Μουντιάλ 2026: Στα προημιτελικά οι τελευταίοι οκτώ — Μέσι στην κορυφή των σκόρερ

Η φάση των προημιτελικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 ανοίγει την αυλαία της με τη Γαλλία στο Μαρόκο στη Βοστώνη, καθώς το τουρνουά μπαίνει στην τελική ευθεία και τρεις σταρ ξεχωρίζουν στη βαθμολογία των σκόρερ.

Το τουρνουά μπαίνει στην τελική ευθεία

Το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, η μεγαλύτερη διοργάνωση στην ιστορία του θεσμού, μπαίνει στη φάση που θα κρίνει τους διεκδικητές του τροπαίου: από τις 48 ομάδες που ξεκίνησαν, μόλις 8 συνεχίζουν. Η πρώτη προημιτελική αναμέτρηση, στη Βοστώνη, φέρνει απέναντι τη Γαλλία και το Μαρόκο και σηματοδοτεί την μετάβαση του τουρνουά από τον «μαραθώνιο» στον γρήγορο, κομβικό «σπριντ» προς τον τελικό στο στάδιο της Νέας Υόρκης/Νιου Τζέρσεϊ.

Αστέρες και στατιστικά

Τρεις από τους πλέον προβεβλημένους παίκτες του παγκόσμιου ποδοσφαίρου ξεχωρίζουν στη λίστα των σκόρερ: ο Λιονέλ Μέσι προηγείται με 8 γκολ, ενώ ο Κιλιάν Μπαπέ και ο Έρλινγκ Χάαλαντ έχουν από 7 γκολ ο καθένας. Οι επιδόσεις αυτές αντικατοπτρίζουν όχι μόνο ατομική έμπνευση αλλά και την επιθετική τάση που έχει χαρακτηρίσει αρκετές ομάδες σε αυτό το Μουντιάλ.

Παίκτης Γκολ Λ. Μέσι 8 Κ. Μπαπέ 7 E. Χάαλαντ 7

Ιστορική ανατροπή στην ιεραρχία

Το τουρνουά καταγράφει μια αξιοσημείωτη ανατροπή: για πρώτη φορά σε Παγκόσμιο Κύπελλο ούτε η Γερμανία ούτε η Βραζιλία βρίσκονται στα προημιτελικά. Πρόκειται για μια εξέλιξη με ιστορική βαρύτητα, δεδομένου ότι σε πολυάριθμες διοργανώσεις οι δύο αυτές δυνάμεις συνυπήρχαν συχνά ως βασικοί πρωταγωνιστές. Η απουσία τους ανοίγει χώρο για νέες αφηγήσεις και για ομάδες που διεκδικούν την κορυφή σε ένα πιο «ανοικτό» τουρνουά.

Οκτώ ομάδες στην τελική φάση πριν τα ημιτελικά.

ομάδες στην τελική φάση πριν τα ημιτελικά. Τρεις μεγάλοι σκόρεριτς πρωταγωνιστούν στη βαθμολογία γκολ.

Η ιστορική απουσία Βραζιλίας και Γερμανίας αλλάζει τις ισορροπίες.

Συνέπειες και δρόμος προς τον τελικό

Η απουσία των παραδοσιακών «γιγάντων» δημιουργεί ευκαιρίες αλλά και μεγαλύτερη αβεβαιότητα: ομάδες που θεωρούνταν δεύτερης γραμμής τώρα καλούνται να διαχειριστούν την πίεση και την ευκαιρία για υπέρβαση. Επίσης, η παρουσία ισχυρών αστεριών στην κορυφή των σκόρερ προσθέτει ενδιαφέρον στην τηλεθέαση και στο εμπορικό σκέλος της διοργάνωσης, ενώ επηρεάζει το πλάνο των αντιπάλων όσον αφορά τα αμυντικά πλάνα και την τακτική.

Καθώς η διοργάνωση προχωρά, κάθε αγώνας αποκτά μεγαλύτερο βάρος: τα λάθη είναι λιγότερο συγχωρητά και οι τακτικές αποφάσεις των προπονητών, όπως και οι επιδόσεις των πρωταγωνιστών, αναμένεται να κρίνουν την πορεία προς τη 19η Ιουλίου και το τελικό ραντεβού στο Νιου Τζέρσεϊ.