύρω από το Μαρτσέλο υπερβαίνει την έκταση μιας μεμονωμένης επένδυσης: τίθεται θεμελιώδες ερώτημα για το πώς θα διαχειριστούμε τη γη, τις παραλίες και τους φυσικούς πόρους της Πάρου. Στο κείμενο που κυκλοφόρησε τοπικά, η ΚΟΒ Πάρου επισημαίνει ότι ο τρέχων τρόπος ανάπτυξης αντιμετωπίζει κάθε σπιθαμή γης ως πεδίο επιχειρηματικής εκμετάλλευσης, με συνέπειες για την πρόσβαση και την προστασία του νησιού.

«Η συζήτηση που έχει ανοίξει γύρω από το Μαρτσέλο δεν αφορά μόνο μια συγκεκριμένη επένδυση ούτε μόνο μια παραλία της Πάρου.»

Το επιχείρημα επικεντρώνεται στην αντίθεση ανάμεσα σε όρους όπως «νομιμότητα», «βιωσιμότητα» και «τουριστικό προϊόν» και στο πώς αυτοί χρησιμοποιούνται για να προωθηθεί μια πολιτική που, κατά το κείμενο, εξυπηρετεί την ανταγωνιστικότητα και τα κέρδη μεγάλων ομίλων. Η θέση που διατυπώνεται είναι ότι όταν το κριτήριο είναι το επιχειρηματικό κέρδος, κινδυνεύουν να υποχωρήσουν η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, η ελεύθερη πρόσβαση στις ακτές και ο χαρακτήρας του νησιού.

Σημεία επιπτώσεων για την τοπική κοινωνία

Προσβασιμότητα: Κίνδυνος περιορισμού της ελεύθερης πρόσβασης στις ακτές, θέμα κρίσιμο για κατοίκους και επισκέπτες.

Κίνδυνος περιορισμού της ελεύθερης πρόσβασης στις ακτές, θέμα κρίσιμο για κατοίκους και επισκέπτες. Φυσικό και οικιστικό περιβάλλον: Πιέσεις σε προστατευόμενες ζώνες και παραδοσιακά τοπία που αποτελούν στοιχείο ταυτότητας του νησιού.

Πιέσεις σε προστατευόμενες ζώνες και παραδοσιακά τοπία που αποτελούν στοιχείο ταυτότητας του νησιού. Οικονομική διάσταση: Ενδεχόμενη μετατόπιση της τοπικής ανάπτυξης προς επιχειρηματικά μοντέλα που εξυπηρετούν μικρό αριθμό επενδυτών αντί των αναγκών των κατοίκων.

Το κείμενο προτείνει έναν εναλλακτικό δρόμο όπου η γη και οι φυσικοί πόροι θα θεωρούνται κοινωνικά αγαθά και θα αξιοποιούνται με γνώμονα τις ανάγκες των κατοίκων και τη διατήρηση του τόπου.

Πρακτικά ζητήματα και δημόσιος διάλογος

Η αντιπαράθεση για το Μαρτσέλο αναδεικνύει την ανάγκη για σαφείς κανόνες και διαφάνεια στη διαδικασία λήψης αποφάσεων που αφορούν χρήσεις γης. Για τους κατοίκους της Πάρου αυτό σημαίνει:

Αναβάθμιση της τοπικής ενημέρωσης και συμμετοχής στις αποφάσεις για μεγάλα έργα.

Επακριβής αποτύπωση των ζωνών προστασίας και εφαρμογή των περιβαλλοντικών όρων.

Συζήτηση για το πώς θα διασφαλίζεται η ελεύθερη πρόσβαση στις ακτές σε βάθος χρόνου.

Το ενημερωτικό υλικό που δόθηκε στη δημοσιότητα έχει ως στόχο να ενισχύσει τον δημόσιο διάλογο και να αναδείξει ότι το πραγματικό ερώτημα δεν είναι αν θα υπάρξει ανάπτυξη, αλλά ποιανού τις ανάγκες θα υπηρετεί αυτή η ανάπτυξη: των λίγων ή των πολλών.

Πρόκληση Τοπικός αντίκτυπος Απαιτούμενη παρέμβαση Εμπορευματοποίηση γης Περιορισμός δημόσιων χώρων, αύξηση κόστους γης Ρυθμίσεις προστασίας κοινόχρηστων πόρων Μείωση ελεύθερης πρόσβασης σε ακτές Απώλεια κοινωνικής χρήσης παραλιών Νομοθετική κατοχύρωση ελεύθερης πρόσβασης Πίεση στο φυσικό περιβάλλον Φθορά οικοσυστημάτων, αλλοίωση τοπίου Αυστηροί περιβαλλοντικοί όροι και έλεγχος

Η συζήτηση στην Πάρο δεν είναι ένα τοπικό επεισόδιο χωρίς συνέχεια· αφορά επιλογές που θα καθορίσουν την ποιότητα ζωής και την ταυτότητα του νησιού. Η ιδέα μιας «ήπιας» τουριστικής ανάπτυξης και της «βιωσιμότητας» τίθεται υπό αμφισβήτηση όταν αυτές οι έννοιες χρησιμοποιούνται χωρίς συγκεκριμένες δεσμεύσεις και μηχανισμούς ελέγχου.

Για τους κατοίκους και τους φορείς του νησιού, η επόμενη φάση θα απαιτήσει συστηματικό δημόσιο διάλογο, τεκμηριωμένες μελέτες και επαλήθευση των περιβαλλοντικών και κοινωνικών επιπτώσεων. Μόνο έτσι μπορεί να διασφαλιστεί ότι η ανάπτυξη θα υπηρετεί τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας και την προστασία του τόπου και όχι αποκλειστικά τα κέρδη λίγων.

Ναταλία Παυλίδου

Ανταποκρίτρια στην Πάρο, Show Time CY