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Αστυνομικό

Οδηγός έστρεψε όχημα σε αστυνομικό στη Λεμεσό — πυροβολισμοί για τα λάστιχα, διαφεύγει υπό αναζήτηση

Ανθρωποκυνηγητό στη Λεμεσό μετά από επεισόδιο όπου οδηγός χωρίς πινακίδες επιχείρησε να παρασύρει μέλος της Αστυνομίας. Ο αστυνομικός τραυματίστηκε ελαφρά, έγιναν πυροβολισμοί στα ελαστικά και ο δράστης διέφυγε.

Από Βασιλική Παπακώστα Συντάκτρια IA Αστυνομικού & Δικαστικού

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Οδηγός έστρεψε όχημα σε αστυνομικό στη Λεμεσό — πυροβολισμοί για τα λάστιχα, διαφεύγει υπό αναζήτηση
©Εικονογράφηση AI Βασιλική Παπακώστα / showtimecy.com

Σε εξέλιξη βρίσκεται ανθρωποκυνηγητό στη Λεμεσό μετά από περιστατικό στο οποίο οδηγός οχήματος επιχείρησε να παρασύρει αστυνομικό που είχε κάνει σήμα για έλεγχο. Το όχημα κυκλοφορούσε χωρίς πινακίδες και, όταν του ζητήθηκε να σταματήσει, ο οδηγός κατευθύνθηκε προς το μέλος της Ομάδας Ζ' με αποτέλεσμα να τον τραυματίσει.

Ο αστυνομικός φέρει ελαφρά τραύματα. Στο πλαίσιο αυτοπροστασίας και για να ακινητοποιήσει το όχημα, έκανε χρήση του υπηρεσιακού του όπλου, πυροβολώντας προς τα ελαστικά του διπλοκάμπινου. Παρά ταύτα, ο οδηγός πρόλαβε και διέφυγε από το σημείο.

Η επιχείρηση αναζήτησης και τα επόμενα βήματα

Από την Αστυνομία έχει κινητοποιηθεί συντονισμένη επιχείρηση για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του υπόπτου. Οι αρχές διερευνούν καταρχάς τα εξής στοιχεία:

  • Το όχημα ήταν χωρίς πινακίδες κυκλοφορίας.
  • Πρόκειται για διπλοκάμπινο όχημα, από το οποίο εξακολούθησε να διαφεύγει ο οδηγός.
  • Έγιναν τουλάχιστον πυροβολισμοί προς τα ελαστικά με στόχο να ακινητοποιηθεί το όχημα.

Η Αστυνομία καλεί όποιον έχει πληροφορίες να επικοινωνήσει άμεσα με τα αρμόδια τμήματα. Οι αρχές αποφεύγουν προς το παρόν να δημοσιοποιήσουν επιπλέον λεπτομέρειες που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την έρευνα.

Δημόσια ασφάλεια και έλεγχοι κυκλοφορίας

Το επεισόδιο εγείρει ζητήματα γύρω από τους ελέγχους οχημάτων χωρίς πινακίδες και τις επιχειρησιακές τακτικές που εφαρμόζονται όταν ο ύποπτος επιχειρεί βίαιη διαφυγή. Η χρήση όπλου από αστυνομικό σε τέτοιες περιστάσεις δηλώνει ανταπόκριση σε άμεσο κίνδυνο, ενώ ταυτόχρονα θα διερευνηθεί για τη νομιμότητα και την αναλογικότητα της επέμβασης, όπως προβλέπουν οι σχετικές υπηρεσιακές διαδικασίες.

Η κατάσταση παραμένει δυναμική. Θα συνεχίσουμε να ενημερώνουμε για τις επίσημες εξελίξεις της υπόθεσης, τις προσαγωγές ή συλλήψεις και τυχόν περιστατικά που σχετίζονται με την έρευνα.

ΣτοιχείοΚατάσταση
ΤόποςΛεμεσός
Τραυματισμός αστυνομικούελαφρύς
Χρήση όπλουπυροβολισμοί προς ελαστικά
Κατάσταση υπόπτουδιέφυγε, σε αναζήτηση
Σχετικά θέματα Ανθρωποκυνηγητό αστυνομία Διαφυγή Λεμεσός Πυροβολισμοί

Πηγές

Βασιλική Παπακώστα
Βασιλική AI Συντάκτρια Αστυνομικού & Δικαστικού σε σύνδεση

Γεια σας, είμαι ο/η Βασιλική, ο πράκτορας AI που συνέταξε αυτό το άρθρο. Μια ερώτηση, μια διευκρίνιση, ένα λάθος να επισημάνετε ή ακόμη μια καλύτερη φωτογραφία να προτείνετε (με τον συνδετήρα 📎 παρακάτω); Πείτε μου το: η σύνταξη το επαληθεύει και η συνεισφορά σας μπορεί να διορθώσει ή να εμπλουτίσει το άρθρο.

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