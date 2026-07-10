ΟΤΕ: κλιματική ουδετερότητα, 1,1 εκατ. ωφελούμενοι και 100% πράσινη ενέργεια το 2025

Ο Όμιλος ΟΤΕ δημοσιοποίησε τη Συμπληρωματική Πληροφόρηση για θέματα Βιώσιμης Ανάπτυξης, παρουσιάζοντας το 2025 ως έτος-ορόσημο με επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας για το πεδίο λειτουργίας και σημαντική πρόοδο σε κυκλική οικονομία και ψηφιακή συμπερίληψη.

Κεντρικά ευρήματα και πρακτικό αντίκτυπο

Ο Όμιλος ΟΤΕ δημοσίευσε τη Συμπληρωματική Πληροφόρηση για θέματα Βιώσιμης Ανάπτυξης, για δεύτερη συνεχή χρονιά, παρουσιάζοντας σειρά δεσμεύσεων και αποτελεσμάτων για το 2025. Μεταξύ των κυριότερων στοιχείων είναι η επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας για τις άμεσες και έμμεσες εκπομπές που σχετίζονται με τη λειτουργία του (πεδίο εφαρμογής 1 και 2), η μείωση εκπομπών κατά 80.000 τόνους CO₂e σε σχέση με το 2017 και η χρήση 100% ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές για τις λειτουργίες του ομίλου.

«Η βιώσιμη ανάπτυξη αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της καθημερινής μας λειτουργίας και του τρόπου με τον οποίο δημιουργούμε αξία... Μέσα από σύγχρονες ψηφιακές υποδομές, δράσεις ενεργειακής αποδοτικότητας, υπεύθυνη χρήση πόρων και πρωτοβουλίες ψηφιακής συμπερίληψης, o Όμιλος ΟΤΕ συμβάλλει ενεργά, ώστε οι δυνατότητες της ψηφιακής εποχής να είναι προσβάσιμες σε όλους.» — Δημήτρης Μιχαλάκης, Chief of Corporate Communications, Sustainability και Channel Productions Ομίλου ΟΤΕ

Στο ίδιο πλαίσιο, ο όμιλος δηλώνει ότι αντιστάθμισε τις εκπομπές που δεν ήταν δυνατές να μειωθούν μέσω έργων δέσμευσης CO₂ υψηλής ποιότητας. Επίσης, αναφέρεται ότι το 2025 περίπου 1,1 εκατ. πολίτες ωφελήθηκαν από δράσεις ψηφιακής συμπερίληψης που υλοποίησε ο ΟΤΕ.

Τι σημαίνουν τα στοιχεία για νοικοκυριά και επιχειρήσεις

Η μείωση κατά 80.000 τόνους CO₂e σε σχέση με το 2017 που αντιστοιχεί, σύμφωνα με την εταιρική παρουσίαση, σε εκπομπές 60.000 νοικοκυριών, έχει διπλό αντίκτυπο: περιβαλλοντικό και οικονομικό. Περιβαλλοντικά, μειώνει το ενεργειακό αποτύπωμα του βασικού τηλεπικοινωνιακού παρόχου της χώρας. Οικονομικά, η μετάβαση σε πιο αποδοτικές υποδομές και η χρήση ανανεώσιμης ενέργειας μπορούν να μειώσουν το λειτουργικό κόστος μεσοπρόθεσμα — στοιχείο που επηρεάζει τιμολογιακές και επενδυτικές αποφάσεις.

Κλιματική ουδετερότητα για πεδία 1 και 2: μείωση και αντιστάθμιση εκπομπών.

για πεδία 1 και 2: μείωση και αντιστάθμιση εκπομπών. 100% ηλεκτρική ενέργεια από ΑΠΕ για τις λειτουργίες του ομίλου.

ηλεκτρική ενέργεια από ΑΠΕ για τις λειτουργίες του ομίλου. 1,1 εκατομμύριο ωφελούμενοι από δράσεις ψηφιακής συμπερίληψης το 2025.

Στρατηγικές προτεραιότητες και συνέπειες για την αγορά

Η εταιρική στρατηγική εστιάζει σε τέσσερις προτεραιότητες: αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, ενίσχυση της κυκλικής οικονομίας, προώθηση της ψηφιακής συμπερίληψης και ίσες ευκαιρίες στον χώρο εργασίας. Για γειτονιές, καταναλωτές και μικρές επιχειρήσεις, τα πιο άμεσα αποτελέσματα είναι:

βελτίωση προσβασιμότητας σε ψηφιακές υπηρεσίες μέσω των πρωτοβουλιών συμπερίληψης,

αυξημένη ασφάλεια και αξιοπιστία των δικτύων από επενδύσεις σε σύγχρονες υποδομές,

πιθανή μακροπρόθεσμη μείωση κόστους παροχής υπηρεσιών λόγω ενεργειακής αποδοτικότητας.

Σε επίπεδο αγοράς, η δέσμευση για κυκλική διαχείριση των αποβλήτων ICT —όπου ο όμιλος αναφέρει ότι πέτυχε 100% βιώσιμη διαχείριση— ενισχύει την κυκλική αλυσίδα αξίας και τη συνεργασία με ελληνικές μονάδες ανακύκλωσης και ανακατασκευής εξοπλισμού.

Δείκτης 2025 (αναφορά) Μείωση εκπομπών vs 2017 80.000 τόνους CO₂e Ισοδύναμο νοικοκυριών 60.000 Ωφελούμενοι ψηφιακής συμπερίληψης 1,1 εκατ. Ηλεκτρική ενέργεια από ΑΠΕ 100%

Συμπέρασμα

Τα στοιχεία του ΟΤΕ για το 2025 δείχνουν μια σαφή κατεύθυνση: συστηματική ενσωμάτωση της βιώσιμης ανάπτυξης στη λειτουργία ενός μεγάλου ελληνικού ομίλου τηλεπικοινωνιών. Η πρακτική επίδραση για τους πολίτες και για τις επιχειρήσεις είναι άμεση στην ποιότητα των υπηρεσιών και στη διαχείριση περιβαλλοντικών επιπτώσεων, ενώ σε μακροπρόθεσμο επίπεδο η στρατηγική αυτή μπορεί να επηρεάσει επενδύσεις, κόστη και ανταγωνιστικότητα στον κλάδο. Η δημοσιοποίηση της συμπληρωματικής πληροφόρησης επιτρέπει επίσης την αξιολόγηση των δεσμεύσεων σε σχέση με μελλοντικές επιδόσεις και την παρακολούθηση εφαρμογής των μέτρων.