Νυχτερινές αποκλειστικές ρυθμίσεις στον Α/Κ Μεταμόρφωσης: πώς θα κινούνται οι οδηγοί

Η Νέα Αττική Οδός ανακοίνωσε προσωρινές νυχτερινές απαγορεύσεις εξόδων προς την Αθηνών–Λαμίας στον κόμβο Μεταμόρφωσης, λόγω εργασιών τροποποίησης. Οι ρυθμίσεις ισχύουν τη Δευτέρα 13 και την Τρίτη 14 Ιουλίου μεταξύ 22:00 και 06:00.

Μια κοινή διαδρομή στην επιστροφή από τη δουλειά ή τις βραδινές μετακινήσεις μπορεί να βρεθεί διαφορετική για δύο διαδοχικές νύχτες. Η Νέα Αττική Οδός ανακοίνωσε προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον Α/Κ Μεταμόρφωσης (Α6), με αποτέλεσμα οι έξοδοι προς την Αθηνών–Λαμίας (Α.Θ.Ε.) προς Λαμία να παραμένουν κλειστές κατά τις νυχτερινές ώρες.

Συγκεκριμένα, οι εργασίες τροποποίησης του κόμβου θα πραγματοποιηθούν αποκλειστικά τη νύχτα, από τις 22:00 έως τις 06:00, τη Δευτέρα 13 Ιουλίου και την Τρίτη 14 Ιουλίου. Στόχος των παρεμβάσεων είναι η ανασχεδίαση των εξόδων του κόμβου για τη βελτίωση της ροής και της ασφάλειας, ενώ η εταιρεία δηλώνει ότι έχουν ληφθεί τα αναγκαία μέτρα σήμανσης και ασφάλειας.

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι οδηγοί

Οι οδηγοί που κινούνται μέσω της Αττικής Οδού από διευθύνσεις όπως το Μαρκόπουλο ή την Ελευσίνα και έχουν προορισμό την Αθηνών–Λαμίας με κατεύθυνση προς Λαμία, δεν θα μπορούν να βγουν στον συνήθη ανισόπεδο κόμβο. Αντιθέτως, θα πρέπει να ακολουθήσουν προσωρινή παράκαμψη και να πραγματοποιήσουν αναστροφή σύμφωνα με την ανακοινωθείσα οδό αποκλεισμού.

Εναλλακτική πορεία: έξοδος προς Πειραιά και αναστροφή στο ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας .

. Ώρες εφαρμογής: 22:00–06:00 τις νύχτες 13 και 14 Ιουλίου.

τις νύχτες 13 και 14 Ιουλίου. Ισχύουν προσωρινές σημάνσεις και μέτρα ασφάλειας από τη διαχειρίστρια εταιρεία.

Οι αρχές και η εταιρεία έχουν τοποθετήσει σχετικές πινακίδες και σημάδια για να καθοδηγήσουν τους οδηγούς, ωστόσο σε ώρες αιχμής ή σε περίπτωση αυξημένης κίνησης συνιστάται προσοχή και ενδεχόμενη επιλογή εναλλακτικών διαδρομών νωρίτερα ή αργότερα από τα καθορισμένα ωράρια.

Σύντομος οδηγός για τη διαδρομή

Ημέρα Ώρες Αλλαγή Δευτέρα 13/7 22:00–06:00 Έξοδοι προς Α.Θ.Ε. (προς Λαμία) κλειστές – έξοδος προς Πειραιά + αναστροφή Ν. Φιλαδέλφεια Τρίτη 14/7 22:00–06:00 Ίδια ρύθμιση με τη Δευτέρα

Οι παρεμβάσεις αυτές, παρότι προσωρινές, υπενθυμίζουν τη σημασία του προγραμματισμού στις μετακινήσεις της Αττικής. Οποιαδήποτε άλλη ενημέρωση ή αλλαγή θα ανακοινωθεί από τη διαχειρίστρια εταιρεία και τις αρμόδιες υπηρεσίες. Οι οδηγοί καλούνται να τηρούν τις σημερινές οδηγοί σημάνσεις και να προσαρμόζουν την πορεία τους σύμφωνα με τις υποδείξεις για την αποφυγή καθυστερήσεων και κινδύνων.