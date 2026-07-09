Νέα δημόσια έργα σε Θεσσαλονίκη: δέντρα, προσβάσιμες ράμπες και πάρκα από την Πειραιώς

Συνεργασία Δήμου Θεσσαλονίκης και Τράπεζας Πειραιώς υλοποιεί παρεμβάσεις σε κοινόχρηστους χώρους με στόχο την αύξηση πρασίνου, την προσβασιμότητα και την αισθητική αναβάθμιση σε Β΄ και Ε΄ Δημοτική Κοινότητα.

Δωρεά και έργα δημόσιου χώρου με στόχο την ποιότητα ζωής

Η συνεργασία του Δήμου Θεσσαλονίκης με την Τράπεζα Πειραιώς, στο πλαίσιο του προγράμματος εταιρικής κοινωνικής ευθύνης της τράπεζας, έχει αποδώσει σειρά παρεμβάσεων σε δημόσιους χώρους, με έμφαση σε πράσινες και προσβάσιμες υποδομές. Με δωρεά της τράπεζας ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση εργασιών στη Β' Δημοτική Κοινότητα και έχουν προγραμματιστεί αντίστοιχες παρεμβάσεις στην Ε' Δημοτική Κοινότητα.

Στα έργα που παραδόθηκαν περιλαμβάνεται η νέα παιδική χαρά στην οδό Δάμωνος 16, παρουσία του δημάρχου Στέλιου Αγγελούδη και του διευθύνοντος συμβούλου της Πειραιώς, Χρήστου Μεγάλου. Παράλληλα, στην Casa Bianca – Δημοτική Πινακοθήκη παρουσιάστηκε ο κύκλος παρεμβάσεων που έχουν ήδη γίνει και ο σχεδιασμός των μελλοντικών.

Κύριες παρεμβάσεις και αριθμητικά στοιχεία

Οι εργασίες εστίασαν σε αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση, ενίσχυση πρασίνου, βελτίωση προσβασιμότητας και ανάδειξη ιστορικών στοιχείων της περιοχής. Συγκεκριμένα υλοποιήθηκαν:

Κατασκευή 56 ραμπών ΑμεΑ σε κεντρικές οδούς.

σε κεντρικές οδούς. Αποκατάσταση φθορών σε πεζοδρόμια και τοποθέτηση εμποδίων στάθμευσης για την αποτροπή παράνομης στάθμευσης.

Τοποθέτηση 100 παγκακιών σε κοινόχρηστους χώρους.

σε κοινόχρηστους χώρους. Φύτευση 350 δέντρων σε δενδροδόχους και πάρκα.

σε δενδροδόχους και πάρκα. Τοποθέτηση 9 Δεικτών Μνήμης σε κτίρια αρχιτεκτονικής κληρονομιάς.

σε κτίρια αρχιτεκτονικής κληρονομιάς. Σχεδιασμός και δρομολόγηση 2 πάρκων τσέπης και 2 παιδικών χαρών στην Ε' Δημοτική Κοινότητα.

Παρέμβαση Αριθμός Ράμπες ΑμεΑ 56 Παγκακια 100 Δέντρα 350 Δείκτες Μνήμης 9 Πάρκα τσέπης 2 Παιδικές χαρές (προς υλοποίηση) 2

Επιπλέον, τα έργα περιλαμβάνουν την ανάδειξη ιστορικών τοπόσημων, βελτιώσεις πεζοδρομίων και καλλιτεχνικές τοιχογραφίες με στόχο να συνδεθεί ο δημόσιος χώρος με την ταυτότητα της πόλης. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στο mural με τίτλο «Συνύπαρξη», έργο του street artist Θέμη Κωνσταντινόπουλου, το οποίο επικεντρώνεται στην ιστορία και το αστικό τοπίο του Θερμαϊκού.

Προκλήσεις και προσδοκίες

Οι παρεμβάσεις αναβαθμίζουν την καθημερινότητα και μπορούν να βελτιώσουν μικροκλίματα μέσα στην πόλη, ωστόσο το όφελος εξαρτάται από τη συνέχεια συντήρησης και τον τρόπο ένταξης των έργων σε συνολικό σχέδιο αστικής βιώσιμης ανάπτυξης. Η φύτευση 350 δέντρων αποτελεί θετικό βήμα για αύξηση της σκιάς και του αστικού πρασίνου, αλλά απαιτείται σχεδιασμός για την επιλογή ειδών, την άρδευση και τη μακροχρόνια φροντίδα.

Η συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, όπως αποτυπώνεται σε αυτό το πρόγραμμα, δίνει γρήγορα αποτελέσματα σε τοπικό επίπεδο. Κύριος όρος επιτυχίας παραμένει η ενσωμάτωση τέτοιων παρεμβάσεων σε ένα συνεκτικό σχέδιο που θα προάγει την προσβασιμότητα, την ανθεκτικότητα της πόλης στην κλιματική αλλαγή και τη διατήρηση της πολιτιστικής μνήμης.