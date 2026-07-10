Κινητοποίηση στο Μαρτσέλο: αντιδράσεις για μεγάλο ξενοδοχειακό έργο πάνω από την παραλία

Κάτοικοι και φορείς καλούν σε συγκέντρωση στην παραλία Μαρτσέλο ενάντια στην ανέγερση μεγάλου ξενοδοχειακού συγκροτήματος στη θέση «Βούτημα», που, όπως καταγγέλλουν, απειλεί το τοπίο, τις αμμοθίνες και την ελεύθερη πρόσβαση.

Συγκέντρωση και διαμαρτυρία στην παραλία Μαρτσέλο

Το ερχόμενο Κυριακή στις 11:00 π.μ. η παραλία Μαρτσέλο στην Παροικιά θα γίνει σημείο συνάντησης κατοίκων και συλλογικοτήτων που αντιτίθενται στην ανέγερση μεγάλου ξενοδοχειακού συγκροτήματος στη θέση «Βούτημα», πάνω από την παραλία. Οι διοργανωτές καλούν σε συγκέντρωση για την προστασία του φυσικού και του οικιστικού περιβάλλοντος και για την υπεράσπιση της πρόσβασης στις παραλίες.

Σύμφωνα με τις καταγγελίες που έχουν διατυπωθεί, το έργο εκτείνεται σε γη σχεδόν 28.000 τ.μ. και περιλαμβάνει πολυάριθμες εγκαταστάσεις, ανάμεσά τους πλήθος πισίνων, που έχουν προκαλέσει την οργή των πολιτών και το φόβο για μόνιμη αλλοίωση του τοπίου.

Οι επικριτές τονίζουν ότι το σχέδιο δεν σέβεται τους τοπικούς κανόνες πολεοδόμησης και ότι τμήμα του οικοπέδου καλύπτεται από χρήσεις όπου επιτρέπονται αποκλειστικά κατοικίες, εστιατόρια και καφενεία, όχι ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις. Επισημαίνουν επίσης ότι η όχληση στο περιβάλλον, στις αμμοθίνες και στην παραλία θα έχει μακροχρόνιες συνέπειες για την ποιότητα ζωής και τον χαρακτήρα του νησιού.

«Η επένδυση στο Μαρτσέλο είναι μια μεγάλη καταστροφή τόσο περιβαλλοντικά, όσο και αισθητικά. [...] Τέτοιας μορφής “φαραωνικές” επενδύσεις [...] μακροπρόθεσμα προκαλούν μεγαλύτερη ζημιά στη βασική δραστηριότητα του νησιού, τον τουρισμό».

Η τοπική κινητοποίηση συγκεντρώνει μέλη πολιτιστικών συλλόγων, φορείς και κατοίκους που διεκδικούν ελεύθερες παραλίες και τον σεβασμό των πολεοδομικών κανόνων. Στόχος τους είναι να αναδειχθούν οι οικολογικές επιπτώσεις, τα προβλήματα πρόσβασης και η αισθητική αλλοίωση του παραδοσιακού κυκλαδίτικου τοπίου.

Τοποθεσία: θέση «Βούτημα», πάνω από το Μαρτσέλο (Παροικιά).

θέση «Βούτημα», πάνω από το Μαρτσέλο (Παροικιά). Εμβαδόν οικοπέδου: περίπου 28.000 τ.μ.

περίπου Κυρίαρχα αιτήματα: προστασία παραλίας, σεβασμός πολεοδομικών όρων, διατήρηση φυσικού τοπίου.

προστασία παραλίας, σεβασμός πολεοδομικών όρων, διατήρηση φυσικού τοπίου. Ραντεβού κινητοποίησης: Μαρτσέλο, Κυριακή 11:00 π.μ.

Η διαμάχη εγείρει τεχνικά και νομικά ερωτήματα: ποια είναι τα όρια των επιτρεπόμενων χρήσεων σε κάθε τμήμα του γηπέδου, αν τηρούνται οι τοπικοί κανόνες δόμησης και οι διαδικασίες αδειοδότησης, καθώς και ποιος είναι ο ρόλος των αρμόδιων υπηρεσιών στην εποπτεία ενός τόσο μεγάλου έργου.

Για την τοπική κοινωνία, η συζήτηση δεν αφορά αποκλειστικά το συγκεκριμένο οικόπεδο· αντικατοπτρίζει ευρύτερη ανησυχία για την κατεύθυνση της ανάπτυξης στο νησί, την κλίμακα των επενδύσεων και την προστασία των δημόσιων χώρων. Οι κάτοικοι υποστηρίζουν ότι «φαραωνικά» έργα, πέρα από τις επιπτώσεις στο περιβάλλον, μπορούν να πλήξουν τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα του τουριστικού μοντέλου που βασίζεται στην εικόνα και την ποιότητα του προορισμού.

Η προγραμματισμένη συγκέντρωση αναμένεται να δώσει μια εικόνα του εύρους των κοινωνικών αντιδράσεων. Οι τοπικοί φορείς καλούνται επίσης να διεκδικήσουν σαφείς απαντήσεις από τις αρμόδιες υπηρεσίες για τα θέματα νομιμότητας και συμμόρφωσης με τις πολεοδομικές επιτρεπόμενες χρήσεις.

Στοιχείο Πληροφορία Ημερομηνία συνέλευσης Κυριακή, 11:00 π.μ. Τόπος Παραλία Μαρτσέλο, Παροικιά Εμβαδόν οικοπέδου ~28.000 τ.μ.

Η εξέλιξη της υπόθεσης θα έχει άμεσο ενδιαφέρον για τους μόνιμους κατοίκους αλλά και για την επισκεψιμότητα της Πάρου, καθώς αγγίζει κρίσιμα ζητήματα πρόσβασης σε παραλίες, προστασίας τοπίου και διατήρησης της ταυτότητας του νησιού. Παρακολουθούμε τις επόμενες κινήσεις των τοπικών αρχών και των εμπλεκομένων υπηρεσιών καθώς και την ανταπόκριση της κοινωνίας στην κινητοποίηση της Κυριακής.