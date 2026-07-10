Μητσοτάκης στην Βουλή για την ακρίβεια: απολογισμός και το σχέδιο απέναντι στο κόστος ζωής

Στην Ολομέλεια της Βουλής ο πρωθυπουργός θα απαντήσει στην επίκαιρη ερώτηση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ για την ακρίβεια. Το Μέγαρο Μαξίμου επιχειρεί να μεταφέρει τη συζήτηση σε στοιχεία και απολογισμό πολιτικών που, όπως υποστηρίζει, αντισταθμίζουν τις ανατιμήσεις.

Συζήτηση κορυφής στη Βουλή για το κόστος ζωής

Σήμερα νωρίς το πρωί, στις 10:30, το ενδιαφέρον στρέφεται στη Βουλή, όπου ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα απευθυνθεί στην Ολομέλεια για να απαντήσει στην επίκαιρη ερώτηση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη, με αντικείμενο την ακρίβεια και το κόστος ζωής. Η κυβέρνηση αντιμετωπίζει τη συζήτηση όχι ως μια συνηθισμένη κοινοβουλευτική αντιπαράθεση, αλλά ως ευκαιρία να παρουσιάσει τον οικονομικό απολογισμό και το σχέδιο για τους επόμενους μήνες.

Σύμφωνα με διαρροές από το Μέγαρο Μαξίμου, ο πρωθυπουργός θα επιχειρήσει να μετατοπίσει τη συζήτηση από την πολιτική αντιπαράθεση στην παρουσίαση «πραγματικών στοιχείων» σχετικά με την πορεία της οικονομίας και την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Η επιχειρηματολογία που προετοιμάζεται περιλαμβάνει την ανάγκη για συνολική αξιολόγηση των δεδομένων, αποφεύγοντας αποσπασματικές αναφορές σε περιόδους με έντονες αυξομειώσεις τιμών.

Κεντρικό μήνυμα: ο απολογισμός της τελευταίας εξαετίας ως απόδειξη αποτελεσματικότητας μέτρων.

ο απολογισμός της τελευταίας εξαετίας ως απόδειξη αποτελεσματικότητας μέτρων. Επίκεντρο: σύνδεση της εθνικής εμπειρίας με διεθνείς πιέσεις και γεωπολιτική αστάθεια.

σύνδεση της εθνικής εμπειρίας με διεθνείς πιέσεις και γεωπολιτική αστάθεια. Στόχος: να καταδείξει ότι μισθολογικές αυξήσεις, φοροελαφρύνσεις και παρεμβάσεις «υπερκάλυψαν» τις ανατιμήσεις, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές.

Το Μαξίμου αναμένεται επίσης να αναγνωρίσει ότι η εικόνα αυτή δεν αποτυπώνεται ομοιόμορφα σε όλα τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, αλλά οι ανακοινώσεις θα συνοδεύονται από στοιχεία τα οποία, όπως τονίζεται, υποστηρίζουν το κυβερνητικό αφήγημα.

Ώρα Γεγονός 10:30 Ομιλία του πρωθυπουργού στην Ολομέλεια για την ακρίβεια

Για τους πολίτες και τους επιχειρηματίες, η συζήτηση έχει πρακτική σημασία: από τη μια πλευρά θα τεθούν στο δημόσιο πεδίο τα μέτρα που η κυβέρνηση θεωρεί ότι αποσβέννυν τις αυξήσεις τιμών· από την άλλη, αντιπολιτευτικές παρεμβάσεις αναμένονται να επιμείνουν σε επιμέρους επιπτώσεις που συνεχίζουν να ταλαιπωρούν νοικοκυριά και εμπορικές επιχειρήσεις.

Οι καταναλωτές αναζητούν σαφήνεια για το πώς οι πολιτικές παρεμβάσεις θα μεταφραστούν σε μετρήσιμη ανακούφιση στο καλάθι της οικογένειας, ενώ οι έμποροι και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις περιμένουν διευκρινίσεις για φορολογικά και ρυθμιστικά μέτρα που επηρεάζουν λειτουργικά κόστη και ρευστότητα.

Η σημερινή αντιπαράθεση στη Βουλή θα λειτουργήσει, επομένως, ως δείκτης για την ικανότητα της κυβέρνησης να πείσει ότι διαθέτει συνολικό σχέδιο και για την ικανότητα της αντιπολίτευσης να επισημάνει κενά και πληγές στην καθημερινότητα του πολίτη. Οι επόμενοι μήνες, όπως τονίζεται από κυβερνητικές πηγές, θα δείξουν εάν οι εξαγγελίες θα συνοδευτούν από νέα, μετρήσιμα μέτρα ή αν η συζήτηση θα παραμείνει σε επίπεδο πολιτικής αντιπαράθεσης.