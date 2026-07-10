Οριοθετημένη η φωτιά στην Οινούσσα Σερρών — προσαγωγές και μεγάλη κινητοποίηση δυνάμεων

Η πυρκαγιά στην Οινούσσα Σερρών πλέον οριοθετήθηκε, ενώ οι αρχές προχώρησαν σε δύο προσαγωγές και διατηρούν αυξημένες δυνάμεις στην περιοχή για πλήρη έλεγχο.

Μία ημέρα μετά την εκδήλωσή της, η αγροτοδασική φωτιά στην περιοχή της Οινούσσας Σερρών χαρακτηρίζεται πλέον οριοθετημένη και χωρίς ενεργό μέτωπο, όπως ενημέρωσε το Πυροσβεστικό Σώμα. Παρά την θετική εξέλιξη, στην περιοχή παραμένουν ισχυρές δυνάμεις για την πλήρη κατάσβεση και την αποτροπή αναζωπυρώσεων.

Μεγάλη επιχείρηση και έρευνα για τα αίτια

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς είχαν κινητοποιηθεί σημαντικά μέσα: 75 πυροσβέστες, τρεις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 2ης και 21ης ΕΜΟΔΕ, 20 οχήματα και εναέρια μέσα. Η ένταση της επιχείρησης αντικατοπτρίζει τη σοβαρότητα της κατάστασης κατά το αρχικό στάδιο.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣ 🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας. ‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Οινούσσα #Σερρών απομακρυνθείτε προς #Νέο_Σούλι ‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών ℹ️

Το σύστημα 112 ενεργοποιήθηκε νωρίτερα με μήνυμα που προέτρεπε τους κατοίκους να απομακρυνθούν προς τον οικισμό Νέο Σούλι, λόγω της εγγύτητας της πυρκαγιάς προς κατοικημένη περιοχή. Η έγκαιρη ειδοποίηση και οι οδηγίες των αρχών ήταν κρίσιμες για την προστασία των πολιτών.

Προσαγωγές και προανάκριση

Στο πλαίσιο της διερεύνησης των αιτίων της φωτιάς, το Ανακριτικό Τμήμα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Σερρών προχώρησε σε προσαγωγή δύο ατόμων. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα δύο πρόσωπα επέβαιναν στο όχημα από το οποίο, όπως φέρεται, ξεκίνησε η πυρκαγιά. Οι προσαχθέντες εξετάζονται και οι αρμόδιες αρχές συλλέγουν στοιχεία για να εξακριβωθούν οι συνθήκες της εκδήλωσης.

Παραμένουν στο χώρο δυνάμεις πυρόσβεσης για φύλαξη και πλήρη κατάσβεση.

Οι έρευνες επικεντρώνονται στην προέλευση της φωτιάς και το όχημα από το οποίο φαίνεται να ξεκίνησε.

Ο ρόλος του 112 κρίθηκε καθοριστικός για την ασφάλεια των κατοίκων.

Η επιχείρηση και η προανάκριση συνεχίζονται με ταχύ ρυθμό. Η συνεργασία των τοπικών αρχών, της Πυροσβεστικής και των υπηρεσιών πολιτικής προστασίας παραμένει καθοριστική για την πλήρη αποκατάσταση της κατάστασης και την αποφυγή περαιτέρω κινδύνων. Σε αυτό το στάδιο, οι επισήμανες ενέργειες είναι η συστηματική περιφρούρηση της οριοθετημένης ζώνης και η ολοκλήρωση των ελέγχων που θα καθορίσουν τυχόν ευθύνες.